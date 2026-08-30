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494 украинских беспилотника за ночь сбили над Крымом и другими регионами России

494 украинских беспилотника за ночь сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 30.08.2026

494 украинских беспилотника за ночь сбили над Крымом и другими регионами России

Силы ПВО за ночь уничтожили 494 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T09:05

2026-08-30T09:05

2026-08-30T09:05

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь уничтожили 494 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.Отмечается, что украинские беспилотники уничтожены над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного и морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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