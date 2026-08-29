https://crimea.ria.ru/20260829/v-simferopole-otkrylas-vystavka-ob-istorii-chernomorskogo-kazachestva-1158915022.html

В Симферополе открылась выставка об истории Черноморского казачества

В Симферополе открылась выставка об истории Черноморского казачества - РИА Новости Крым, 29.08.2026

В Симферополе открылась выставка об истории Черноморского казачества

Реплики войскового знамени 1788 года и войсковой печати 1789 года, казачья форма, а также облачение православного священнослужителя – это уникальные экспонаты... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T13:31

2026-08-29T13:31

2026-08-29T13:31

новости крыма

крым

выставка

кубанские казаки

история

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1d/1158916786_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f8507d34045056d74c92c43082bc2788.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Реплики войскового знамени 1788 года и войсковой печати 1789 года, казачья форма, а также облачение православного священнослужителя – это уникальные экспонаты выставки "Где ступает нога казака, там наступает мир", "История Черноморского казачества", которая открылась в Крымском этнографическом музее города Симферополя в рамках Межрегионального фестиваля казачьей культуры "Крымские тулумбасы".Межрегиональный фестиваль казачьей культуры "Крымские тулумбасы" – это уникальное культурное событие, объединяющее хранителей живой казачьей традиции со всей России. Фестиваль проходит с 2006 года и посвящен сохранению и популяризации самобытного казачьего творчества – песенного и танцевального искусства, народных ремесел, воинских традиций и духовных ценностей, которые казачество бережно передает из поколения в поколение. Включен в Стратегию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации.На экспозиции, которая состоит из трех тематических комплексов, представлены более 150 уникальных предметов. Так, посетители могут ознакомиться с мультимедийным выставочным проект "Казачество Крыма" – на 11 информационных планшетах подробно рассказано о том, как создавалось и возрождалось Черноморское казачье войско. Среди уникальных экспонатов – копии войскового знамени 1788 года и войсковой печати 1789 года, казачья форма, а также облачение православного священнослужителя.Кроме того, представлена фотовыставка "Казаки-черноморцы во славу Отечества и веры Православной". Есть также экспозиционный ряд из фондов Крымского этнографического музея – это свыше сотни предметов, отражающих быт, воинскую доблесть и этнографические особенности казачества. Особое место занимает духовное наследие — уникальная коллекция православных икон XIX–XXI веков.Выставка "Где ступает нога казака, там наступает мир" в Крымском этнографическом музее продлится до 15 сентября.Ранее директор Центральном музея Тавриды Андрей Мальгин сказал в комментарии РИА Новости Крым, что казачество как сословие было уничтожено советской властью в 1918 году. Это произошло с большими жертвами. И нынешнее казачество – это общественная организация, которая создана в воспоминание и для продолжения отдельных существующих традиций, что само по себе не умаляет достижений казачества.Сегодня казачество – это живой общественный институт, который не является сословием, но выполняет важную роль в обществе. А в сложных общественно-политических ситуациях казаки оказывают помощь государству. Так, казаки были участниками событий Крымской весны, а сейчас защищают Родину на фронтах спецоперации, сказал Мальгин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На набережной Ялты открыли музей электричества и зеркальный лабиринтВ "Артеке" обновили концертный зал во дворце Суук-СуВ Крыму открылась выставка уникальных предметов времен античности

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, выставка, кубанские казаки, история