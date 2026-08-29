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В Подмосковье горят склады механического завода – огонь охватил 1400 "квадратов" - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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В Подмосковье горят склады механического завода – огонь охватил 1400 "квадратов"
В Подмосковье горят склады механического завода – огонь охватил 1400 "квадратов" - РИА Новости Крым, 29.08.2026
В Подмосковье горят склады механического завода – огонь охватил 1400 "квадратов"
Пожар на площади в 1400 квадратных метров произошел на складском комплексе механического завода в городе Павловский Посад Московской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T17:37
2026-08-29T17:37
новости
московская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Пожар на площади в 1400 квадратных метров произошел на складском комплексе механического завода в городе Павловский Посад Московской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.Загорелись коробки с моторным маслом и фасад здания. По предварительной информации, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.Пожар локализован на площади 1400 квадратных метров, на месте работают семь единиц спецтехники десятки спасателей, добавили в МЧС.Ранее в субботу также сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма тушат возгорание сухой травы вблизи села Почтовое – огонь охватил 40 гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в заповеднике Утриш в Анапе потушилиПожар в горах над Ялтой – действует три очага возгоранияВзрыв прогремел на металлургическом заводе в Турции – есть раненые
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РИА Новости Крым
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новости, московская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар
В Подмосковье горят склады механического завода – огонь охватил 1400 "квадратов"

Пожар в Подмосковье на складах механического завода разгорелся на площади 1400 "квадратов"

17:37 29.08.2026
 
© МЧС РоссииПожар в Подмосковье
Пожар в Подмосковье
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Пожар на площади в 1400 квадратных метров произошел на складском комплексе механического завода в городе Павловский Посад Московской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.
"По адресу Московская область г. Павловский Посад, ул. Каляева, д.3, произошло возгорание на механическом заводе. Были отправлены силы и средства по рангу пожара №2", – говорится в сообщении.
Загорелись коробки с моторным маслом и фасад здания. По предварительной информации, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
Пожар локализован на площади 1400 квадратных метров, на месте работают семь единиц спецтехники десятки спасателей, добавили в МЧС.
Ранее в субботу также сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма тушат возгорание сухой травы вблизи села Почтовое – огонь охватил 40 гектаров.
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НовостиМосковская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияПожар
 
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