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Жить в доме: какая поддержка ИЖС необходима рынку жилья в Крыму - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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Жить в доме: какая поддержка ИЖС необходима рынку жилья в Крыму
Жить в доме: какая поддержка ИЖС необходима рынку жилья в Крыму - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Жить в доме: какая поддержка ИЖС необходима рынку жилья в Крыму
В правительстве России готовят новые меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В Крыму эти меры должны быть комплексными и учитывать... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T18:10
2026-08-29T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В правительстве России готовят новые меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В Крыму эти меры должны быть комплексными и учитывать специфику региона – такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт по продуктовой стратегии в девелопменте Ирина Изотова.Эксперт также отметила, что государство понимает, какой огромный потенциал есть в этом сегменте и отдает себе отчет, что до сегодняшнего дня в адрес этой отрасли не было сделано ярких шагов, как в свое время к МКД (многоквартирные дома – ред.)."Я надеюсь, что в ближайшее время мы догоним по юридическим, финансовым и экономическим составляющим такой подход, который государство предлагает для МКД", – выразила мнение гостья эфира.На сегодняшний, день по мнению специалиста, Крым ограничен такими квалификационными мерами поддержки.Гостья студии подчеркнула, что именно с этим сейчас самые большие проблемы. "Стоит государству и региону навести на это фокус и приложить к этому определенные усилия – люди с удовольствием будут осваивать индивидуальное жилое строительство", – уверена эксперт.Ирина Изотова считает, что для развития ИЖС в Крыму нужно задействовать те же законодательные механизмы, которые в свое время применялись в отношении многоквартирных домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянам хотят бесплатно выдавать земельные участки при одном условииВ 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жильяВ Севастополе сформировали еще 363 участка для бойцов спецоперации
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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мнения, жилье в крыму, крым, недвижимость в крыму
Жить в доме: какая поддержка ИЖС необходима рынку жилья в Крыму

Поддержка индивидуального жилого строительства в Крыму должна быть комплексной – эксперт

18:10 29.08.2026
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСтроительство коттеджей
Строительство коттеджей - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В правительстве России готовят новые меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В Крыму эти меры должны быть комплексными и учитывать специфику региона – такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт по продуктовой стратегии в девелопменте Ирина Изотова.

"На сегодняшний день статистика ввода реальных квадратных метров в Крыму с января по июль показывает, что из 688 тысяч введенных квадратных метров 513 тысяч – это индивидуальное жилое строительство. 75%, три четверти – это огромная цифра, но в то же время мы на 30% по сравнению с прошлым годом снизили обороты ИЖС, потому что на фоне экономической ситуации эта отрасль тоже не могла остаться на подъеме", – сказала спикер.

Эксперт также отметила, что государство понимает, какой огромный потенциал есть в этом сегменте и отдает себе отчет, что до сегодняшнего дня в адрес этой отрасли не было сделано ярких шагов, как в свое время к МКД (многоквартирные дома – ред.).
"Я надеюсь, что в ближайшее время мы догоним по юридическим, финансовым и экономическим составляющим такой подход, который государство предлагает для МКД", – выразила мнение гостья эфира.
На сегодняшний, день по мнению специалиста, Крым ограничен такими квалификационными мерами поддержки.

"При том огромном объеме неосвоенных земель, которые могут показаться способными к освоению в формате индивидуального жилого строительства они таковыми станут только тогда, когда к ним приблизятся дороги, что уже происходит, тогда, когда там появятся коммуникации, вода, канализация, газ", – сказала собеседница.

Гостья студии подчеркнула, что именно с этим сейчас самые большие проблемы. "Стоит государству и региону навести на это фокус и приложить к этому определенные усилия – люди с удовольствием будут осваивать индивидуальное жилое строительство", – уверена эксперт.
Ирина Изотова считает, что для развития ИЖС в Крыму нужно задействовать те же законодательные механизмы, которые в свое время применялись в отношении многоквартирных домов.
"Нужна законодательная база, которая определяет другой характер земельной подготовки, то есть должны быть другие градостроительные документы, нужно смотреть на планы местности и городов с точки зрения приоритизации отведения земли под ИЖС. Следующими мерами должны быть субсидирование девелоперов, застройщиков в этой отрасли и льготные программы для покупателей", – подытожила спикер.
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