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В Ростове после атаки ВСУ ввели режим ЧС

В Ростове после атаки ВСУ ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 29.08.2026

В Ростове после атаки ВСУ ввели режим ЧС

В Ростове-на-Дону после ночной атаки украинских боевиков ввели режим ЧС в границах домов, где нанесен ущерб после падения БПЛА. Об этом сообщает глава городской РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T10:33

2026-08-29T10:33

2026-08-29T10:55

ростов-на-дону

александр скрябин

новости

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атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону после ночной атаки украинских боевиков ввели режим ЧС в границах домов, где нанесен ущерб после падения БПЛА. Об этом сообщает глава городской администрации Александр Скрябин.Был заслушан доклад начальника Управления по делам ГО и ЧС города по ликвидации последствий воздушной атаки минувшей ночью в Пролетарском районе города. Повреждения получили два многоквартирных дома. Все возгорания, возникшие из-за атаки, ликвидированы.И подчеркнул, что необходимо организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, а также провести обход для оценки и фиксации ущерба и приема заявлений на оказание материальной помощи у пострадавших граждан.Коммунальным службам города поставлена задача оказать помощь жителям поврежденных домов в восстановлении подачи коммунальных ресурсов и приступить к уборке прилегающих территорий места происшествия, также сообщил Скрябин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за атаки ВСУ погиб человек и трое ранены313 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 11 регионов РоссииХерсонская область полностью обесточена после атаки ВСУ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ростов-на-дону, александр скрябин, новости, происшествия, режим чс, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу