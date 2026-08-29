https://crimea.ria.ru/20260829/v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-razgorelsya-pozhar-na-40-gektarakh-1158926691.html

В Бахчисарайском районе Крыма разгорелся пожар на 40 гектарах

В Бахчисарайском районе Крыма разгорелся пожар на 40 гектарах - РИА Новости Крым, 29.08.2026

В Бахчисарайском районе Крыма разгорелся пожар на 40 гектарах

В Бахчисарайском районе Крыма тушат возгорание сухой травы вблизи села Почтовое – огонь охватил 40 гектаров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T17:21

2026-08-29T17:21

2026-08-29T17:30

новости крыма

бахчисарайский район

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происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма тушат возгорание сухой травы вблизи села Почтовое – огонь охватил 40 гектаров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.Существовала угроза распространения пожара на населенный пункт и лесные насаждения – работу спасателей осложняет порывистый ветер до 15 м/с и сухая жаркая погода.Задействована группировка РСЧС численностью 50 человек и 11 единиц техники, сообщили в чрезвычайном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

бахчисарайский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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