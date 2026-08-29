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ВС РФ снова ударили по Киеву и Николаеву: разбиты электроподстанция и судоверфь - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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ВС РФ снова ударили по Киеву и Николаеву: разбиты электроподстанция и судоверфь
ВС РФ снова ударили по Киеву и Николаеву: разбиты электроподстанция и судоверфь - РИА Новости Крым, 29.08.2026
ВС РФ снова ударили по Киеву и Николаеву: разбиты электроподстанция и судоверфь
В результате ударов российских войск по Киеву и порту "Николаев" поражены судостроительное предприятие, морской перегрузочный терминал, электроподстанция и... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T19:43
2026-08-29T19:52
новости сво
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николаев
николаевская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
украина
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В результате ударов российских войск по Киеву и порту "Николаев" поражены судостроительное предприятие, морской перегрузочный терминал, электроподстанция и четыре хранилища с имуществом ВСУ. Об этом сообщили в субботу в Минобороны России.Также разбита электроподстанция в населенном пункте Трихаты Николаевской области, обеспечивающая функционирование порта "Николаев", добавили в пресс-службе российского военного ведомства.Российские войска наносили групповые удары по предприятиям военной промышленности и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ, уточнили в Минобороны РФ.В ночь на субботу, 29 августа, ВС РФ также нанесли удары по Киеву, Николаеву и Измаилу. В Киеве и области был разрушен транспортно-логистический центр "Фим сервис" в населенном пункте Чайки, складские помещения которого использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности "Фламинго". Также загорелся логистический центр в Калиновке, на территории которого находится таможенный терминал, осуществлявший распределение грузов военного назначения, поступающих от западных стран, уничтожен склад боеприпасов в населенном пункте Милая.За неделю российские войска нанесли массированный и 12 групповых ударов по территории Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы подбили грузовые беспилотники ВСУ на правом берегу ДнепраВосемь ракет "Фламинго" атаковали регионы РоссииРоссийская армия освободила еще три населенных пункта в ДНР и Сумской области
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новости сво, киев, николаев, николаевская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, удары по украине
ВС РФ снова ударили по Киеву и Николаеву: разбиты электроподстанция и судоверфь

Ударами по Украине в Киеве и Николаеве поражены электроподстанция и судоверфь

19:43 29.08.2026 (обновлено: 19:52 29.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В результате ударов российских войск по Киеву и порту "Николаев" поражены судостроительное предприятие, морской перегрузочный терминал, электроподстанция и четыре хранилища с имуществом ВСУ. Об этом сообщили в субботу в Минобороны России.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в Киеве: сборочное предприятие судостроительной промышленности, осуществлявшее сборку и техническое обслуживание дистанционно управляемых катеров, а в порту "Николаев" – морской перегрузочный терминал и четыре хранилища с имуществом военного назначения для обеспечения ВСУ", – проинформировали в МО РФ.
Также разбита электроподстанция в населенном пункте Трихаты Николаевской области, обеспечивающая функционирование порта "Николаев", добавили в пресс-службе российского военного ведомства.
Российские войска наносили групповые удары по предприятиям военной промышленности и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ, уточнили в Минобороны РФ.
В ночь на субботу, 29 августа, ВС РФ также нанесли удары по Киеву, Николаеву и Измаилу. В Киеве и области был разрушен транспортно-логистический центр "Фим сервис" в населенном пункте Чайки, складские помещения которого использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности "Фламинго". Также загорелся логистический центр в Калиновке, на территории которого находится таможенный терминал, осуществлявший распределение грузов военного назначения, поступающих от западных стран, уничтожен склад боеприпасов в населенном пункте Милая.
За неделю российские войска нанесли массированный и 12 групповых ударов по территории Украины.
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Новости СВОКиевНиколаевНиколаевская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФУкраинаУдары по Украине
 
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