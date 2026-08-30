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70 улиц в Симферополе и более 20 поселков останутся на день без света - адреса - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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70 улиц в Симферополе и более 20 поселков останутся на день без света - адреса
70 улиц в Симферополе и более 20 поселков останутся на день без света - адреса - РИА Новости Крым, 30.08.2026
70 улиц в Симферополе и более 20 поселков останутся на день без света - адреса
Более 70 улиц Симферополя, а также часть населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов в понедельник останутся без света из-за ремонтных работ... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T21:42
2026-08-30T21:48
отключение электроэнергии
симферополь
симферопольский район
новости
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Более 70 улиц Симферополя, а также часть населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов в понедельник останутся без света из-за ремонтных работ. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".В частности света не будет по ряду улиц в Симферополе, также частично в указанный период будут обесточены Симферопольский и Бахчисарацский районы. С подробным списком можно ознакомится на официальном канале "Крымэнерго" в МАКС.В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения из-за дефицита мощностей связанных с атаками ВСУ.Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июле после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как использовать генератор и не спровоцировать пожар – советы МЧСКак обогреть дом без отопления и света – советы экспертаКак сохранить свет в доме - советы эксперта
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РИА Новости Крым
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70 улиц в Симферополе и более 20 поселков останутся на день без света - адреса

"Крымэнерго": часть Симферополя и села в двух районах останутся без света 31 августа

21:42 30.08.2026 (обновлено: 21:48 30.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Более 70 улиц Симферополя, а также часть населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов в понедельник останутся без света из-за ремонтных работ. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".
"31 августа в период с 8:00 до 18:00 будет отключена подача электроэнергии для проведения аварийно-восстановительных работ", – констатировали на предприятии.
В частности света не будет по ряду улиц в Симферополе, также частично в указанный период будут обесточены Симферопольский и Бахчисарацский районы. С подробным списком можно ознакомится на официальном канале "Крымэнерго" в МАКС.
В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения из-за дефицита мощностей связанных с атаками ВСУ.
Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июле после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Отключение электроэнергииСимферопольСимферопольский районНовостиЭнергосистема КрымаЭнергоресурсыКрымНовости Крыма
 
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