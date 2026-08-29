https://crimea.ria.ru/20260829/v-sevastopole-vinograd-sobirayut-vruchnuyu-1158924236.html

В Севастополе виноград собирают вручную

В Севастополе виноград собирают вручную - РИА Новости Крым, 29.08.2026

В Севастополе виноград собирают вручную

В Севастополе приступили к сбору столового винограда, местные аграрии планируют собрать свыше 400 тонн ягод. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T20:55

2026-08-29T20:55

2026-08-29T20:55

михаил развожаев

севастополь

новости севастополя

виноградники

урожай

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1d/1158923677_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c6934c35449a3d9145e8471dbe1ffe0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к сбору столового винограда, местные аграрии планируют собрать свыше 400 тонн ягод. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава региона также напомнил, что прошлым летом давал поручение региональному Департаменту сельского хозяйства отдельно поддержать именно направление столового виноградарства, чтобы в Севастополе был свой, доступный столовый виноград отличного качества, а не только технические сорта для виноделия. Теперь севастопольские аграрии выращивают, в том числе, "Ливию", "Преображение", "Кишмиш Лучистый".Кроме того, по его информации, в этом году на развитие виноградарства в целом направлено почти 600 миллионов рублей из бюджета. Хозяйствам возмещают затраты на закладку новых виноградников, уход за кустами и установку шпалер. Также работает новая меру помощи – субсидии на строительство и модернизацию теплиц для винограда.Ранее в Министерстве сельского хозяйства Крыма сообщали, что производство вина в регионе выросло в 3,6 раза, а площадь виноградников увеличилась почти на треть за 12 лет.Государственная Дума внесла изменения в Федеральный закон "О рекламе", направленный на поддержку отечественного виноградарства и виноделия, в том числе в Крыму.Ранее сообщалось, что севастопольские виноградари получили более 260 миллионов рублей господдержки, средства на уход за виноградниками в 2026 году выделили 22 хозяйствам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе заложат 180 гектаров виноградников до конца годаВеликие крымские вина: что даст новый национальный стандарт игристых винВ Краснодарский край не пустили 20 тонн зараженного египетского винограда

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, виноградники, урожай