Рейтинг@Mail.ru
Анжелина Джоли снова приехала на Украину - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260830/anzhelina-dzholi-snova-priekhala-na-ukrainu-1158937345.html
Анжелина Джоли снова приехала на Украину
Анжелина Джоли снова приехала на Украину - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Анжелина Джоли снова приехала на Украину
Голливудская актриса Анжелина Джоли снова приехала на Украину, соответствующие видео распространяют украинские паблики, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T16:04
2026-08-30T16:04
украина
новости
в мире
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110038/84/1100388494_0:318:1365:1086_1920x0_80_0_0_8c1acdb9857b835242c7a220650a2aa0.jpg
СИМФРОПОЛЬ 30 авг – РИА Новости Крым. Голливудская актриса Анжелина Джоли снова приехала на Украину, соответствующие видео распространяют украинские паблики, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.По данным Sputnik, актрису заметили в ресторане Тернополя, а затем – по дороге во Львов, в автомобиле с охраной.В ноябре прошлого года Джоли, приехавшей тогда с визитом на Украину, пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее украинских охранников из военкомата, машину кинозвезды остановили на одном из блокпостов, писали украинские СМИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Анджелина Джоли приехала во Львов89-летняя режиссер Аньес Варда станцевала с Джоли на вручении "Оскара"В Евпатории ждут семейство Анджелины Джоли и Брэда Питта
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110038/84/1100388494_0:256:1365:1280_1920x0_80_0_0_4e18e11dc2e6f5a02b598c208899ac07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости, в мире, общество
Анжелина Джоли снова приехала на Украину

Актриса Анжелина Джоли снова приехала на Украину

16:04 30.08.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнжелина Джоли на Берлинском международном кинофестивале "Берлинале-2012"
Анжелина Джоли на Берлинском международном кинофестивале Берлинале-2012 - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФРОПОЛЬ 30 авг – РИА Новости Крым. Голливудская актриса Анжелина Джоли снова приехала на Украину, соответствующие видео распространяют украинские паблики, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
По данным Sputnik, актрису заметили в ресторане Тернополя, а затем – по дороге во Львов, в автомобиле с охраной.
В ноябре прошлого года Джоли, приехавшей тогда с визитом на Украину, пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее украинских охранников из военкомата, машину кинозвезды остановили на одном из блокпостов, писали украинские СМИ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зачем Анджелина Джоли приехала во Львов
89-летняя режиссер Аньес Варда станцевала с Джоли на вручении "Оскара"
В Евпатории ждут семейство Анджелины Джоли и Брэда Питта
 
УкраинаНовостиВ миреОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:04Анжелина Джоли снова приехала на Украину
15:47Жертвами инцидента с паромом у Кипра стали минимум 6 человек, спасены 172 0:09
15:18В Симферополе на пожаре погиб человек
15:05На Мангупе горит 2,5 гектара леса
14:41Большой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движение
14:23В Севастополе потушили пожар в сервисном здании
14:12Пассажирский паром тонет у берегов Кипра – на борту 267 человек
14:09Пожар на Мангупе - что известно
14:03Крымский мост сейчас - очередь растет с обеих сторон
13:49Бурый уголь для Черного барона: есть ли в Крыму шахты
13:34Смертельное ДТП на "Тавриде": в аварии под Белогорском погибли трое
13:25ВСУ в День шахтера атаковали шахту в ЛНР – погибла сотрудница
13:18Движение по Крымскому мосту возобновили
13:05В Крыму объявили отбой ракетной опасности
13:03Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
12:51Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
12:46Пожар в горах Ялты – борьба с огнем идет двенадцатый день
12:44В Севастополе воздушная тревога
12:36В Крыму объявлена ракетная опасность
12:31"Инфраструктура для жизни": как строят новые ЖК в Херсонской области
Лента новостейМолния