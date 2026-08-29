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В России детей и подростков атакуют мошенники

В России детей и подростков атакуют мошенники - РИА Новости Крым, 29.08.2026

В России детей и подростков атакуют мошенники

В России за полгода дети и подростки получили почти 93 миллиона звонков от дистанционных мошенников. Об этом сообщил первый заместитель председателя ИТ-комитета РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T18:37

2026-08-29T18:37

2026-08-29T18:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В России за полгода дети и подростки получили почти 93 миллиона звонков от дистанционных мошенников. Об этом сообщил первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин"Работая" с детьми, злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками операторов связи и представителями госорганов, предлагают получить дополнительный доход, звонят от имени служб доставки, маркетплейсов и медицинских учреждений. Детей младшего возраста аферисты заставляют фотографировать банковские карты и выясняют подробности о месте работы родителей и достатке семьи, рассказал Горелкин.По его мнению, с детьми нужно говорить о потенциальных угрозах, объяснять им простые правила: как только речь заходит о деньгах или документах, нужно прекращать разговор.Ранее сообщалось, что количество зарегистрированных IT-преступлений в России с января по июль 2026 года сократилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доксинг и цифровая гигиена – к чему может привести жизнь в открытом доступеМошенники обманули крымчан на 10 миллионовПод ударом дети и учителя: как мошенники используют школьную тему для обмана

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, дети, безопасность, интернет, кибербезопасность, мошенничество