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Жить в доме: какая поддержка ИЖС необходима рынку жилья в Крыму

Жить в доме: какая поддержка ИЖС необходима рынку жилья в Крыму - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Жить в доме: какая поддержка ИЖС необходима рынку жилья в Крыму

В правительстве России готовят новые меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В Крыму эти меры должны быть комплексными и учитывать... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T18:10

2026-08-29T18:10

2026-08-29T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В правительстве России готовят новые меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В Крыму эти меры должны быть комплексными и учитывать специфику региона – такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт по продуктовой стратегии в девелопменте Ирина Изотова.Эксперт также отметила, что государство понимает, какой огромный потенциал есть в этом сегменте и отдает себе отчет, что до сегодняшнего дня в адрес этой отрасли не было сделано ярких шагов, как в свое время к МКД (многоквартирные дома – ред.)."Я надеюсь, что в ближайшее время мы догоним по юридическим, финансовым и экономическим составляющим такой подход, который государство предлагает для МКД", – выразила мнение гостья эфира.На сегодняшний, день по мнению специалиста, Крым ограничен такими квалификационными мерами поддержки.Гостья студии подчеркнула, что именно с этим сейчас самые большие проблемы. "Стоит государству и региону навести на это фокус и приложить к этому определенные усилия – люди с удовольствием будут осваивать индивидуальное жилое строительство", – уверена эксперт.Ирина Изотова считает, что для развития ИЖС в Крыму нужно задействовать те же законодательные механизмы, которые в свое время применялись в отношении многоквартирных домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянам хотят бесплатно выдавать земельные участки при одном условииВ 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жильяВ Севастополе сформировали еще 363 участка для бойцов спецоперации

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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