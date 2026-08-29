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Российские бойцы подбили грузовые беспилотники ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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Российские бойцы подбили грузовые беспилотники ВСУ на правом берегу Днепра
Российские бойцы подбили грузовые беспилотники ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Российские бойцы подбили грузовые беспилотники ВСУ на правом берегу Днепра
Бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили объекты ВСУ и вражески грузовые беспилотники R-18 в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T15:29
2026-08-29T15:29
новости сво
днепр
группировка войск "днепр"
херсонская область
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили объекты ВСУ и вражески грузовые беспилотники R-18 в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Система обеспечения и управления вражескими беспилотными летательными аппаратами была вскрыта в ходе ведения воздушной разведки российскими разведывательными беспилотниками. Было установлено, что ВСУ используют тяжелые мультироторные дроны R-18, чтобы снабжать свои передовые подразделения, доставлять в них продовольствие и средства связи. Также враг вел разведку российских позиций на левом берегу Днепра, корректировал огонь, российские разведчики выявили места установки ретрансляторов противника, пояснили в Минобороны.На основе полученных разведданных были приняты решения на поражение целей противника.Подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" успешно выполняют боевые задачи по обнаружению и уничтожению критически важных объектов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что расчеты БпЛА группировки "Днепр" сорвали ночные атаки ВСУ на правобережье Херсонской области. Точечными ударами уничтожены тяжелые украинские гексакоптеры и пункт управления беспилотниками ВСУ.Операторы дронов-разведчиков подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли пункты дислокации ВСУ на острове Карантинный в Херсоне и скорректировали по ним удары авиации. Также бойцы "Днепра" уничтожили наземные роботизированные платформы, которые подвозят боеприпасы и продовольствие на вражеские позиции в Орехове Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под ОреховымУдарные FPV-дроны "Днепра" бьют роботов ВСУ на правобережье ДнепраЮвелирная точность: бойцы "Днепра" уничтожили авто с личным составом ВСУ
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РИА Новости Крым
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новости сво, днепр, группировка войск "днепр", херсонская область, вооруженные силы россии
Российские бойцы подбили грузовые беспилотники ВСУ на правом берегу Днепра

ВС РФ уничтожили объекты ВСУ и грузовые дроны на правобережье Днепра в Херсонской области

15:29 29.08.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОператор FPV-дронов
Оператор FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили объекты ВСУ и вражески грузовые беспилотники R-18 в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Система обеспечения и управления вражескими беспилотными летательными аппаратами была вскрыта в ходе ведения воздушной разведки российскими разведывательными беспилотниками. Было установлено, что ВСУ используют тяжелые мультироторные дроны R-18, чтобы снабжать свои передовые подразделения, доставлять в них продовольствие и средства связи. Также враг вел разведку российских позиций на левом берегу Днепра, корректировал огонь, российские разведчики выявили места установки ретрансляторов противника, пояснили в Минобороны.
На основе полученных разведданных были приняты решения на поражение целей противника.
"FPV-дронами-перехватчиками в воздухе были уничтожены несколько вражеских октокоптеров с грузом, а также БпЛА самолетного типа. Пункт управления и запуска БпЛА противника был ликвидирован ударным FPV-дроном на оптоволоконном управлении. Данный тип аппаратов не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что позволяет ему скрытно приближаться к цели вплотную и гарантированно ее поражать", – рассказали в МО РФ.
Подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" успешно выполняют боевые задачи по обнаружению и уничтожению критически важных объектов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что расчеты БпЛА группировки "Днепр" сорвали ночные атаки ВСУ на правобережье Херсонской области. Точечными ударами уничтожены тяжелые украинские гексакоптеры и пункт управления беспилотниками ВСУ.
Операторы дронов-разведчиков подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли пункты дислокации ВСУ на острове Карантинный в Херсоне и скорректировали по ним удары авиации. Также бойцы "Днепра" уничтожили наземные роботизированные платформы, которые подвозят боеприпасы и продовольствие на вражеские позиции в Орехове Запорожской области.
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Новости СВОДнепрГруппировка войск "Днепр"Херсонская областьВооруженные силы России
 
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