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Севастопольские предприниматели могут получить до трех миллионов на турпроекты - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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Севастопольские предприниматели могут получить до трех миллионов на турпроекты
Севастопольские предприниматели могут получить до трех миллионов на турпроекты - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Севастопольские предприниматели могут получить до трех миллионов на турпроекты
Предприниматели в Севастополе могут получить до трех миллионов рублей на организацию туристических проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T17:56
2026-08-29T17:56
новости севастополя
севастополь
туризм
господдержка
правительство севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Предприниматели в Севастополе могут получить до трех миллионов рублей на организацию туристических проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Размер гранта – от 100 тысяч до трех миллионов рублей, при этом собственный вклад участника должен составлять не менее 30%, проинформировали в правительстве.Средства можно потратить на туристское оборудование, причальную инфраструктуру, кемпинги, бассейны с подогревом и адаптацию для людей с инвалидностью.Конкурс проходит в электронном виде через систему "Электронный бюджет". Консультации по телефону: +7 (8692) 24-10-10 и 24-12-12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поддержка турбизнеса: в Крыму начат прием заявок на выплатыФлагман патриотического туризма: есть ли у Крыма перспективыПознавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, туризм, господдержка, правительство севастополя
Севастопольские предприниматели могут получить до трех миллионов на турпроекты

Севастопольские предприниматели могут получить до трех миллионов рублей на турпроекты

17:56 29.08.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБеседка в кемпинге
Беседка в кемпинге - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Предприниматели в Севастополе могут получить до трех миллионов рублей на организацию туристических проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"Департамент туризма начал прием заявок на гранты по нацпроекту "Туризм и гостеприимство". Деньги предназначены для ИП и юрлиц, которые модернизируют объекты туриндустрии и создают доступную среду", – сказано в сообщении.
Размер гранта от 100 тысяч до трех миллионов рублей, при этом собственный вклад участника должен составлять не менее 30%, проинформировали в правительстве.
Средства можно потратить на туристское оборудование, причальную инфраструктуру, кемпинги, бассейны с подогревом и адаптацию для людей с инвалидностью.
Конкурс проходит в электронном виде через систему "Электронный бюджет". Консультации по телефону: +7 (8692) 24-10-10 и 24-12-12.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости СевастополяСевастопольТуризмГосподдержкаПравительство Севастополя
 
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