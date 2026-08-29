https://crimea.ria.ru/20260829/vysadka-s-umom-v-krymu-neobkhodimo-vosstanovlenie-lesov-posle-pozharov-1157924663.html

Высадка с умом: в Крыму необходимо восстановление лесов после пожаров

Высадка с умом: в Крыму необходимо восстановление лесов после пожаров - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Высадка с умом: в Крыму необходимо восстановление лесов после пожаров

Следствием естественных возгораний или пожаров, спровоцированных деятельностью человека в Крыму, является регулярно восстановление лесных площадей полуострова... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T21:10

2026-08-29T21:10

2026-08-29T21:10

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Следствием естественных возгораний или пожаров, спровоцированных деятельностью человека в Крыму, является регулярно восстановление лесных площадей полуострова. Что важно при этом учитывать – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Андрей Салтыков."Если мы хотим более лояльное отношение с природой, если мы хотим получать обратный эффект, то, естественно, мы должны восстанавливать тот лес, которым мы в той или иной мере пользуемся. То есть учитывать рекреационные нагрузки, когда происходят процессы деградации лесного покрова", – сказал специалист.Сегодня, по его словам, лес высаживают регулярно, особенно в юго-восточной части Крыма.Доцент Агроакадемии КФУ считает, что к процессу восстановительной высадки должен быть определенный подход."Лес должен расти так, как он требует. Например, биология породы требует, чтобы он рос на богатых почвах, как, допустим, дубравы или тот же буковый лес. А сосна, коренные леса сосны, растут на более бедных условиях, места ее произрастания – в основном обнаженные почвы известняков", – рассказал специалистТо есть при высадке определенных пород деревьев следует четко соблюдать и учитывать все эти биологические особенности и требования, подчеркнул Андрей Салтыков."Визитная карточка Крыма – это крымская сосна. Красивейшее дерево. Но эту сосну стараются посадить везде. И в предгорной, лесостепной зоне мы имели такой бум во второй половине прошлого столетия, где было создано 33 тысячи гектар культуры сосны. В основном это была предгорная лесостепная, но и горная тоже часть, где сосне крымской уделялось большое внимание", – сказал спикер.По его информации, первые десятилетия сосна росла отлично, но из-за несоответствия макрокомплексу это привело к тому, что в начале этого столетия, в нулевых годах, наметился тренд повышенного отпада – насаждения начали высыхать, провоцируя большие убытки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Сосна крымская и дубы: как восстанавливают леса в Крыму70-миллионное дерево высадили в Крыму в рамках акции "Сохраним лес"Три новых особо охраняемых природных территории появились в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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