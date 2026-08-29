https://crimea.ria.ru/20260829/v-podmoskove-goryat-sklady-mekhanicheskogo-zavoda--ogon-okhvatil-1400-kvadratov-1158926395.html

В Подмосковье горят склады механического завода – огонь охватил 1400 "квадратов"

В Подмосковье горят склады механического завода – огонь охватил 1400 "квадратов" - РИА Новости Крым, 29.08.2026

В Подмосковье горят склады механического завода – огонь охватил 1400 "квадратов"

Пожар на площади в 1400 квадратных метров произошел на складском комплексе механического завода в городе Павловский Посад Московской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T17:37

2026-08-29T17:37

2026-08-29T17:37

новости

московская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

пожар

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1d/1158926469_0:0:1622:912_1920x0_80_0_0_27133f12d78a1b5fb9da6d8b918c65a4.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Пожар на площади в 1400 квадратных метров произошел на складском комплексе механического завода в городе Павловский Посад Московской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.Загорелись коробки с моторным маслом и фасад здания. По предварительной информации, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.Пожар локализован на площади 1400 квадратных метров, на месте работают семь единиц спецтехники десятки спасателей, добавили в МЧС.Ранее в субботу также сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма тушат возгорание сухой травы вблизи села Почтовое – огонь охватил 40 гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в заповеднике Утриш в Анапе потушилиПожар в горах над Ялтой – действует три очага возгоранияВзрыв прогремел на металлургическом заводе в Турции – есть раненые

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, московская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар