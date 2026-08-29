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Увеличилось число раненных при ударе ВСУ по Ростовской области - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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Увеличилось число раненных при ударе ВСУ по Ростовской области
Увеличилось число раненных при ударе ВСУ по Ростовской области - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Увеличилось число раненных при ударе ВСУ по Ростовской области
Число пострадавших при ударе украинских беспилотников по Ростовской области в ночь на 29 августа выросло до одиннадцати, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T12:52
2026-08-29T12:59
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Число пострадавших при ударе украинских беспилотников по Ростовской области в ночь на 29 августа выросло до одиннадцати, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.В ночь на субботу в Ростовской области отразили массированный удар ВСУ – первоначально сообщалось о семи раненых, были зафиксированы повреждения в многоквартирных и частных домах, произошел пожар в лесу.
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96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
новости
Увеличилось число раненных при ударе ВСУ по Ростовской области

11 человек ранены после атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область

12:52 29.08.2026 (обновлено: 12:59 29.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Число пострадавших при ударе украинских беспилотников по Ростовской области в ночь на 29 августа выросло до одиннадцати, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В ночь на субботу в Ростовской области отразили массированный удар ВСУ – первоначально сообщалось о семи раненых, были зафиксированы повреждения в многоквартирных и частных домах, произошел пожар в лесу.

"Всего в результате атаки БПЛА на Ростовскую область пострадали 11 человек. Двое направлены на амбулаторное лечение. В больницах Ростова и Аксайского района находятся девять человек, из них четыре ребенка. Состояние восьми пациентов врачи оценивают как средней тяжести. Одна девочка в тяжелом состоянии, ей сделали операцию", – проинформировал глава региона в своем канале в МАКС.

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