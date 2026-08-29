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В Севастополе 29 августа бесплатно покажут хиты российского кинопроката - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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В Севастополе 29 августа бесплатно покажут хиты российского кинопроката
В Севастополе 29 августа бесплатно покажут хиты российского кинопроката - РИА Новости Крым, 29.08.2026
В Севастополе 29 августа бесплатно покажут хиты российского кинопроката
Севастополь присоединился к всероссийской акции "Ночь кино". В субботу, 29 августа, в городе пройдут бесплатные показы хитов российского кинопроката: военных... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T13:56
2026-08-29T13:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Севастополь присоединился к всероссийской акции "Ночь кино". В субботу, 29 августа, в городе пройдут бесплатные показы хитов российского кинопроката: военных драм "Ангелы Ладоги" и "Малыш", а также семейных фильмов "Буратино" и "Чебурашка-2". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, в городе подготовлена увлекательная культурная программа: викторины, творческие мастер-классы, игровые и познавательные программы от местных учреждений, уточил он.Так, по информации губернатора, Севастопольский центр культуры и искусств покажет театральные зарисовки и проведет встречу с мимами. Во Дворце культуры рыбаков пройдут творческий мастер-класс и кинолекторий. В МКЦ "Бухта Казачья" проведут экскурсию и мастер-классы, а в Севастопольской детской школе искусств организована выставка и мастер-класс по линогравюре.Ранее сообщалось, что полсотни площадок в Крыму присоединятся к Всероссийской акции "Ночь кино" и покажут популярные современные кинофильмы.Актуальную информацию о мероприятиях можно узнать на сайте Культура.рф и в социальных сетях учреждений культуры своего населенного пункта.Яркую осень для зрителей приготовили театры Крыма и Севастополя. В частности, Крымский академический русский драматический театр представит грядущей осенью несколько премьер, но несколько новых постановок уже вышли летом, с открытием сезона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Документальное кино нужно продвигать на онлайн и офлайн платформаx – мнениеРоссиянам нужно расширить доступ к документальным фильмам об СВО – мнение"Пушкинская карта": сколько учреждений культуры Крыма участвуют в проекте
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, кино, культура
В Севастополе 29 августа бесплатно покажут хиты российского кинопроката

В Севастополе 29 августа пройдут бесплатные показы хитов российского кинопроката

13:56 29.08.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОткрытие кинозала IMAX в многозальном кинотеатре "Синема парк"
Открытие кинозала IMAX в многозальном кинотеатре Синема парк - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Севастополь присоединился к всероссийской акции "Ночь кино". В субботу, 29 августа, в городе пройдут бесплатные показы хитов российского кинопроката: военных драм "Ангелы Ладоги" и "Малыш", а также семейных фильмов "Буратино" и "Чебурашка-2". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Акция традиционно приурочена к Дню российского кино, в этом году она пройдет уже в 11 раз. Сегодня в кинотеатрах, культурных центрах и сельских клубах Севастополя пройдут бесплатные показы хитов российского кинопроката: военных драм "Ангелы Ладоги" и "Малыш", а также семейных фильмов "Буратино" и "Чебурашка 2", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
Кроме того, в городе подготовлена увлекательная культурная программа: викторины, творческие мастер-классы, игровые и познавательные программы от местных учреждений, уточил он.
Так, по информации губернатора, Севастопольский центр культуры и искусств покажет театральные зарисовки и проведет встречу с мимами. Во Дворце культуры рыбаков пройдут творческий мастер-класс и кинолекторий. В МКЦ "Бухта Казачья" проведут экскурсию и мастер-классы, а в Севастопольской детской школе искусств организована выставка и мастер-класс по линогравюре.
Ранее сообщалось, что полсотни площадок в Крыму присоединятся к Всероссийской акции "Ночь кино" и покажут популярные современные кинофильмы.
Актуальную информацию о мероприятиях можно узнать на сайте Культура.рф и в социальных сетях учреждений культуры своего населенного пункта.
Яркую осень для зрителей приготовили театры Крыма и Севастополя. В частности, Крымский академический русский драматический театр представит грядущей осенью несколько премьер, но несколько новых постановок уже вышли летом, с открытием сезона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевКиноКультура
 
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