https://crimea.ria.ru/20260829/vyletel-na-vstrechku-i-zagorelsya-v-dtp-s-avtobusom-na-novorossii-pogibli-troe-1158917664.html

Вылетел на встречку и загорелся: в ДТП с автобусом на "Новороссии" погибли трое

Вылетел на встречку и загорелся: в ДТП с автобусом на "Новороссии" погибли трое - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Вылетел на встречку и загорелся: в ДТП с автобусом на "Новороссии" погибли трое

Три человека погибли при столкновении автобуса и двух легковушек на трассе "Новороссия" в Ростовской области, сообщает Главное управление МВД РФ по региону... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T12:31

2026-08-29T12:31

2026-08-29T12:45

ростовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Три человека погибли при столкновении автобуса и двух легковушек на трассе "Новороссия" в Ростовской области, сообщает Главное управление МВД РФ по региону. После удара транспорт загорелся.Смертельное ДТП произошло утром в субботу в Мясниковском районе Ростовской области. Водитель автомобиля Volvo, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону, наехал на металлическое барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки противоположных направлений. После этого Volvo вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимися во встречном направлении автомобилем Chery Tiggo и автобусом Yutong. Транспортные средства загорелись.По данному факту следственной частью Главного следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, назначены необходимые экспертизы, уточнили в МВД.Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, из-за возгорания, которое вспыхнуло после столкновения трех транспортных средств, пожар охватил площадь в тысячу квадратных метров. В ликвидации последствий происшествия были задействованы 22 сотрудника МЧС России, пять спецмашин.Ранее сообщалось, что за неделю в Крыму в ДТП погибли два человека, в том числе ребенок, еще 26 получили травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автомобиль с дороги вылетел в людей на тротуаре в МосквеПятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту АнтальиСмертельное ДТП с четырьмя детьми в Башкирии – фигурантом дела стал подросток

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, новости, автомобиль, автобус, пожар, дтп, происшествия