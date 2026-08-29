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В Ростове после атаки ВСУ ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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В Ростове после атаки ВСУ ввели режим ЧС
В Ростове после атаки ВСУ ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 29.08.2026
В Ростове после атаки ВСУ ввели режим ЧС
В Ростове-на-Дону после ночной атаки украинских боевиков ввели режим ЧС в границах домов, где нанесен ущерб после падения БПЛА. Об этом сообщает глава городской РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T10:33
2026-08-29T10:55
ростов-на-дону
александр скрябин
новости
происшествия
режим чс
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону после ночной атаки украинских боевиков ввели режим ЧС в границах домов, где нанесен ущерб после падения БПЛА. Об этом сообщает глава городской администрации Александр Скрябин.Был заслушан доклад начальника Управления по делам ГО и ЧС города по ликвидации последствий воздушной атаки минувшей ночью в Пролетарском районе города. Повреждения получили два многоквартирных дома. Все возгорания, возникшие из-за атаки, ликвидированы.И подчеркнул, что необходимо организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, а также провести обход для оценки и фиксации ущерба и приема заявлений на оказание материальной помощи у пострадавших граждан.Коммунальным службам города поставлена задача оказать помощь жителям поврежденных домов в восстановлении подачи коммунальных ресурсов и приступить к уборке прилегающих территорий места происшествия, также сообщил Скрябин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за атаки ВСУ погиб человек и трое ранены313 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 11 регионов РоссииХерсонская область полностью обесточена после атаки ВСУ
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РИА Новости Крым
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ростов-на-дону, александр скрябин, новости, происшествия, режим чс, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
В Ростове после атаки ВСУ ввели режим ЧС

В Ростове после атаки ВСУ ввели режим ЧС в границах поврежденных после падения БПЛА домов

10:33 29.08.2026 (обновлено: 10:55 29.08.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону после ночной атаки украинских боевиков ввели режим ЧС в границах домов, где нанесен ущерб после падения БПЛА. Об этом сообщает глава городской администрации Александр Скрябин.
Был заслушан доклад начальника Управления по делам ГО и ЧС города по ликвидации последствий воздушной атаки минувшей ночью в Пролетарском районе города. Повреждения получили два многоквартирных дома. Все возгорания, возникшие из-за атаки, ликвидированы.
"Принято решение ввести режим ЧС в границах домов, где нанесен ущерб после падения БПЛА", – проинформировал глава городской администрации в своем канале в МАКС.
И подчеркнул, что необходимо организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, а также провести обход для оценки и фиксации ущерба и приема заявлений на оказание материальной помощи у пострадавших граждан.
Коммунальным службам города поставлена задача оказать помощь жителям поврежденных домов в восстановлении подачи коммунальных ресурсов и приступить к уборке прилегающих территорий места происшествия, также сообщил Скрябин.
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