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В Подмосковье горят склады механического завода – огонь охватил 1400 "квадратов"
В Подмосковье горят склады механического завода – огонь охватил 1400 "квадратов" - РИА Новости Крым, 29.08.2026
В Подмосковье горят склады механического завода – огонь охватил 1400 "квадратов"
Пожар на площади в 1400 квадратных метров произошел на складском комплексе механического завода в городе Павловский Посад Московской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T17:37
2026-08-29T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Пожар на площади в 1400 квадратных метров произошел на складском комплексе механического завода в городе Павловский Посад Московской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.Загорелись коробки с моторным маслом и фасад здания. По предварительной информации, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.Пожар локализован на площади 1400 квадратных метров, на месте работают семь единиц спецтехники десятки спасателей, добавили в МЧС.Ранее в субботу также сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма тушат возгорание сухой травы вблизи села Почтовое – огонь охватил 40 гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в заповеднике Утриш в Анапе потушилиПожар в горах над Ялтой – действует три очага возгоранияВзрыв прогремел на металлургическом заводе в Турции – есть раненые
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новости, московская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар
В Подмосковье горят склады механического завода – огонь охватил 1400 "квадратов"
Пожар в Подмосковье на складах механического завода разгорелся на площади 1400 "квадратов"