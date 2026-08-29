Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе открылась выставка об истории Черноморского казачества - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260829/v-simferopole-otkrylas-vystavka-ob-istorii-chernomorskogo-kazachestva-1158915022.html
В Симферополе открылась выставка об истории Черноморского казачества
В Симферополе открылась выставка об истории Черноморского казачества - РИА Новости Крым, 29.08.2026
В Симферополе открылась выставка об истории Черноморского казачества
Реплики войскового знамени 1788 года и войсковой печати 1789 года, казачья форма, а также облачение православного священнослужителя – это уникальные экспонаты... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T13:31
2026-08-29T13:31
новости крыма
крым
выставка
кубанские казаки
история
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1d/1158916786_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f8507d34045056d74c92c43082bc2788.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Реплики войскового знамени 1788 года и войсковой печати 1789 года, казачья форма, а также облачение православного священнослужителя – это уникальные экспонаты выставки "Где ступает нога казака, там наступает мир", "История Черноморского казачества", которая открылась в Крымском этнографическом музее города Симферополя в рамках Межрегионального фестиваля казачьей культуры "Крымские тулумбасы".Межрегиональный фестиваль казачьей культуры "Крымские тулумбасы" – это уникальное культурное событие, объединяющее хранителей живой казачьей традиции со всей России. Фестиваль проходит с 2006 года и посвящен сохранению и популяризации самобытного казачьего творчества – песенного и танцевального искусства, народных ремесел, воинских традиций и духовных ценностей, которые казачество бережно передает из поколения в поколение. Включен в Стратегию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации.На экспозиции, которая состоит из трех тематических комплексов, представлены более 150 уникальных предметов. Так, посетители могут ознакомиться с мультимедийным выставочным проект "Казачество Крыма" – на 11 информационных планшетах подробно рассказано о том, как создавалось и возрождалось Черноморское казачье войско. Среди уникальных экспонатов – копии войскового знамени 1788 года и войсковой печати 1789 года, казачья форма, а также облачение православного священнослужителя.Кроме того, представлена фотовыставка "Казаки-черноморцы во славу Отечества и веры Православной". Есть также экспозиционный ряд из фондов Крымского этнографического музея – это свыше сотни предметов, отражающих быт, воинскую доблесть и этнографические особенности казачества. Особое место занимает духовное наследие — уникальная коллекция православных икон XIX–XXI веков.Выставка "Где ступает нога казака, там наступает мир" в Крымском этнографическом музее продлится до 15 сентября.Ранее директор Центральном музея Тавриды Андрей Мальгин сказал в комментарии РИА Новости Крым, что казачество как сословие было уничтожено советской властью в 1918 году. Это произошло с большими жертвами. И нынешнее казачество – это общественная организация, которая создана в воспоминание и для продолжения отдельных существующих традиций, что само по себе не умаляет достижений казачества.Сегодня казачество – это живой общественный институт, который не является сословием, но выполняет важную роль в обществе. А в сложных общественно-политических ситуациях казаки оказывают помощь государству. Так, казаки были участниками событий Крымской весны, а сейчас защищают Родину на фронтах спецоперации, сказал Мальгин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На набережной Ялты открыли музей электричества и зеркальный лабиринтВ "Артеке" обновили концертный зал во дворце Суук-СуВ Крыму открылась выставка уникальных предметов времен античности
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1d/1158916786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc32cd2dace1a036f764d973ffbf5576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, выставка, кубанские казаки, история
В Симферополе открылась выставка об истории Черноморского казачества

В Симферополе открыли выставку в рамках фестиваля казачьей культуры "Крымские тулумбасы"

13:31 29.08.2026
 
© Пресс-служба Войскового казачьего общества "Черноморское казачье войско"Выставка об истории Черноморского казачества
Выставка об истории Черноморского казачества
© Пресс-служба Войскового казачьего общества "Черноморское казачье войско"
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Реплики войскового знамени 1788 года и войсковой печати 1789 года, казачья форма, а также облачение православного священнослужителя – это уникальные экспонаты выставки "Где ступает нога казака, там наступает мир", "История Черноморского казачества", которая открылась в Крымском этнографическом музее города Симферополя в рамках Межрегионального фестиваля казачьей культуры "Крымские тулумбасы".
Межрегиональный фестиваль казачьей культуры "Крымские тулумбасы" – это уникальное культурное событие, объединяющее хранителей живой казачьей традиции со всей России. Фестиваль проходит с 2006 года и посвящен сохранению и популяризации самобытного казачьего творчества – песенного и танцевального искусства, народных ремесел, воинских традиций и духовных ценностей, которые казачество бережно передает из поколения в поколение. Включен в Стратегию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации.
"Экспозиция ярко демонстрирует многовековую летопись казачества как надежного оплота государственности, защитника православия и хранителя традиционных ценностей. На протяжении веков казаки-черноморцы стояли на страже рубежей Отечества, играя ключевую роль в сохранении целостности и единства Русских земель, утверждении мира и согласия на Крымской земле и в Северном Причерноморье", – отмечают организаторы.
© Пресс-служба Войскового казачьего общества "Черноморское казачье войско"Выставка об истории Черноморского казачества
Выставка об истории Черноморского казачества
© Пресс-служба Войскового казачьего общества "Черноморское казачье войско"
Выставка об истории Черноморского казачества
На экспозиции, которая состоит из трех тематических комплексов, представлены более 150 уникальных предметов. Так, посетители могут ознакомиться с мультимедийным выставочным проект "Казачество Крыма" – на 11 информационных планшетах подробно рассказано о том, как создавалось и возрождалось Черноморское казачье войско. Среди уникальных экспонатов – копии войскового знамени 1788 года и войсковой печати 1789 года, казачья форма, а также облачение православного священнослужителя.
Кроме того, представлена фотовыставка "Казаки-черноморцы во славу Отечества и веры Православной". Есть также экспозиционный ряд из фондов Крымского этнографического музея – это свыше сотни предметов, отражающих быт, воинскую доблесть и этнографические особенности казачества. Особое место занимает духовное наследие — уникальная коллекция православных икон XIX–XXI веков.
"Эта экспозиция станет важным звеном в цепочке фестивальных мероприятий: она позволит глубже погрузиться в прошлое, проследить путь Черноморского казачьего войска, увидеть подлинные предметы быта, форму, документы и реликвии, которые хранят память о подвигах и служении казаков", – сказано в релизе.
Выставка "Где ступает нога казака, там наступает мир" в Крымском этнографическом музее продлится до 15 сентября.
Ранее директор Центральном музея Тавриды Андрей Мальгин сказал в комментарии РИА Новости Крым, что казачество как сословие было уничтожено советской властью в 1918 году. Это произошло с большими жертвами. И нынешнее казачество – это общественная организация, которая создана в воспоминание и для продолжения отдельных существующих традиций, что само по себе не умаляет достижений казачества.
Сегодня казачество – это живой общественный институт, который не является сословием, но выполняет важную роль в обществе. А в сложных общественно-политических ситуациях казаки оказывают помощь государству. Так, казаки были участниками событий Крымской весны, а сейчас защищают Родину на фронтах спецоперации, сказал Мальгин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На набережной Ялты открыли музей электричества и зеркальный лабиринт
В "Артеке" обновили концертный зал во дворце Суук-Су
В Крыму открылась выставка уникальных предметов времен античности
 
Новости КрымаКрымВыставкаКубанские казакиИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:57Новости СВО: армия России давит ВСУ в Сумской области и на Донбассе
15:29Российские бойцы подбили грузовые беспилотники ВСУ на правом берегу Днепра
15:10Восемь ракет "Фламинго" атаковали регионы России
14:48Все школы в России приведут в нормативное состояние к 2030 году
14:27Новости Севастополя: после атаки ВСУ возбуждено дело о теракте
14:11В России продлили запрет на экспорт дизельного и судового топлива
13:56В Севастополе 29 августа бесплатно покажут хиты российского кинопроката
13:31В Симферополе открылась выставка об истории Черноморского казачества
13:04Российская армия освободила еще три населенных пункта в ДНР и Сумской области
12:52Увеличилось число раненных при ударе ВСУ по Ростовской области
12:31Вылетел на встречку и загорелся: в ДТП с автобусом на "Новороссии" погибли трое
12:07Что показало голосование Совбеза ООН по Украине – мнение
11:37Третья мировая на пороге: после ответа России Европе переговоры вести будет не с кем
11:11Ореховый спас: у православных – день Нерукотворного образа Иисуса Христа
10:51На севере Крыма и в Судаке не будет воды из-за аварии
10:33В Ростове после атаки ВСУ ввели режим ЧС
10:10В бронежилетах и с сухой плазмой крови – как работают медики в зоне СВО
09:43В Севастополе из-за атаки ВСУ погиб человек и трое ранены
09:39Удары по Украине в ночь на 29 августа: что атаковано в Киеве и других регионах страны
09:11В Анапе запретили купание на пляжах
Лента новостейМолния