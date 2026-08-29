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В бронежилетах и с сухой плазмой крови – как работают медики в зоне СВО - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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В бронежилетах и с сухой плазмой крови – как работают медики в зоне СВО
В бронежилетах и с сухой плазмой крови – как работают медики в зоне СВО - РИА Новости Крым, 29.08.2026
В бронежилетах и с сухой плазмой крови – как работают медики в зоне СВО
В зоне проведения специальной военной операции на Запорожском направлении военные медики 104-й десантно-штурмовой дивизии спасают десантников, работают в... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В зоне проведения специальной военной операции на Запорожском направлении военные медики 104-й десантно-штурмовой дивизии спасают десантников, работают в сложнейших условиях. Врачи применяют передовые методы. Например, используют сухую плазму крови. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.В составе медицинских подразделений дивизии – врачи, фельдшеры и санитары, прибывшие из разных регионов России, уточнили в Минобороны.При этом у медицинского подразделения - полноценный стационар, где есть операционные, необходимое оборудование, бойцы с различными ранениями получают специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.Военные медики делают все возможное, чтобы каждый раненый десантник получил своевременную помощь и как можно скорее вернулся в строй, добавили в пресс-службе.Ранее в Министерстве обороны сообщили, что военные медики мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" провели уникальную операцию в передовом медицинском госпитале - они извлекли из верхней конечности раненого взрывоопасный предмет. А военные хирурги одного из мотострелковых полков 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" проводят уникальные операции на открытом сердце при ранениях человеческого органа, операции на кровеносных сосудах при повреждении, а также их протезирование и восстановление жизнеобеспечивающих функций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Таких на фронте называют вторыми после БогаЗадача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зонеОставил снайперское дело ради спасения жизней – история военного медика
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министерство обороны рф, видео, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео
В бронежилетах и с сухой плазмой крови – как работают медики в зоне СВО

Военврачи 104-й десантно-штурмовой дивизии спасают десантников в Запорожской области

10:10 29.08.2026 (обновлено: 10:11 29.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В зоне проведения специальной военной операции на Запорожском направлении военные медики 104-й десантно-штурмовой дивизии спасают десантников, работают в сложнейших условиях. Врачи применяют передовые методы. Например, используют сухую плазму крови. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.
"Военные медики 104-й десантно-штурмовой дивизии спасают жизни десантников в Запорожской области. <…> Врачи передовых медицинских групп оказывают квалифицированную медицинскую помощь раненым военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
В составе медицинских подразделений дивизии – врачи, фельдшеры и санитары, прибывшие из разных регионов России, уточнили в Минобороны.
При этом у медицинского подразделения - полноценный стационар, где есть операционные, необходимое оборудование, бойцы с различными ранениями получают специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.
"Врачи работают в сложнейших условиях – оперируют в бронежилетах под стерильными халатами, с риском для собственной жизни. Медики применяют передовые методы: используют лиофилизированную (сухую) плазму крови, которая не требует особых условий хранения и готова к переливанию через несколько минут после разведения", - рассказали в оборонном ведомстве.
Военные медики делают все возможное, чтобы каждый раненый десантник получил своевременную помощь и как можно скорее вернулся в строй, добавили в пресс-службе.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что военные медики мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" провели уникальную операцию в передовом медицинском госпитале - они извлекли из верхней конечности раненого взрывоопасный предмет. А военные хирурги одного из мотострелковых полков 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" проводят уникальные операции на открытом сердце при ранениях человеческого органа, операции на кровеносных сосудах при повреждении, а также их протезирование и восстановление жизнеобеспечивающих функций.
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