https://crimea.ria.ru/20260829/v-simferopole-otkrylas-vystavka-ob-istorii-chernomorskogo-kazachestva-1158915022.html
В Симферополе открылась выставка об истории Черноморского казачества
В Симферополе открылась выставка об истории Черноморского казачества - РИА Новости Крым, 29.08.2026
В Симферополе открылась выставка об истории Черноморского казачества
Реплики войскового знамени 1788 года и войсковой печати 1789 года, казачья форма, а также облачение православного священнослужителя – это уникальные экспонаты... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T13:31
2026-08-29T13:31
2026-08-29T13:31
новости крыма
крым
выставка
кубанские казаки
история
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1d/1158916786_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f8507d34045056d74c92c43082bc2788.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Реплики войскового знамени 1788 года и войсковой печати 1789 года, казачья форма, а также облачение православного священнослужителя – это уникальные экспонаты выставки "Где ступает нога казака, там наступает мир", "История Черноморского казачества", которая открылась в Крымском этнографическом музее города Симферополя в рамках Межрегионального фестиваля казачьей культуры "Крымские тулумбасы".Межрегиональный фестиваль казачьей культуры "Крымские тулумбасы" – это уникальное культурное событие, объединяющее хранителей живой казачьей традиции со всей России. Фестиваль проходит с 2006 года и посвящен сохранению и популяризации самобытного казачьего творчества – песенного и танцевального искусства, народных ремесел, воинских традиций и духовных ценностей, которые казачество бережно передает из поколения в поколение. Включен в Стратегию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации.На экспозиции, которая состоит из трех тематических комплексов, представлены более 150 уникальных предметов. Так, посетители могут ознакомиться с мультимедийным выставочным проект "Казачество Крыма" – на 11 информационных планшетах подробно рассказано о том, как создавалось и возрождалось Черноморское казачье войско. Среди уникальных экспонатов – копии войскового знамени 1788 года и войсковой печати 1789 года, казачья форма, а также облачение православного священнослужителя.Кроме того, представлена фотовыставка "Казаки-черноморцы во славу Отечества и веры Православной". Есть также экспозиционный ряд из фондов Крымского этнографического музея – это свыше сотни предметов, отражающих быт, воинскую доблесть и этнографические особенности казачества. Особое место занимает духовное наследие — уникальная коллекция православных икон XIX–XXI веков.Выставка "Где ступает нога казака, там наступает мир" в Крымском этнографическом музее продлится до 15 сентября.Ранее директор Центральном музея Тавриды Андрей Мальгин сказал в комментарии РИА Новости Крым, что казачество как сословие было уничтожено советской властью в 1918 году. Это произошло с большими жертвами. И нынешнее казачество – это общественная организация, которая создана в воспоминание и для продолжения отдельных существующих традиций, что само по себе не умаляет достижений казачества.Сегодня казачество – это живой общественный институт, который не является сословием, но выполняет важную роль в обществе. А в сложных общественно-политических ситуациях казаки оказывают помощь государству. Так, казаки были участниками событий Крымской весны, а сейчас защищают Родину на фронтах спецоперации, сказал Мальгин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На набережной Ялты открыли музей электричества и зеркальный лабиринтВ "Артеке" обновили концертный зал во дворце Суук-СуВ Крыму открылась выставка уникальных предметов времен античности
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1d/1158916786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc32cd2dace1a036f764d973ffbf5576.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, выставка, кубанские казаки, история
В Симферополе открылась выставка об истории Черноморского казачества
В Симферополе открыли выставку в рамках фестиваля казачьей культуры "Крымские тулумбасы"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Реплики войскового знамени 1788 года и войсковой печати 1789 года, казачья форма, а также облачение православного священнослужителя – это уникальные экспонаты выставки "Где ступает нога казака, там наступает мир", "История Черноморского казачества", которая открылась в Крымском этнографическом музее города Симферополя в рамках Межрегионального фестиваля казачьей культуры "Крымские тулумбасы".
Межрегиональный фестиваль казачьей культуры "Крымские тулумбасы" – это уникальное культурное событие, объединяющее хранителей живой казачьей традиции со всей России. Фестиваль проходит с 2006 года и посвящен сохранению и популяризации самобытного казачьего творчества – песенного и танцевального искусства, народных ремесел, воинских традиций и духовных ценностей, которые казачество бережно передает из поколения в поколение. Включен в Стратегию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации.
"Экспозиция ярко демонстрирует многовековую летопись казачества как надежного оплота государственности, защитника православия и хранителя традиционных ценностей. На протяжении веков казаки-черноморцы стояли на страже рубежей Отечества, играя ключевую роль в сохранении целостности и единства Русских земель, утверждении мира и согласия на Крымской земле и в Северном Причерноморье", – отмечают организаторы.
На экспозиции, которая состоит из трех тематических комплексов, представлены более 150 уникальных предметов. Так, посетители могут ознакомиться с мультимедийным выставочным проект "Казачество Крыма" – на 11 информационных планшетах подробно рассказано о том, как создавалось и возрождалось Черноморское казачье войско. Среди уникальных экспонатов – копии войскового знамени 1788 года и войсковой печати 1789 года, казачья форма, а также облачение православного священнослужителя.
Кроме того, представлена фотовыставка "Казаки-черноморцы во славу Отечества и веры Православной". Есть также экспозиционный ряд из фондов Крымского этнографического музея – это свыше сотни предметов, отражающих быт, воинскую доблесть и этнографические особенности казачества. Особое место занимает духовное наследие — уникальная коллекция православных икон XIX–XXI веков.
"Эта экспозиция станет важным звеном в цепочке фестивальных мероприятий: она позволит глубже погрузиться в прошлое, проследить путь Черноморского казачьего войска, увидеть подлинные предметы быта, форму, документы и реликвии, которые хранят память о подвигах и служении казаков", – сказано в релизе.
Выставка "Где ступает нога казака, там наступает мир" в Крымском этнографическом музее продлится до 15 сентября.
Ранее директор Центральном музея Тавриды Андрей Мальгин сказал в комментарии РИА Новости Крым
, что казачество как сословие было уничтожено советской властью в 1918 году. Это произошло с большими жертвами. И нынешнее казачество
– это общественная организация, которая создана в воспоминание и для продолжения отдельных существующих традиций, что само по себе не умаляет достижений казачества.
Сегодня казачество – это живой общественный институт, который не является сословием, но выполняет важную роль в обществе. А в сложных общественно-политических ситуациях казаки оказывают помощь государству. Так, казаки были участниками событий Крымской весны, а сейчас защищают Родину на фронтах спецоперации, сказал Мальгин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: