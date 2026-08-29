https://crimea.ria.ru/20260829/vyletel-na-vstrechku-i-zagorelsya-v-dtp-s-avtobusom-na-novorossii-pogibli-troe-1158917664.html
Вылетел на встречку и загорелся: в ДТП с автобусом на "Новороссии" погибли трое
Вылетел на встречку и загорелся: в ДТП с автобусом на "Новороссии" погибли трое - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Вылетел на встречку и загорелся: в ДТП с автобусом на "Новороссии" погибли трое
Три человека погибли при столкновении автобуса и двух легковушек на трассе "Новороссия" в Ростовской области, сообщает Главное управление МВД РФ по региону... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T12:31
2026-08-29T12:31
2026-08-29T12:45
ростовская область
новости
автомобиль
автобус
пожар
дтп
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1d/1158917874_0:360:1920:1440_1920x0_80_0_0_e34b0174484a7c82581d536f2e94cb06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Три человека погибли при столкновении автобуса и двух легковушек на трассе "Новороссия" в Ростовской области, сообщает Главное управление МВД РФ по региону. После удара транспорт загорелся.Смертельное ДТП произошло утром в субботу в Мясниковском районе Ростовской области. Водитель автомобиля Volvo, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону, наехал на металлическое барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки противоположных направлений. После этого Volvo вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимися во встречном направлении автомобилем Chery Tiggo и автобусом Yutong. Транспортные средства загорелись.По данному факту следственной частью Главного следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, назначены необходимые экспертизы, уточнили в МВД.Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, из-за возгорания, которое вспыхнуло после столкновения трех транспортных средств, пожар охватил площадь в тысячу квадратных метров. В ликвидации последствий происшествия были задействованы 22 сотрудника МЧС России, пять спецмашин.Ранее сообщалось, что за неделю в Крыму в ДТП погибли два человека, в том числе ребенок, еще 26 получили травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автомобиль с дороги вылетел в людей на тротуаре в МосквеПятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту АнтальиСмертельное ДТП с четырьмя детьми в Башкирии – фигурантом дела стал подросток
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1d/1158917874_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_de265bfb9256c00e901a6bf50e30de30.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, новости, автомобиль, автобус, пожар, дтп, происшествия
Вылетел на встречку и загорелся: в ДТП с автобусом на "Новороссии" погибли трое
Три человека погибли в ДТП с автобусом и двумя легковушками на трассе "Новороссия"
12:31 29.08.2026 (обновлено: 12:45 29.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Три человека погибли при столкновении автобуса и двух легковушек на трассе "Новороссия" в Ростовской области, сообщает Главное управление МВД РФ по региону. После удара транспорт загорелся.
Смертельное ДТП произошло утром в субботу в Мясниковском районе Ростовской области. Водитель автомобиля Volvo, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону, наехал на металлическое барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки противоположных направлений. После этого Volvo вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимися во встречном направлении автомобилем Chery Tiggo и автобусом Yutong. Транспортные средства загорелись.
"В результате ДТП водитель автомобиля Volvo, водитель и пассажир автомобиля Chery Tiggo погибли на месте ДТП до приезда сотрудников экстренных служб. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали", – проинформировали в МВД.
По данному факту следственной частью Главного следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, назначены необходимые экспертизы, уточнили в МВД.
Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, из-за возгорания, которое вспыхнуло после столкновения трех транспортных средств, пожар охватил площадь в тысячу квадратных метров. В ликвидации последствий происшествия были задействованы 22 сотрудника МЧС России, пять спецмашин.
Ранее сообщалось
, что за неделю в Крыму в ДТП погибли два человека, в том числе ребенок, еще 26 получили травмы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: