https://crimea.ria.ru/20260829/vse-shkoly-v-rossii-privedut-v-normativnoe-sostoyanie-k-2030-godu-1158920663.html

Все школы в России приведут в нормативное состояние к 2030 году

Все школы в России приведут в нормативное состояние к 2030 году - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Все школы в России приведут в нормативное состояние к 2030 году

К 2030 году все школы в России будут приведены в нормативное состояние. К этому же времени в тех российских регионах, где это необходимо, появится 100 новых... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T14:48

2026-08-29T14:48

2026-08-29T14:48

школа

россия

новости

образование в россии

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. К 2030 году все школы в России будут приведены в нормативное состояние. К этому же времени в тех российских регионах, где это необходимо, появится 100 новых школ и 150 новых детсадов. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил в ходе встречи глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов.По его словам, в России уже построено более 1 700 новых школ. Все школы с бассейнами, со спортивными залами, с современными лабораториями, сказал он.Кроме того, Кравцов отметил, что через программу капитальных ремонтов уже прошли более семи тысяч школ, теперь это абсолютно новые школы, также поставляется необходимое оборудование. При этом важно, что две трети этих школ – сельские, поселковые, обозначил министр.Также он сообщил, что в российские школы в новом учебном году пойдут 17,6 миллиона детей, из них 1,5 миллиона – первоклассники. По его словам, система образования готова к началу нового учебного года, завершены все необходимые мероприятия.Ранее заместитель главы администрации крымской столицы – начальник департамента образования Татьяна Сухина сообщала, что симферопольские школы готовы принять учеников в новом учебном году, который стартует по всей России с 1 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму выделили 43 млн на закупку учебников по истории и обществознаниюМолодые учителя придут в школы Симферополя 1 сентябряВсе школы Крыма получат доступ к цифровой библиотеке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, россия, новости, образование в россии, владимир путин (политик)