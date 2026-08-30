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494 украинских беспилотника за ночь сбили над Крымом и другими регионами России
494 украинских беспилотника за ночь сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 30.08.2026
494 украинских беспилотника за ночь сбили над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО за ночь уничтожили 494 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T09:05
2026-08-30T09:05
2026-08-30T09:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь уничтожили 494 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.Отмечается, что украинские беспилотники уничтожены над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного и морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, крым, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво
494 украинских беспилотника за ночь сбили над Крымом и другими регионами России
494 украинских беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь уничтожили 494 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 29 августа т.г. до 8.00 мск 30 августа т.г. дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 494 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские беспилотники уничтожены над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного и морей.
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