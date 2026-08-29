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В Севастополе виноград собирают вручную - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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В Севастополе виноград собирают вручную
В Севастополе виноград собирают вручную - РИА Новости Крым, 29.08.2026
В Севастополе виноград собирают вручную
В Севастополе приступили к сбору столового винограда, местные аграрии планируют собрать свыше 400 тонн ягод. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T20:55
2026-08-29T20:55
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к сбору столового винограда, местные аграрии планируют собрать свыше 400 тонн ягод. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава региона также напомнил, что прошлым летом давал поручение региональному Департаменту сельского хозяйства отдельно поддержать именно направление столового виноградарства, чтобы в Севастополе был свой, доступный столовый виноград отличного качества, а не только технические сорта для виноделия. Теперь севастопольские аграрии выращивают, в том числе, "Ливию", "Преображение", "Кишмиш Лучистый".Кроме того, по его информации, в этом году на развитие виноградарства в целом направлено почти 600 миллионов рублей из бюджета. Хозяйствам возмещают затраты на закладку новых виноградников, уход за кустами и установку шпалер. Также работает новая меру помощи – субсидии на строительство и модернизацию теплиц для винограда.Ранее в Министерстве сельского хозяйства Крыма сообщали, что производство вина в регионе выросло в 3,6 раза, а площадь виноградников увеличилась почти на треть за 12 лет.Государственная Дума внесла изменения в Федеральный закон "О рекламе", направленный на поддержку отечественного виноградарства и виноделия, в том числе в Крыму.Ранее сообщалось, что севастопольские виноградари получили более 260 миллионов рублей господдержки, средства на уход за виноградниками в 2026 году выделили 22 хозяйствам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе заложат 180 гектаров виноградников до конца годаВеликие крымские вина: что даст новый национальный стандарт игристых винВ Краснодарский край не пустили 20 тонн зараженного египетского винограда
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, виноградники, урожай
В Севастополе виноград собирают вручную

В Севастополе планируют собрать свыше 400 тонн столового винограда

20:55 29.08.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВиноград
Виноград
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к сбору столового винограда, местные аграрии планируют собрать свыше 400 тонн ягод. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе начался сбор столового винограда. Свежий, сочный местный урожай уже поступает на наши рынки и в местные торговые сети. В этом году благодаря господдержке пять предприятий в Севастополе планируют собрать более 400 тонн столового винограда", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
© Михаил Развожаев в МАКССбор винограда
Сбор винограда
© Михаил Развожаев в МАКС
Сбор винограда
Глава региона также напомнил, что прошлым летом давал поручение региональному Департаменту сельского хозяйства отдельно поддержать именно направление столового виноградарства, чтобы в Севастополе был свой, доступный столовый виноград отличного качества, а не только технические сорта для виноделия. Теперь севастопольские аграрии выращивают, в том числе, "Ливию", "Преображение", "Кишмиш Лучистый".

"Интересная деталь: собирают ягоды исключительно вручную, чтобы сохранить матовый восковой налет. Именно эта природная пыльца помогает винограду долго оставаться свежим. Так что, если видите на рынке не блестящую, а слегка матовую гроздь – берите: она самая свежая", – рассказал губернатор.

© Михаил Развожаев в МАКССбор винограда
Сбор винограда
© Михаил Развожаев в МАКС
Сбор винограда
Кроме того, по его информации, в этом году на развитие виноградарства в целом направлено почти 600 миллионов рублей из бюджета. Хозяйствам возмещают затраты на закладку новых виноградников, уход за кустами и установку шпалер. Также работает новая меру помощи – субсидии на строительство и модернизацию теплиц для винограда.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства Крыма сообщали, что производство вина в регионе выросло в 3,6 раза, а площадь виноградников увеличилась почти на треть за 12 лет.
Государственная Дума внесла изменения в Федеральный закон "О рекламе", направленный на поддержку отечественного виноградарства и виноделия, в том числе в Крыму.
Ранее сообщалось, что севастопольские виноградари получили более 260 миллионов рублей господдержки, средства на уход за виноградниками в 2026 году выделили 22 хозяйствам.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Михаил РазвожаевСевастопольНовости СевастополяВиноградникиУрожай
 
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