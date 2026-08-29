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Восемь ракет "Фламинго" атаковали регионы России - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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Восемь ракет "Фламинго" атаковали регионы России
Восемь ракет "Фламинго" атаковали регионы России - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Восемь ракет "Фламинго" атаковали регионы России
За минувшие сутки над регионами России сбили пять управляемых авиабомб, восемь ракет "Фламинго" и 715 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T15:10
2026-08-29T15:10
новости
министерство обороны рф
пво
вооруженные силы россии
ракета "фламинго"
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над регионами России сбили пять управляемых авиабомб, восемь ракет "Фламинго" и 715 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В течение суток российские военные нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, логистическим центрам, используемым ВСУ, цехам сборки, местам хранения беспилотников комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 147 районах, подытожили в Минобороны России.Ранее сообщалось, что 80 авиабомб и почти 6 тысяч беспилотников сбили над регионами России за неделю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:313 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 11 регионов РоссииВС РФ поразили производство химвеществ для ракет "Фламинго"Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под Ореховым
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новости, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, ракета "фламинго", беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Восемь ракет "Фламинго" атаковали регионы России

Восемь ракет "Фламинго" атаковали регионы РФ и были сбиты средствами российской ПВО

15:10 29.08.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над регионами России сбили пять управляемых авиабомб, восемь ракет "Фламинго" и 715 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 715 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в суточной сводке Минобороны.
В течение суток российские военные нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, логистическим центрам, используемым ВСУ, цехам сборки, местам хранения беспилотников комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 147 районах, подытожили в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что 80 авиабомб и почти 6 тысяч беспилотников сбили над регионами России за неделю.
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НовостиМинистерство обороны РФПВОВооруженные силы РоссииРакета "Фламинго"Беспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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