https://crimea.ria.ru/20260829/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti--raneny-sem-chelovek-1158925875.html

ВСУ ударили по Белгородской области – ранены семь человек

ВСУ ударили по Белгородской области – ранены семь человек - РИА Новости Крым, 29.08.2026

ВСУ ударили по Белгородской области – ранены семь человек

Семь человек получили ранения из-за террористических атак ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T16:57

2026-08-29T16:57

2026-08-29T17:03

новости

белгородская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения из-за террористических атак ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.В селе Долгое Валуйского округа при детонации беспилотника трое мужчин получили осколочные ранения.В Белгородском округе беспилотник ударил по коммерческому объекту. Двое подростков 13 и 15 лет и мужчина получили осколочные ранения. Повреждены навес, оборудование и три машины. Один из автомобилей загорелся – возгорание потушено.В поселке Октябрьский FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома. В местную больницу доставлен мужчина с переломом плеча, предплечья и осколочными ранениями. В поселке от атак еще нескольких дронов повреждены кузова, стекла грузового автомобиля и трех легковых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260829/v-sevastopole-iz-za-ataki-vsu-pogib-chelovek-i-troe-raneny-1158913810.html

белгородская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу