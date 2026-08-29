https://crimea.ria.ru/20260829/vosem-raket-flamingo-atakovali-regiony-rossii-1158922708.html

Восемь ракет "Фламинго" атаковали регионы России

Восемь ракет "Фламинго" атаковали регионы России - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Восемь ракет "Фламинго" атаковали регионы России

За минувшие сутки над регионами России сбили пять управляемых авиабомб, восемь ракет "Фламинго" и 715 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T15:10

2026-08-29T15:10

2026-08-29T15:10

новости

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ракета "фламинго"

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над регионами России сбили пять управляемых авиабомб, восемь ракет "Фламинго" и 715 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В течение суток российские военные нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, логистическим центрам, используемым ВСУ, цехам сборки, местам хранения беспилотников комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 147 районах, подытожили в Минобороны России.Ранее сообщалось, что 80 авиабомб и почти 6 тысяч беспилотников сбили над регионами России за неделю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:313 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 11 регионов РоссииВС РФ поразили производство химвеществ для ракет "Фламинго"Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под Ореховым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, ракета "фламинго", беспилотник (бпла, дрон), атаки всу