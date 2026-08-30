https://crimea.ria.ru/20260830/70-ulits-v-simferopole-i-bolee-20-poselkov-ostanutsya-na-den-bez-sveta---adresa-1158941504.html

70 улиц в Симферополе и более 20 поселков останутся на день без света - адреса

70 улиц в Симферополе и более 20 поселков останутся на день без света - адреса - РИА Новости Крым, 30.08.2026

70 улиц в Симферополе и более 20 поселков останутся на день без света - адреса

Более 70 улиц Симферополя, а также часть населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов в понедельник останутся без света из-за ремонтных работ... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T21:42

2026-08-30T21:42

2026-08-30T21:48

отключение электроэнергии

симферополь

симферопольский район

новости

энергосистема крыма

энергоресурсы

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252572_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_f461d831be6d097035beab8d4144f6a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Более 70 улиц Симферополя, а также часть населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов в понедельник останутся без света из-за ремонтных работ. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".В частности света не будет по ряду улиц в Симферополе, также частично в указанный период будут обесточены Симферопольский и Бахчисарацский районы. С подробным списком можно ознакомится на официальном канале "Крымэнерго" в МАКС.В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения из-за дефицита мощностей связанных с атаками ВСУ.Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июле после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как использовать генератор и не спровоцировать пожар – советы МЧСКак обогреть дом без отопления и света – советы экспертаКак сохранить свет в доме - советы эксперта

симферополь

симферопольский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии, симферополь, симферопольский район, новости, энергосистема крыма, энергоресурсы, крым, новости крыма