https://crimea.ria.ru/20260829/sevastopolskie-predprinimateli-mogut-poluchit-do-trekh-millionov-na-turproekty-1158913702.html

Севастопольские предприниматели могут получить до трех миллионов на турпроекты

Севастопольские предприниматели могут получить до трех миллионов на турпроекты - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Севастопольские предприниматели могут получить до трех миллионов на турпроекты

Предприниматели в Севастополе могут получить до трех миллионов рублей на организацию туристических проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T17:56

2026-08-29T17:56

2026-08-29T17:56

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севастополь

туризм

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правительство севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Предприниматели в Севастополе могут получить до трех миллионов рублей на организацию туристических проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Размер гранта – от 100 тысяч до трех миллионов рублей, при этом собственный вклад участника должен составлять не менее 30%, проинформировали в правительстве.Средства можно потратить на туристское оборудование, причальную инфраструктуру, кемпинги, бассейны с подогревом и адаптацию для людей с инвалидностью.Конкурс проходит в электронном виде через систему "Электронный бюджет". Консультации по телефону: +7 (8692) 24-10-10 и 24-12-12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поддержка турбизнеса: в Крыму начат прием заявок на выплатыФлагман патриотического туризма: есть ли у Крыма перспективыПознавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, туризм, господдержка, правительство севастополя