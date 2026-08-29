https://crimea.ria.ru/20260829/rossiyskie-boytsy-podbili-gruzovye-bespilotniki-vsu-na-pravom-beregu-dnepra-1158920216.html

Российские бойцы подбили грузовые беспилотники ВСУ на правом берегу Днепра

Российские бойцы подбили грузовые беспилотники ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Российские бойцы подбили грузовые беспилотники ВСУ на правом берегу Днепра

Бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили объекты ВСУ и вражески грузовые беспилотники R-18 в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T15:29

2026-08-29T15:29

2026-08-29T15:29

новости сво

днепр

группировка войск "днепр"

херсонская область

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили объекты ВСУ и вражески грузовые беспилотники R-18 в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Система обеспечения и управления вражескими беспилотными летательными аппаратами была вскрыта в ходе ведения воздушной разведки российскими разведывательными беспилотниками. Было установлено, что ВСУ используют тяжелые мультироторные дроны R-18, чтобы снабжать свои передовые подразделения, доставлять в них продовольствие и средства связи. Также враг вел разведку российских позиций на левом берегу Днепра, корректировал огонь, российские разведчики выявили места установки ретрансляторов противника, пояснили в Минобороны.На основе полученных разведданных были приняты решения на поражение целей противника.Подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" успешно выполняют боевые задачи по обнаружению и уничтожению критически важных объектов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что расчеты БпЛА группировки "Днепр" сорвали ночные атаки ВСУ на правобережье Херсонской области. Точечными ударами уничтожены тяжелые украинские гексакоптеры и пункт управления беспилотниками ВСУ.Операторы дронов-разведчиков подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли пункты дислокации ВСУ на острове Карантинный в Херсоне и скорректировали по ним удары авиации. Также бойцы "Днепра" уничтожили наземные роботизированные платформы, которые подвозят боеприпасы и продовольствие на вражеские позиции в Орехове Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под ОреховымУдарные FPV-дроны "Днепра" бьют роботов ВСУ на правобережье ДнепраЮвелирная точность: бойцы "Днепра" уничтожили авто с личным составом ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, днепр, группировка войск "днепр", херсонская область, вооруженные силы россии