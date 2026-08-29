https://crimea.ria.ru/20260829/v-sevastopole-29-avgusta-besplatno-pokazhut-khity-rossiyskogo-kinoprokata-1158918573.html

В Севастополе 29 августа бесплатно покажут хиты российского кинопроката

В Севастополе 29 августа бесплатно покажут хиты российского кинопроката - РИА Новости Крым, 29.08.2026

В Севастополе 29 августа бесплатно покажут хиты российского кинопроката

Севастополь присоединился к всероссийской акции "Ночь кино". В субботу, 29 августа, в городе пройдут бесплатные показы хитов российского кинопроката: военных... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T13:56

2026-08-29T13:56

2026-08-29T13:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Севастополь присоединился к всероссийской акции "Ночь кино". В субботу, 29 августа, в городе пройдут бесплатные показы хитов российского кинопроката: военных драм "Ангелы Ладоги" и "Малыш", а также семейных фильмов "Буратино" и "Чебурашка-2". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, в городе подготовлена увлекательная культурная программа: викторины, творческие мастер-классы, игровые и познавательные программы от местных учреждений, уточил он.Так, по информации губернатора, Севастопольский центр культуры и искусств покажет театральные зарисовки и проведет встречу с мимами. Во Дворце культуры рыбаков пройдут творческий мастер-класс и кинолекторий. В МКЦ "Бухта Казачья" проведут экскурсию и мастер-классы, а в Севастопольской детской школе искусств организована выставка и мастер-класс по линогравюре.Ранее сообщалось, что полсотни площадок в Крыму присоединятся к Всероссийской акции "Ночь кино" и покажут популярные современные кинофильмы.Актуальную информацию о мероприятиях можно узнать на сайте Культура.рф и в социальных сетях учреждений культуры своего населенного пункта.Яркую осень для зрителей приготовили театры Крыма и Севастополя. В частности, Крымский академический русский драматический театр представит грядущей осенью несколько премьер, но несколько новых постановок уже вышли летом, с открытием сезона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Документальное кино нужно продвигать на онлайн и офлайн платформаx – мнениеРоссиянам нужно расширить доступ к документальным фильмам об СВО – мнение"Пушкинская карта": сколько учреждений культуры Крыма участвуют в проекте

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, кино, культура