https://crimea.ria.ru/20260829/uvelichilos-chislo-ranennykh-pri-udare-vsu-po-rostovskoy-oblasti-1158918733.html
Увеличилось число раненных при ударе ВСУ по Ростовской области
Увеличилось число раненных при ударе ВСУ по Ростовской области - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Увеличилось число раненных при ударе ВСУ по Ростовской области
Число пострадавших при ударе украинских беспилотников по Ростовской области в ночь на 29 августа выросло до одиннадцати, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T12:52
2026-08-29T12:52
2026-08-29T12:59
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Число пострадавших при ударе украинских беспилотников по Ростовской области в ночь на 29 августа выросло до одиннадцати, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.В ночь на субботу в Ростовской области отразили массированный удар ВСУ – первоначально сообщалось о семи раненых, были зафиксированы повреждения в многоквартирных и частных домах, произошел пожар в лесу.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости
Увеличилось число раненных при ударе ВСУ по Ростовской области
11 человек ранены после атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область
12:52 29.08.2026 (обновлено: 12:59 29.08.2026)