Третья мировая на пороге: после ответа России Европе переговоры вести будет не с кем
Россия готова ответить на угрозы Европы и после этого переговоры вести будет не с кем
11:37 29.08.2026 (обновлено: 11:43 29.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Главным источником проблем в Европе и провокатором продолжения конфликта на Украине сегодня является Великобритания, именно поэтому такое жесткое и недвусмысленное обращение МИД России было обращено к ней первой с предупреждением о возможных ударах со стороны РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга предупредила Лондон, заявив, что ответ России на украинские удары с применением британского оружия может затронуть военные объекты Великобритании, расположенные как на территории Украины, так и за ее пределами.
"Ничего исключать нельзя, – сказал Колесниченко. – Третья мировая на пороге, и ее активно пытаются развязать европейцы, потому что у них другого выбора нет. У англичан это последний шанс остаться в мировой элите, потому что их вытолкнули на обочину. Вот почему они такие усилия прилагают для милитаризации Украины и войны до последнего украинца. И сегодня главной проблемой для нас является Англия. Это главный источник всех проблем".
Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на Европу и мы как раз предлагаем жить в мире, но если там, западнее, хотят войны и угрожают, то РФ в любую секунду готова ответить.
"Но может произойти так, что после нашего ответа переговоры вести будет просто не с кем. Так что глобалистам, милитаристам Европы и Великобритании есть над чем задуматься", – заключил он.
Ранее, в июле, новый премьер-министр Великобритании заявил, что Поддержка Киева Великобританией остается неизменной.
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