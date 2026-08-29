https://crimea.ria.ru/20260829/v-rossii-poyavitsya-novyy-standart-obucheniya-dlya-mladshikh-klassov-1158915833.html

В России появится новый стандарт обучения для младших классов

В России появится новый стандарт обучения для младших классов - РИА Новости Крым, 29.08.2026

В России появится новый стандарт обучения для младших классов

Минпросвещения готовит обновленный стандарт обучения для начальной школы – с первого по четвертый классы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T18:22

2026-08-29T18:22

2026-08-29T18:22

новости

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сергей кравцов

школа

учебный год

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Минпросвещения готовит обновленный стандарт обучения для начальной школы – с первого по четвертый классы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.По словам главы ведомства, изменения нужны для синхронизации знаний, которые школьник получает в первых-четвертых классах и далее. Также инициатива должна обеспечить плавный переход от дошкольного обучения к школьному.Также ранее Кравцов объявил о планах обновить стандарт обучения для пятых-девятых классов. В проекте укажут, чему именно должны научиться школьники, и как связаны между собой разные школьные дисциплины. При разработке специалисты учтут Комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года.Ранее сообщалось, что с 1 сентября в школах России вместо звонков будут звучать популярные мелодии.Также сообщалось, что в Крыму разработали гибкие подходы к организации учебного процесса в школах с 1 сентября 2026 года. Это, в частности, необходимо для обеспечения безопасности детей. Учебный год в школах Крыма начнется в установленные сроки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учебный год для российских школьников начнется с короткой неделиГлава Минпросвещения России посетил школу СимферополяКак будут работать школы и детсады Севастополя в новом учебном году

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, минпросвещения рф, сергей кравцов, школа, учебный год