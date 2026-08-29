Рейтинг@Mail.ru
Вылетел на встречку и загорелся: в ДТП с автобусом на "Новороссии" погибли трое - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260829/vyletel-na-vstrechku-i-zagorelsya-v-dtp-s-avtobusom-na-novorossii-pogibli-troe-1158917664.html
Вылетел на встречку и загорелся: в ДТП с автобусом на "Новороссии" погибли трое
Вылетел на встречку и загорелся: в ДТП с автобусом на "Новороссии" погибли трое - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Вылетел на встречку и загорелся: в ДТП с автобусом на "Новороссии" погибли трое
Три человека погибли при столкновении автобуса и двух легковушек на трассе "Новороссия" в Ростовской области, сообщает Главное управление МВД РФ по региону... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T12:31
2026-08-29T12:45
ростовская область
новости
автомобиль
автобус
пожар
дтп
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1d/1158917874_0:360:1920:1440_1920x0_80_0_0_e34b0174484a7c82581d536f2e94cb06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Три человека погибли при столкновении автобуса и двух легковушек на трассе "Новороссия" в Ростовской области, сообщает Главное управление МВД РФ по региону. После удара транспорт загорелся.Смертельное ДТП произошло утром в субботу в Мясниковском районе Ростовской области. Водитель автомобиля Volvo, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону, наехал на металлическое барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки противоположных направлений. После этого Volvo вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимися во встречном направлении автомобилем Chery Tiggo и автобусом Yutong. Транспортные средства загорелись.По данному факту следственной частью Главного следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, назначены необходимые экспертизы, уточнили в МВД.Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, из-за возгорания, которое вспыхнуло после столкновения трех транспортных средств, пожар охватил площадь в тысячу квадратных метров. В ликвидации последствий происшествия были задействованы 22 сотрудника МЧС России, пять спецмашин.Ранее сообщалось, что за неделю в Крыму в ДТП погибли два человека, в том числе ребенок, еще 26 получили травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автомобиль с дороги вылетел в людей на тротуаре в МосквеПятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту АнтальиСмертельное ДТП с четырьмя детьми в Башкирии – фигурантом дела стал подросток
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1d/1158917874_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_de265bfb9256c00e901a6bf50e30de30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, новости, автомобиль, автобус, пожар, дтп, происшествия
Вылетел на встречку и загорелся: в ДТП с автобусом на "Новороссии" погибли трое

Три человека погибли в ДТП с автобусом и двумя легковушками на трассе "Новороссия"

12:31 29.08.2026 (обновлено: 12:45 29.08.2026)
 
© МЧС РоссииДТП в Ростовской области
ДТП в Ростовской области
© МЧС России
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Три человека погибли при столкновении автобуса и двух легковушек на трассе "Новороссия" в Ростовской области, сообщает Главное управление МВД РФ по региону. После удара транспорт загорелся.
Смертельное ДТП произошло утром в субботу в Мясниковском районе Ростовской области. Водитель автомобиля Volvo, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону, наехал на металлическое барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки противоположных направлений. После этого Volvo вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимися во встречном направлении автомобилем Chery Tiggo и автобусом Yutong. Транспортные средства загорелись.
"В результате ДТП водитель автомобиля Volvo, водитель и пассажир автомобиля Chery Tiggo погибли на месте ДТП до приезда сотрудников экстренных служб. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали", – проинформировали в МВД.
© МЧС РоссииДТП в Ростовской области
ДТП в Ростовской области
© МЧС России
ДТП в Ростовской области
По данному факту следственной частью Главного следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, назначены необходимые экспертизы, уточнили в МВД.
Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, из-за возгорания, которое вспыхнуло после столкновения трех транспортных средств, пожар охватил площадь в тысячу квадратных метров. В ликвидации последствий происшествия были задействованы 22 сотрудника МЧС России, пять спецмашин.
Ранее сообщалось, что за неделю в Крыму в ДТП погибли два человека, в том числе ребенок, еще 26 получили травмы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автомобиль с дороги вылетел в людей на тротуаре в Москве
Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту Антальи
Смертельное ДТП с четырьмя детьми в Башкирии – фигурантом дела стал подросток
 
Ростовская областьНовостиАвтомобильАвтобусПожарДТППроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04Российская армия освободила еще три населенных пункта в ДНР и Сумской области
12:52Увеличилось число раненных при ударе ВСУ по Ростовской области
12:31Вылетел на встречку и загорелся: в ДТП с автобусом на "Новороссии" погибли трое
12:07Что показало голосование Совбеза ООН по Украине – мнение
11:37Третья мировая на пороге: после ответа России Европе переговоры вести будет не с кем
11:11Ореховый спас: у православных – день Нерукотворного образа Иисуса Христа
10:51На севере Крыма и в Судаке не будет воды из-за аварии
10:33В Ростове после атаки ВСУ ввели режим ЧС
10:10В бронежилетах и с сухой плазмой крови – как работают медики в зоне СВО
09:43В Севастополе из-за атаки ВСУ погиб человек и трое ранены
09:39Удары по Украине в ночь на 29 августа: что атаковано в Киеве и других регионах страны
09:11В Анапе запретили купание на пляжах
08:52По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения
08:37313 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 11 регионов России
08:20Чрезвычайную пожароопасность в Крыму продлили до 1 сентября
08:04Крымский мост 29 августа утром: растет очередь на выезде с полуострова
07:36Новости Крыма и Севастополя на утро 29 августа
07:07Удар ВСУ по Ростовской области – ранены семь человек и повреждены дома
00:01Погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 29 августа
Лента новостейМолния