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Третья мировая на пороге: после ответа России Европе переговоры вести будет не с кем

Третья мировая на пороге: после ответа России Европе переговоры вести будет не с кем - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Третья мировая на пороге: после ответа России Европе переговоры вести будет не с кем

Главным источником проблем в Европе и провокатором продолжения конфликта на Украине сегодня является Великобритания, именно поэтому такое жесткое и... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T11:37

2026-08-29T11:37

2026-08-29T11:43

вадим колесниченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Главным источником проблем в Европе и провокатором продолжения конфликта на Украине сегодня является Великобритания, именно поэтому такое жесткое и недвусмысленное обращение МИД России было обращено к ней первой с предупреждением о возможных ударах со стороны РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга предупредила Лондон, заявив, что ответ России на украинские удары с применением британского оружия может затронуть военные объекты Великобритании, расположенные как на территории Украины, так и за ее пределами.Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на Европу и мы как раз предлагаем жить в мире, но если там, западнее, хотят войны и угрожают, то РФ в любую секунду готова ответить."Но может произойти так, что после нашего ответа переговоры вести будет просто не с кем. Так что глобалистам, милитаристам Европы и Великобритании есть над чем задуматься", – заключил он.В Крыму ответили британскому генералу на слова об "удушении" полуострова Ранее, в июле, новый премьер-министр Великобритании заявил, что Поддержка Киева Великобританией остается неизменной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Банки и танкеры: Британия снова расширила санкции против РФНовый транш военной помощи Киеву лишь продлит страдания украинцев – МИДЧего добивается Япония нападками на Россию – мнение

россия

европа

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вадим колесниченко, мнения, россия, европа, великобритания, европейский союз (ес), в мире