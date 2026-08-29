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В России продлили запрет на экспорт дизельного и судового топлива - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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В России продлили запрет на экспорт дизельного и судового топлива
В России продлили запрет на экспорт дизельного и судового топлива - РИА Новости Крым, 29.08.2026
В России продлили запрет на экспорт дизельного и судового топлива
Запрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля для производителей продлен до 30 сентября, сообщило правительство РФ. РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T14:11
2026-08-29T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Запрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля для производителей продлен до 30 сентября, сообщило правительство РФ.Ограничение на вывоз из России дизельного и судового топлива, а также газойлей для производителей действовало по 31 августа.Ограничение будет действовать до 30 сентября 2026 года включительно, уточнили в правительстве.И подчеркнули, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Однако для непосредственных производителей дизельного и судового топлива, а также газойлей ограничение действовало по 31 августа 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, россия, правительство севастополя, транспорт, топливо
В России продлили запрет на экспорт дизельного и судового топлива

Запрет на экспорт дизельного и судового топлива продлили до конца сентября

14:11 29.08.2026 (обновлено: 14:28 29.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаправка дизтопливо
Заправка дизтопливо - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Запрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля для производителей продлен до 30 сентября, сообщило правительство РФ.
Ограничение на вывоз из России дизельного и судового топлива, а также газойлей для производителей действовало по 31 августа.
"Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями", – сказано в сообщении.
Ограничение будет действовать до 30 сентября 2026 года включительно, уточнили в правительстве.
И подчеркнули, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.
Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Однако для непосредственных производителей дизельного и судового топлива, а также газойлей ограничение действовало по 31 августа 2026 года.
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