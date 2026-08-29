https://crimea.ria.ru/20260829/rossiyskie-boytsy-podbili-gruzovye-bespilotniki-vsu-na-pravom-beregu-dnepra-1158920216.html
Российские бойцы подбили грузовые беспилотники ВСУ на правом берегу Днепра
Российские бойцы подбили грузовые беспилотники ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Российские бойцы подбили грузовые беспилотники ВСУ на правом берегу Днепра
Бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили объекты ВСУ и вражески грузовые беспилотники R-18 в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T15:29
2026-08-29T15:29
2026-08-29T15:29
новости сво
днепр
группировка войск "днепр"
херсонская область
вооруженные силы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141592377_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_481b0b3436543f17c2212d96072504d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили объекты ВСУ и вражески грузовые беспилотники R-18 в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Система обеспечения и управления вражескими беспилотными летательными аппаратами была вскрыта в ходе ведения воздушной разведки российскими разведывательными беспилотниками. Было установлено, что ВСУ используют тяжелые мультироторные дроны R-18, чтобы снабжать свои передовые подразделения, доставлять в них продовольствие и средства связи. Также враг вел разведку российских позиций на левом берегу Днепра, корректировал огонь, российские разведчики выявили места установки ретрансляторов противника, пояснили в Минобороны.На основе полученных разведданных были приняты решения на поражение целей противника.Подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" успешно выполняют боевые задачи по обнаружению и уничтожению критически важных объектов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что расчеты БпЛА группировки "Днепр" сорвали ночные атаки ВСУ на правобережье Херсонской области. Точечными ударами уничтожены тяжелые украинские гексакоптеры и пункт управления беспилотниками ВСУ.Операторы дронов-разведчиков подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли пункты дислокации ВСУ на острове Карантинный в Херсоне и скорректировали по ним удары авиации. Также бойцы "Днепра" уничтожили наземные роботизированные платформы, которые подвозят боеприпасы и продовольствие на вражеские позиции в Орехове Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под ОреховымУдарные FPV-дроны "Днепра" бьют роботов ВСУ на правобережье ДнепраЮвелирная точность: бойцы "Днепра" уничтожили авто с личным составом ВСУ
днепр
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141592377_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_86a407d2668c25d05bc1d15ec04c12b6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, днепр, группировка войск "днепр", херсонская область, вооруженные силы россии
Российские бойцы подбили грузовые беспилотники ВСУ на правом берегу Днепра
ВС РФ уничтожили объекты ВСУ и грузовые дроны на правобережье Днепра в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили объекты ВСУ и вражески грузовые беспилотники R-18 в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Система обеспечения и управления вражескими беспилотными летательными аппаратами была вскрыта в ходе ведения воздушной разведки российскими разведывательными беспилотниками. Было установлено, что ВСУ используют тяжелые мультироторные дроны R-18, чтобы снабжать свои передовые подразделения, доставлять в них продовольствие и средства связи. Также враг вел разведку российских позиций на левом берегу Днепра, корректировал огонь, российские разведчики выявили места установки ретрансляторов противника, пояснили в Минобороны.
На основе полученных разведданных были приняты решения на поражение целей противника.
"FPV-дронами-перехватчиками в воздухе были уничтожены несколько вражеских октокоптеров с грузом, а также БпЛА самолетного типа. Пункт управления и запуска БпЛА противника был ликвидирован ударным FPV-дроном на оптоволоконном управлении. Данный тип аппаратов не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что позволяет ему скрытно приближаться к цели вплотную и гарантированно ее поражать", – рассказали в МО РФ.
Подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" успешно выполняют боевые задачи по обнаружению и уничтожению критически важных объектов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось
, что расчеты БпЛА группировки "Днепр" сорвали ночные атаки ВСУ на правобережье Херсонской области. Точечными ударами уничтожены тяжелые украинские гексакоптеры и пункт управления беспилотниками ВСУ.
Операторы дронов-разведчиков подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли пункты дислокации
ВСУ на острове Карантинный в Херсоне и скорректировали по ним удары авиации. Также бойцы "Днепра" уничтожили наземные роботизированные платформы
, которые подвозят боеприпасы и продовольствие на вражеские позиции в Орехове Запорожской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: