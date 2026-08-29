https://crimea.ria.ru/20260829/v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-razgorelsya-pozhar-na-40-gektarakh-1158926691.html
В Бахчисарайском районе Крыма разгорелся пожар на 40 гектарах
В Бахчисарайском районе Крыма разгорелся пожар на 40 гектарах - РИА Новости Крым, 29.08.2026
В Бахчисарайском районе Крыма разгорелся пожар на 40 гектарах
В Бахчисарайском районе Крыма тушат возгорание сухой травы вблизи села Почтовое – огонь охватил 40 гектаров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T17:21
2026-08-29T17:21
2026-08-29T17:30
новости крыма
бахчисарайский район
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1d/1158926761_0:0:1377:776_1920x0_80_0_0_64b06d3716d4e11712706a146baf6f71.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма тушат возгорание сухой травы вблизи села Почтовое – огонь охватил 40 гектаров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.Существовала угроза распространения пожара на населенный пункт и лесные насаждения – работу спасателей осложняет порывистый ветер до 15 м/с и сухая жаркая погода.Задействована группировка РСЧС численностью 50 человек и 11 единиц техники, сообщили в чрезвычайном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1d/1158926761_126:0:1377:938_1920x0_80_0_0_77bdaea430d73dc52ab1ac37eb67d882.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, бахчисарайский район, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
В Бахчисарайском районе Крыма разгорелся пожар на 40 гектарах
В Крыму разгорелся пожар на 40 гектарах в Бахчисарайском районе полуострова
17:21 29.08.2026 (обновлено: 17:30 29.08.2026)