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Российская армия освободила еще три населенных пункта в ДНР и Сумской области
Российская армия освободила еще три населенных пункта в ДНР и Сумской области - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Российская армия освободила еще три населенных пункта в ДНР и Сумской области
Российские войска освободили Храповщину в Сумской области, а также Рубежное и Новоандреевку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T13:04
2026-08-29T13:04
2026-08-29T13:14
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Храповщину в Сумской области, а также Рубежное и Новоандреевку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.В четверг стало известно об освобождении Шевченковского в Запорожской области. В среду в Минобороны РФ проинформировали об освобождении Неженки в Запорожской области и Писаревки в Сумской.Ранее военнослужащие "Центра" освободили село Анновка Донецкой Народной Республики. А до этого российские военные освободили два населенных пункта в Запорожской области и Донецкой Народной Республике, а также взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, донецкая народная республика (днр), сумская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Российская армия освободила еще три населенных пункта в ДНР и Сумской области
Еще три населенных пункта в ДНР и Сумской области перешли под контроль российской армии
13:04 29.08.2026 (обновлено: 13:14 29.08.2026)