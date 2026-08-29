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Вина будут великолепные: виноградари Крыма готовятся к сбору урожая
Вина будут великолепные: виноградари Крыма готовятся к сбору урожая - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Вина будут великолепные: виноградари Крыма готовятся к сбору урожая
Несмотря на разного рода сложности этого года, виноградари Крыма готовятся снять отличный урожай этой осенью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 29.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Несмотря на разного рода сложности этого года, виноградари Крыма готовятся снять отличный урожай этой осенью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал владелец собственного винного хозяйства в Севастополе Андрюс Юцис.И с гордостью отметил, что виноград, растущий в Севастопольском регионе, уникален."Мы имеем высоты от 100 до 400 метров над уровнем моря, и разнородность ландшафта дает уникальную особенность для винограда и винодела, он может использовать разные экспозиции, высаживать разные сорта. В восточной части – Чернореченский терруар, там горы, и там чувствуют себя хорошо вина для тонкой, элегантной стилистики. Чуть севернее – на плато Кара-Тау, над Верхнесадовым, вина для тех, кто любит более плотные, мощные, насыщенные, концентрированные сорта. Балаклава – игристая зона, где делают прекрасные игристые продукты. Вся эта разнородность, уникальность на один квадратный километр. У нас разнородности больше, чем во всем другом мире", – поделился специалист.В этом году, по его информации, в регионе ожидается богатый урожай винограда."Этот год – просто великолепный. Я думаю, что наших дорогих потребителей ждут отличные, прекрасные вина из разных хозяйств. Был очень мягкий август, дождливый июнь, не было запоздалых заморозков в мае. Урожай не пострадал, как в прошлом году. Этот год очень мягкий, бархатный", – подытожил собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму площадь виноградников увеличилась на третьМаэстро вина: кто обеспечил славу крымскому виноделиюВ каких мерах поддержки нуждаются виноделы из Крыма – мнение
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крым, виноделие в крыму, виноделие, виноградники, виноградники крыма, севастополь, новости крыма, мнения
Вина будут великолепные: виноградари Крыма готовятся к сбору урожая
Урожай винограда в Крыму – чего ждать в этом сезоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым.
Несмотря на разного рода сложности этого года, виноградари Крыма готовятся снять отличный урожай этой осенью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал владелец собственного винного хозяйства в Севастополе Андрюс Юцис.
"Мы планируем собирать виноград уже на следующей неделе. Старт сезона для нас, для виноделов и виноградарей, всегда отправная точка, нужно быть готовым по максимуму", – рассказал он.
И с гордостью отметил, что виноград, растущий в Севастопольском регионе, уникален.
"Мы имеем высоты от 100 до 400 метров над уровнем моря, и разнородность ландшафта дает уникальную особенность для винограда и винодела, он может использовать разные экспозиции, высаживать разные сорта. В восточной части – Чернореченский терруар, там горы, и там чувствуют себя хорошо вина для тонкой, элегантной стилистики. Чуть севернее – на плато Кара-Тау, над Верхнесадовым, вина для тех, кто любит более плотные, мощные, насыщенные, концентрированные сорта. Балаклава – игристая зона, где делают прекрасные игристые продукты. Вся эта разнородность, уникальность на один квадратный километр. У нас разнородности больше, чем во всем другом мире", – поделился специалист.
В этом году, по его информации, в регионе ожидается богатый урожай винограда.
"Этот год – просто великолепный. Я думаю, что наших дорогих потребителей ждут отличные, прекрасные вина из разных хозяйств. Был очень мягкий август, дождливый июнь, не было запоздалых заморозков в мае. Урожай не пострадал, как в прошлом году. Этот год очень мягкий, бархатный", – подытожил собеседник.
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