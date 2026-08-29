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В России детей и подростков атакуют мошенники - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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В России детей и подростков атакуют мошенники
В России детей и подростков атакуют мошенники - РИА Новости Крым, 29.08.2026
В России детей и подростков атакуют мошенники
В России за полгода дети и подростки получили почти 93 миллиона звонков от дистанционных мошенников. Об этом сообщил первый заместитель председателя ИТ-комитета РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T18:37
2026-08-29T18:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В России за полгода дети и подростки получили почти 93 миллиона звонков от дистанционных мошенников. Об этом сообщил первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин"Работая" с детьми, злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками операторов связи и представителями госорганов, предлагают получить дополнительный доход, звонят от имени служб доставки, маркетплейсов и медицинских учреждений. Детей младшего возраста аферисты заставляют фотографировать банковские карты и выясняют подробности о месте работы родителей и достатке семьи, рассказал Горелкин.По его мнению, с детьми нужно говорить о потенциальных угрозах, объяснять им простые правила: как только речь заходит о деньгах или документах, нужно прекращать разговор.Ранее сообщалось, что количество зарегистрированных IT-преступлений в России с января по июль 2026 года сократилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доксинг и цифровая гигиена – к чему может привести жизнь в открытом доступеМошенники обманули крымчан на 10 миллионовПод ударом дети и учителя: как мошенники используют школьную тему для обмана
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4.7
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новости, россия, дети, безопасность, интернет, кибербезопасность, мошенничество
В России детей и подростков атакуют мошенники

В России дети и подростки получили почти 93 миллиона звонков от мошенников за полгода

18:37 29.08.2026
 
© Fotolia/ Andrey Popov / Перейти в фотобанкХакер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В России за полгода дети и подростки получили почти 93 миллиона звонков от дистанционных мошенников. Об этом сообщил первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин

"Российских детей и подростков атакуют мошенники: за полгода абоненты младше 18 лет получили почти 93 миллиона нежелательных звонков. Наиболее уязвимой признана возрастная группа 11-14 лет, на нее приходится почти половина всех зафиксированных атак. В зоне риска есть и совсем маленькие дети: 20,7% звонков поступает абонентам в возрасте от шести до десяти лет", – написал он в своем канале на платформе МАКС.

"Работая" с детьми, злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками операторов связи и представителями госорганов, предлагают получить дополнительный доход, звонят от имени служб доставки, маркетплейсов и медицинских учреждений. Детей младшего возраста аферисты заставляют фотографировать банковские карты и выясняют подробности о месте работы родителей и достатке семьи, рассказал Горелкин.
По его мнению, с детьми нужно говорить о потенциальных угрозах, объяснять им простые правила: как только речь заходит о деньгах или документах, нужно прекращать разговор.
"Сотрудники госорганов никогда не просят фотографировать квартиру, полицейские не задействуют детей в оперативных заданиях, банкам не нужна их помощь в проверке карт и счетов. Несмотря на то, что за прошедший год количество мошеннических звонков сократилось примерно на 35%, от них пока никто не застрахован", – подытожил депутат.
Ранее сообщалось, что количество зарегистрированных IT-преступлений в России с января по июль 2026 года сократилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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