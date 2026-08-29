https://crimea.ria.ru/20260829/rossiyskaya-armiya-osvobodila-esche-tri-naselennykh-punkta-v-dnr-i-sumskoy-oblasti-1158918856.html

Российская армия освободила еще три населенных пункта в ДНР и Сумской области

Российская армия освободила еще три населенных пункта в ДНР и Сумской области - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Российская армия освободила еще три населенных пункта в ДНР и Сумской области

Российские войска освободили Храповщину в Сумской области, а также Рубежное и Новоандреевку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T13:04

2026-08-29T13:04

2026-08-29T13:14

новости сво

донецкая народная республика (днр)

сумская область

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Храповщину в Сумской области, а также Рубежное и Новоандреевку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.В четверг стало известно об освобождении Шевченковского в Запорожской области. В среду в Минобороны РФ проинформировали об освобождении Неженки в Запорожской области и Писаревки в Сумской.Ранее военнослужащие "Центра" освободили село Анновка Донецкой Народной Республики. А до этого российские военные освободили два населенных пункта в Запорожской области и Донецкой Народной Республике, а также взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

сумская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), сумская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф