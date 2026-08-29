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В России появится новый стандарт обучения для младших классов
В России появится новый стандарт обучения для младших классов - РИА Новости Крым, 29.08.2026
В России появится новый стандарт обучения для младших классов
Минпросвещения готовит обновленный стандарт обучения для начальной школы – с первого по четвертый классы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T18:22
2026-08-29T18:22
2026-08-29T18:22
новости
минпросвещения рф
сергей кравцов
школа
учебный год
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Минпросвещения готовит обновленный стандарт обучения для начальной школы – с первого по четвертый классы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.По словам главы ведомства, изменения нужны для синхронизации знаний, которые школьник получает в первых-четвертых классах и далее. Также инициатива должна обеспечить плавный переход от дошкольного обучения к школьному.Также ранее Кравцов объявил о планах обновить стандарт обучения для пятых-девятых классов. В проекте укажут, чему именно должны научиться школьники, и как связаны между собой разные школьные дисциплины. При разработке специалисты учтут Комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года.Ранее сообщалось, что с 1 сентября в школах России вместо звонков будут звучать популярные мелодии.Также сообщалось, что в Крыму разработали гибкие подходы к организации учебного процесса в школах с 1 сентября 2026 года. Это, в частности, необходимо для обеспечения безопасности детей. Учебный год в школах Крыма начнется в установленные сроки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учебный год для российских школьников начнется с короткой неделиГлава Минпросвещения России посетил школу СимферополяКак будут работать школы и детсады Севастополя в новом учебном году
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новости, минпросвещения рф, сергей кравцов, школа, учебный год
В России появится новый стандарт обучения для младших классов
В России для школьников младших классов обновят стандарт обучения
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Минпросвещения готовит обновленный стандарт обучения для начальной школы – с первого по четвертый классы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.
"Федеральный государственный образовательный стандарт начальной школы планируем обновлять в 2027 году", – проинформировал министр.
По словам главы ведомства, изменения нужны для синхронизации знаний, которые школьник получает в первых-четвертых классах и далее. Также инициатива должна обеспечить плавный переход от дошкольного обучения к школьному.
Также ранее Кравцов объявил о планах обновить стандарт обучения для пятых-девятых классов. В проекте укажут, чему именно должны научиться школьники, и как связаны между собой разные школьные дисциплины. При разработке специалисты учтут Комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года.
Ранее сообщалось
, что с 1 сентября в школах России вместо звонков будут звучать популярные мелодии.
Также сообщалось, что в Крыму разработали
гибкие подходы к организации учебного процесса в школах с 1 сентября 2026 года. Это, в частности, необходимо для обеспечения безопасности детей. Учебный год в школах Крыма начнется в установленные сроки
.
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