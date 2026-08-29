https://crimea.ria.ru/20260829/uvelichilos-chislo-ranennykh-pri-udare-vsu-po-rostovskoy-oblasti-1158918733.html

Увеличилось число раненных при ударе ВСУ по Ростовской области

Увеличилось число раненных при ударе ВСУ по Ростовской области - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Увеличилось число раненных при ударе ВСУ по Ростовской области

Число пострадавших при ударе украинских беспилотников по Ростовской области в ночь на 29 августа выросло до одиннадцати, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T12:52

2026-08-29T12:52

2026-08-29T12:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Число пострадавших при ударе украинских беспилотников по Ростовской области в ночь на 29 августа выросло до одиннадцати, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.В ночь на субботу в Ростовской области отразили массированный удар ВСУ – первоначально сообщалось о семи раненых, были зафиксированы повреждения в многоквартирных и частных домах, произошел пожар в лесу.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости