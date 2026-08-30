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Анжелина Джоли снова приехала на Украину
Анжелина Джоли снова приехала на Украину - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Анжелина Джоли снова приехала на Украину
Голливудская актриса Анжелина Джоли снова приехала на Украину, соответствующие видео распространяют украинские паблики, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T16:04
2026-08-30T16:04
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СИМФРОПОЛЬ 30 авг – РИА Новости Крым. Голливудская актриса Анжелина Джоли снова приехала на Украину, соответствующие видео распространяют украинские паблики, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.По данным Sputnik, актрису заметили в ресторане Тернополя, а затем – по дороге во Львов, в автомобиле с охраной.В ноябре прошлого года Джоли, приехавшей тогда с визитом на Украину, пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее украинских охранников из военкомата, машину кинозвезды остановили на одном из блокпостов, писали украинские СМИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Анджелина Джоли приехала во Львов89-летняя режиссер Аньес Варда станцевала с Джоли на вручении "Оскара"В Евпатории ждут семейство Анджелины Джоли и Брэда Питта
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украина, новости, в мире, общество
Анжелина Джоли снова приехала на Украину
Актриса Анжелина Джоли снова приехала на Украину
СИМФРОПОЛЬ 30 авг – РИА Новости Крым. Голливудская актриса Анжелина Джоли снова приехала на Украину, соответствующие видео распространяют украинские паблики, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
По данным Sputnik, актрису заметили в ресторане Тернополя, а затем – по дороге во Львов, в автомобиле с охраной.
В ноябре прошлого года Джоли, приехавшей тогда с визитом на Украину, пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее украинских охранников из военкомата, машину кинозвезды остановили на одном из блокпостов, писали украинские СМИ.
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