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Непонятый и непонятный Горбачев - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Непонятый и непонятный Горбачев
Непонятый и непонятный Горбачев - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Непонятый и непонятный Горбачев
Михаил Горбачев ушел из жизни 30 августа 2022 года, ему был 91 год. Пожалуй, в отечественной истории сложно найти столь неоднозначную личность. Одни его... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T08:32
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Михаил Горбачев ушел из жизни 30 августа 2022 года, ему был 91 год. Пожалуй, в отечественной истории сложно найти столь неоднозначную личность. Одни его восхваляют за свободу, которую он подарил своими реформами, другие, и в основном его соотечественники, ненавидят за то, что шестилетнее правление закончилось развалом Советского Союза... Трагедия личности в истории.Михаил Сергеевич был рекордсменом. Он первый правитель России и СССР в истории, который перешагнул 90-летний рубеж. О феномене Горбачева, стиле его управления и о том, почему его идеи и реформы оказались губительны для страны, РИА Новости Крым побеседовал с историком Александром Безбородовым. – Александр Борисович, Михаил Горбачев пришел к власти в 1985 году на фоне серой картины советской действительности и накопившихся внутренних проблем. В чем же заключался его феномен?– Если говорить о феноменологии вопроса, а я считаю, что это совершенно правильный подход, ситуация складывалась неординарно. Первое: советское общество и во многом государственность находились в кризисе. Экономика страны перестала выдерживать информационные, военные нагрузки, связанные с производительностью труда, которые в форме вызовов обращало к ней время. Социально-экономический кризис был налицо.Второе: Михаил Сергеевич был относительно молодым членом Политбюро. Это было необычным и, казалось, давало ему фору на фоне череды ухода из жизни возрастных членов Политбюро, в первую очередь, генеральных секретарей ЦК КПСС.Третье: Горбачев стал генсеком в очень тяжелое время с точки зрения международной обстановки. (Президент США Рональд) Рейган занимал серьезную наступательную позицию, начиная с пресловутой завиральной идеи "космических войн", которая если не напугала, то заставила задуматься, и заканчивая взвинчиванием на разных направлениях гонки вооружения.Эти три фактора усугублялись продолжением войны в Афганистане, преследованием диссидентов. В странном, мягко выражаясь, положении находилась Русская православная церковь и в целом религиозные отношения. Все это требовало серьезных изучений, внимания и анализа.– И Горбачев предлагает Перестройку. Изначально она подразумевала ускорение научно-технического прогресса, то есть экономические подходы, но уже в 1987-88 годах перешли к политическому направлению. Почему провалилась экономическая политика Перестройки: из-за закостенелости советской системы или неготовности и нежелания людей?– Полагаю, и то, и другое. Ускорить то, что не поддавалось ускорению, а нуждалось в тяжелой многолетней перспективе, модернизировать экономические производственные отношения в стране, подготовить кадры с учетом нового этапа научно-технологической революции – все это требовало не одного и не двух лет. И уж точно весьма опрометчиво было запускать одновременно и политическую реформу. Этот процесс требовал времени, нужна была колоссальная выдержка наряду с политической волей. Только такое сочетание могло бы дать какой-то эффект.– Изначально Горбачев опирался на население, потом винил в неудачах местные кадры. Это была попытка делегировать полномочия или все-таки переложить ответственность?– Думаю, это все-таки личный стиль руководства. Я обратил внимание, что Михаил Сергеевич брал на себя ответственность в большинстве случаев. Иногда он от ответственности отказывался, как, например, после событий в Вильнюсе в январе 1991-го (столкновения между сторонниками независимости Литвы с одной стороны и военнослужащими ВС СССР и деятелями Комитета национального спасения Литовской ССР с другой – ред.) или в Тбилиси (разгон оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в апреле 1989 года – ред.). В этих случаях Горбачев вел себя по-другому, и я затрудняюсь сказать, по каким причинам. Возможно, он отказался взвалить на себя ответственность, когда пролилась кровь и погибли люди.В экономике ему очень хотелось, чтобы все шло очень быстро, но не получалось. Ну а зачем ускоряться? У нас было не передовое машиностроение в это время, но именно на этом поприще мы желали ускориться. Отсутствовал серьезный научный анализ нашего советского общества во всех ипостасях. Где-то этот анализ запаздывал, например, при проведении политической реформы. Недаром Юрий Владимирович Андропов (генсек ЦК КПСС с 12 ноября 1982 г. по 9 февраля 1984 г. – ред.) говорил, что мы еще не изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся. Он выдвинул идею совершенствования "развитого социализма" и объявил, что это будет длительный исторический период. Он же неспроста это сказал, у него были данные, аналитические материалы. Было ясно, что с наскока не получится. Но в какой-то момент возобладала другая точка зрения, и поэтому Перестройка, которая была во многом выстрадана народом, была свернута исторически.Хотя во взаимоотношениях с людьми со стороны Горбачева было много популизма, ухода от острых вопросов, которые ставили люди, но в целом, считаю, Михаил Сергеевич внес определенную позитивную новизну во взаимоотношения общества и власти.– Лично для вас как историка и свидетеля эпохи Горбачев – демагог, реформатор-неудачник или непонятый государственный лидер?– Да, мы были не только свидетелями, но и непосредственно участвовали в этих событиях. Я тогда работал деканом факультета архивного дела, до этого работал преподавателем, активно занимался общественной деятельностью. Вы не представляете, какие у нас были надежды, абсолютно искренние, что нам удастся решительным образом изменить жизнь в лучшую сторону.Но мы были тогда молоды, а критика Горбачева шла с разных сторон, звучала на каждом углу. Мы иногда не понимали, правильно ли проводится курс. Мы ведь были воспитаны по-другому, у нас в голове не укладывалось, как можно критиковать генерального секретаря.До сих пор не стерся из памяти эпизод, когда 22 или 23 августа 1991 года я увидел разбитую вывеску на здании Московского горкома КПСС на Старой площади. Мы туда заходили как рядовые граждане – и тут эта разбитость… Да, мы видели, что идет жесткая критика, но для нас Горбачев был авторитетным человеком. В какой-то степени мы ориентировались на него и уважали, а после декабря 1991 года наступило большое разочарование.– Из-за чего же все-таки провалилась Перестройка?– Сама по себе Перестройка – системное явление с элементами очень серьезного революционизма, особенно в общественном сознании. Затеять ее не мог один человек. Михаил Сергеевич являлся, на мой взгляд, выразителем чаяний общества. Общество было готово идти и дальше, но далеко не все. У нас просто общество неоднородное, это надо очень хорошо понимать. Конечно, были люди, которые максимально и радикально могли продвинуться на стезе либеральных завоеваний в рамках международной кооперации, и Михаил Сергеевич их поддерживал. Но было много людей, которые не готовы были идти дальше.Это огромный трагизм любого реформатора: когда он начинает действовать, он непременно ущемляет чьи-то интересы. Ты никогда и трем людям сразу не угодишь каким-то своим решением, а здесь огромная многомилионная страна. Безусловно, были субъективные факторы, неготовность партии ко многим решениям, однопартийность, очень много кондовости в партаппарате. Кроме того, общество во многом не понимало происходящее, потому что, к сожалению, не все доходчиво объяснялось.Перестройка столкнулась и с неразрешимыми объективными противоречиями. СССР – трудно реформируемая, многонациональная страна с очень слабым гражданским сектором экономики, по которому и пошли разломы. Был дефицит руководящих кадров. Уже этого вполне достаточно, чтобы любой реформаторский процесс решительно затормозился.– Какую роль сыграл в этих событиях фактор личности супруги Горбачева, Раисы Максимовны?– Сложно сказать. Я много читал о личной жизни Михаила Сергеевича, о Раисе Максимовне и могу опираться только на это. Я не посвящен в какие-то детали закулисья. Но Горбачева как-то спросили: "Михаил Сергеевич, по всем ли вопросам государственной жизни и строительства вы консультировались с Раисой Максимовной, разговаривали ли на все эти темы?". И он с вызовом, бесстрашно ответил: "По всем". Значит, была потребность в этих консультациях и была обратная связь.– Западная историография оценивает Горбачева больше положительно, отечественная – более негативно. На ваш взгляд, Горбачев оценен по достоинству в нашей стране и в целом на постсоветском пространстве?– Думаю, мы имеем право думать и говорить о Михаиле Сергеевиче немного более позитивно, чем сейчас. Конечно, очень сильно отражаются на сегодняшнем восприятии Горбачева 90-е годы, которые последовали сразу за Перестройкой. Некоторые несправедливо рассматривают их как единое целое. Это неверно. В то же время мне как гражданину Российской Федерации, как человеку, длительное время занимающемуся историей и преподающим ее, очень сложно понять, объяснить распад СССР.Беседовал Сергей Георгиев
https://crimea.ria.ru/20220831/umer-pervyy-prezident-sssr-mikhail-gorbachev-1124348564.html
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политика, интервью, авторы, михаил горбачев, история, россия, ссср, александр безбородов, общество, перестройка
Непонятый и непонятный Горбачев

Непонятый и непонятный Горбачев: трагедия личности в истории

08:32 30.08.2026
 
© AP Photo/Alexander ZemlianichenkoFormer President of the Soviet Union Mikhail Gorbachev speaks to journalists on Ekho Moskvy radio in Moscow, Russia, Monday, Nov. 12, 2012
Former President of the Soviet Union Mikhail Gorbachev speaks to journalists on Ekho Moskvy radio in Moscow, Russia, Monday, Nov. 12, 2012
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko
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Михаил Горбачев ушел из жизни 30 августа 2022 года, ему был 91 год. Пожалуй, в отечественной истории сложно найти столь неоднозначную личность. Одни его восхваляют за свободу, которую он подарил своими реформами, другие, и в основном его соотечественники, ненавидят за то, что шестилетнее правление закончилось развалом Советского Союза... Трагедия личности в истории.
Михаил Сергеевич был рекордсменом. Он первый правитель России и СССР в истории, который перешагнул 90-летний рубеж. О феномене Горбачева, стиле его управления и о том, почему его идеи и реформы оказались губительны для страны, РИА Новости Крым побеседовал с историком Александром Безбородовым.
Презентация книги Горбачев в жизни - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа 2022, 06:54
Умер Михаил Горбачев
– Александр Борисович, Михаил Горбачев пришел к власти в 1985 году на фоне серой картины советской действительности и накопившихся внутренних проблем. В чем же заключался его феномен?
– Если говорить о феноменологии вопроса, а я считаю, что это совершенно правильный подход, ситуация складывалась неординарно. Первое: советское общество и во многом государственность находились в кризисе. Экономика страны перестала выдерживать информационные, военные нагрузки, связанные с производительностью труда, которые в форме вызовов обращало к ней время. Социально-экономический кризис был налицо.
Второе: Михаил Сергеевич был относительно молодым членом Политбюро. Это было необычным и, казалось, давало ему фору на фоне череды ухода из жизни возрастных членов Политбюро, в первую очередь, генеральных секретарей ЦК КПСС.
Третье: Горбачев стал генсеком в очень тяжелое время с точки зрения международной обстановки. (Президент США Рональд) Рейган занимал серьезную наступательную позицию, начиная с пресловутой завиральной идеи "космических войн", которая если не напугала, то заставила задуматься, и заканчивая взвинчиванием на разных направлениях гонки вооружения.
Эти три фактора усугублялись продолжением войны в Афганистане, преследованием диссидентов. В странном, мягко выражаясь, положении находилась Русская православная церковь и в целом религиозные отношения. Все это требовало серьезных изучений, внимания и анализа.
– И Горбачев предлагает Перестройку. Изначально она подразумевала ускорение научно-технического прогресса, то есть экономические подходы, но уже в 1987-88 годах перешли к политическому направлению. Почему провалилась экономическая политика Перестройки: из-за закостенелости советской системы или неготовности и нежелания людей?
– Полагаю, и то, и другое. Ускорить то, что не поддавалось ускорению, а нуждалось в тяжелой многолетней перспективе, модернизировать экономические производственные отношения в стране, подготовить кадры с учетом нового этапа научно-технологической революции – все это требовало не одного и не двух лет. И уж точно весьма опрометчиво было запускать одновременно и политическую реформу. Этот процесс требовал времени, нужна была колоссальная выдержка наряду с политической волей. Только такое сочетание могло бы дать какой-то эффект.
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– Изначально Горбачев опирался на население, потом винил в неудачах местные кадры. Это была попытка делегировать полномочия или все-таки переложить ответственность?
– Думаю, это все-таки личный стиль руководства. Я обратил внимание, что Михаил Сергеевич брал на себя ответственность в большинстве случаев. Иногда он от ответственности отказывался, как, например, после событий в Вильнюсе в январе 1991-го (столкновения между сторонниками независимости Литвы с одной стороны и военнослужащими ВС СССР и деятелями Комитета национального спасения Литовской ССР с другой – ред.) или в Тбилиси (разгон оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в апреле 1989 года – ред.). В этих случаях Горбачев вел себя по-другому, и я затрудняюсь сказать, по каким причинам. Возможно, он отказался взвалить на себя ответственность, когда пролилась кровь и погибли люди.
В экономике ему очень хотелось, чтобы все шло очень быстро, но не получалось. Ну а зачем ускоряться? У нас было не передовое машиностроение в это время, но именно на этом поприще мы желали ускориться. Отсутствовал серьезный научный анализ нашего советского общества во всех ипостасях. Где-то этот анализ запаздывал, например, при проведении политической реформы. Недаром Юрий Владимирович Андропов (генсек ЦК КПСС с 12 ноября 1982 г. по 9 февраля 1984 г. – ред.) говорил, что мы еще не изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся. Он выдвинул идею совершенствования "развитого социализма" и объявил, что это будет длительный исторический период. Он же неспроста это сказал, у него были данные, аналитические материалы. Было ясно, что с наскока не получится. Но в какой-то момент возобладала другая точка зрения, и поэтому Перестройка, которая была во многом выстрадана народом, была свернута исторически.
Хотя во взаимоотношениях с людьми со стороны Горбачева было много популизма, ухода от острых вопросов, которые ставили люди, но в целом, считаю, Михаил Сергеевич внес определенную позитивную новизну во взаимоотношения общества и власти.
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– Лично для вас как историка и свидетеля эпохи Горбачев – демагог, реформатор-неудачник или непонятый государственный лидер?
– Да, мы были не только свидетелями, но и непосредственно участвовали в этих событиях. Я тогда работал деканом факультета архивного дела, до этого работал преподавателем, активно занимался общественной деятельностью. Вы не представляете, какие у нас были надежды, абсолютно искренние, что нам удастся решительным образом изменить жизнь в лучшую сторону.
Но мы были тогда молоды, а критика Горбачева шла с разных сторон, звучала на каждом углу. Мы иногда не понимали, правильно ли проводится курс. Мы ведь были воспитаны по-другому, у нас в голове не укладывалось, как можно критиковать генерального секретаря.
До сих пор не стерся из памяти эпизод, когда 22 или 23 августа 1991 года я увидел разбитую вывеску на здании Московского горкома КПСС на Старой площади. Мы туда заходили как рядовые граждане – и тут эта разбитость… Да, мы видели, что идет жесткая критика, но для нас Горбачев был авторитетным человеком. В какой-то степени мы ориентировались на него и уважали, а после декабря 1991 года наступило большое разочарование.
– Из-за чего же все-таки провалилась Перестройка?
– Сама по себе Перестройка – системное явление с элементами очень серьезного революционизма, особенно в общественном сознании. Затеять ее не мог один человек. Михаил Сергеевич являлся, на мой взгляд, выразителем чаяний общества. Общество было готово идти и дальше, но далеко не все. У нас просто общество неоднородное, это надо очень хорошо понимать. Конечно, были люди, которые максимально и радикально могли продвинуться на стезе либеральных завоеваний в рамках международной кооперации, и Михаил Сергеевич их поддерживал. Но было много людей, которые не готовы были идти дальше.
Это огромный трагизм любого реформатора: когда он начинает действовать, он непременно ущемляет чьи-то интересы. Ты никогда и трем людям сразу не угодишь каким-то своим решением, а здесь огромная многомилионная страна. Безусловно, были субъективные факторы, неготовность партии ко многим решениям, однопартийность, очень много кондовости в партаппарате. Кроме того, общество во многом не понимало происходящее, потому что, к сожалению, не все доходчиво объяснялось.
Перестройка столкнулась и с неразрешимыми объективными противоречиями. СССР – трудно реформируемая, многонациональная страна с очень слабым гражданским сектором экономики, по которому и пошли разломы. Был дефицит руководящих кадров. Уже этого вполне достаточно, чтобы любой реформаторский процесс решительно затормозился.
Former President of the Soviet Union Mikhail Gorbachev speaks to journalists on Ekho Moskvy radio in Moscow, Russia, Monday, Nov. 12, 2012
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– Какую роль сыграл в этих событиях фактор личности супруги Горбачева, Раисы Максимовны?
– Сложно сказать. Я много читал о личной жизни Михаила Сергеевича, о Раисе Максимовне и могу опираться только на это. Я не посвящен в какие-то детали закулисья. Но Горбачева как-то спросили: "Михаил Сергеевич, по всем ли вопросам государственной жизни и строительства вы консультировались с Раисой Максимовной, разговаривали ли на все эти темы?". И он с вызовом, бесстрашно ответил: "По всем". Значит, была потребность в этих консультациях и была обратная связь.
– Западная историография оценивает Горбачева больше положительно, отечественная – более негативно. На ваш взгляд, Горбачев оценен по достоинству в нашей стране и в целом на постсоветском пространстве?
– Думаю, мы имеем право думать и говорить о Михаиле Сергеевиче немного более позитивно, чем сейчас. Конечно, очень сильно отражаются на сегодняшнем восприятии Горбачева 90-е годы, которые последовали сразу за Перестройкой. Некоторые несправедливо рассматривают их как единое целое. Это неверно. В то же время мне как гражданину Российской Федерации, как человеку, длительное время занимающемуся историей и преподающим ее, очень сложно понять, объяснить распад СССР.
Беседовал Сергей Георгиев
Эксклюзивы РИА Новости КрымПолитикаИнтервьюАвторыМихаил ГорбачевИсторияРоссияСССРАлександр БезбородовОбществоПерестройка
 
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