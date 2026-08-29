Рейтинг@Mail.ru
В Бахчисарайском районе Крыма разгорелся пожар на 40 гектарах - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260829/v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-razgorelsya-pozhar-na-40-gektarakh-1158926691.html
В Бахчисарайском районе Крыма разгорелся пожар на 40 гектарах
В Бахчисарайском районе Крыма разгорелся пожар на 40 гектарах - РИА Новости Крым, 29.08.2026
В Бахчисарайском районе Крыма разгорелся пожар на 40 гектарах
В Бахчисарайском районе Крыма тушат возгорание сухой травы вблизи села Почтовое – огонь охватил 40 гектаров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T17:21
2026-08-29T17:30
новости крыма
бахчисарайский район
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1d/1158926761_0:0:1377:776_1920x0_80_0_0_64b06d3716d4e11712706a146baf6f71.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма тушат возгорание сухой травы вблизи села Почтовое – огонь охватил 40 гектаров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.Существовала угроза распространения пожара на населенный пункт и лесные насаждения – работу спасателей осложняет порывистый ветер до 15 м/с и сухая жаркая погода.Задействована группировка РСЧС численностью 50 человек и 11 единиц техники, сообщили в чрезвычайном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1d/1158926761_126:0:1377:938_1920x0_80_0_0_77bdaea430d73dc52ab1ac37eb67d882.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, бахчисарайский район, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
В Бахчисарайском районе Крыма разгорелся пожар на 40 гектарах

В Крыму разгорелся пожар на 40 гектарах в Бахчисарайском районе полуострова

17:21 29.08.2026 (обновлено: 17:30 29.08.2026)
 
© МЧС РоссииПожар в Бахчисарайском районе
Пожар в Бахчисарайском районе
© МЧС России
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма тушат возгорание сухой травы вблизи села Почтовое – огонь охватил 40 гектаров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Существовала угроза распространения пожара на населенный пункт и лесные насаждения – работу спасателей осложняет порывистый ветер до 15 м/с и сухая жаркая погода.
"Благодаря слаженным действиям всех задействованных служб распространение огня на населенный пункт не допущено. Площадь пожара составляет более 40 га", – проинформировали спасатели.
Задействована группировка РСЧС численностью 50 человек и 11 единиц техники, сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаБахчисарайский районГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:37В России детей и подростков атакуют мошенники
18:22В России появится новый стандарт обучения для младших классов
18:10Жить в доме: какая поддержка ИЖС необходима рынку жилья в Крыму
17:56Севастопольские предприниматели могут получить до трех миллионов на турпроекты
17:37В Подмосковье горят склады механического завода – огонь охватил 1400 "квадратов"
17:21В Бахчисарайском районе Крыма разгорелся пожар на 40 гектарах
17:10Как будут использовать вакцину от рака кожи в России
16:57ВСУ ударили по Белгородской области – ранены семь человек
16:27Чему обучают военных медиков
16:10Переговоры Путина и Лукашенко: о чем говорили президенты
15:57Новости СВО: армия России давит ВСУ в Сумской области и на Донбассе
15:29Российские бойцы подбили грузовые беспилотники ВСУ на правом берегу Днепра
15:10Восемь ракет "Фламинго" атаковали регионы России
14:48Все школы в России приведут в нормативное состояние к 2030 году
14:27Новости Севастополя: после атаки ВСУ возбуждено дело о теракте
14:11В России продлили запрет на экспорт дизельного и судового топлива
13:56В Севастополе 29 августа бесплатно покажут хиты российского кинопроката
13:31В Симферополе открылась выставка об истории Черноморского казачества
13:04Российская армия освободила еще три населенных пункта в ДНР и Сумской области
12:52Увеличилось число раненных при ударе ВСУ по Ростовской области
Лента новостейМолния