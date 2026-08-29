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ВСУ ударили по Белгородской области – ранены семь человек - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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ВСУ ударили по Белгородской области – ранены семь человек
ВСУ ударили по Белгородской области – ранены семь человек - РИА Новости Крым, 29.08.2026
ВСУ ударили по Белгородской области – ранены семь человек
Семь человек получили ранения из-за террористических атак ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T16:57
2026-08-29T17:03
новости
белгородская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения из-за террористических атак ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.В селе Долгое Валуйского округа при детонации беспилотника трое мужчин получили осколочные ранения.В Белгородском округе беспилотник ударил по коммерческому объекту. Двое подростков 13 и 15 лет и мужчина получили осколочные ранения. Повреждены навес, оборудование и три машины. Один из автомобилей загорелся – возгорание потушено.В поселке Октябрьский FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома. В местную больницу доставлен мужчина с переломом плеча, предплечья и осколочными ранениями. В поселке от атак еще нескольких дронов повреждены кузова, стекла грузового автомобиля и трех легковых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260829/v-sevastopole-iz-za-ataki-vsu-pogib-chelovek-i-troe-raneny-1158913810.html
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новости, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
ВСУ ударили по Белгородской области – ранены семь человек

Семь человек ранены после удара ВСУ по Белгородской области

16:57 29.08.2026 (обновлено: 17:03 29.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения из-за террористических атак ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.
"Во время очередных атак ВСУ пострадали семь мирных жителей, среди которых двое подростков", – сказано в сообщении оперштаба.
В селе Долгое Валуйского округа при детонации беспилотника трое мужчин получили осколочные ранения.
В Белгородском округе беспилотник ударил по коммерческому объекту. Двое подростков 13 и 15 лет и мужчина получили осколочные ранения. Повреждены навес, оборудование и три машины. Один из автомобилей загорелся – возгорание потушено.
В поселке Октябрьский FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома. В местную больницу доставлен мужчина с переломом плеча, предплечья и осколочными ранениями. В поселке от атак еще нескольких дронов повреждены кузова, стекла грузового автомобиля и трех легковых.
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Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
09:43
В Севастополе из-за атаки ВСУ погиб человек и трое ранены
НовостиБелгородская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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