https://crimea.ria.ru/20260829/peshkom-i-s-udovolstviem-spros-na-gornyy-turizm-vyros-v-krymu-1158047466.html

Пешком и с удовольствием: спрос на горный туризм вырос в Крыму

Пешком и с удовольствием: спрос на горный туризм вырос в Крыму - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Пешком и с удовольствием: спрос на горный туризм вырос в Крыму

Спрос на пеший туризм по Крыму вырос в разы, большая часть путешественников выбирают однодневные походы в горы и леса полуострова. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T19:28

2026-08-29T19:28

2026-08-29T19:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Спрос на пеший туризм по Крыму вырос в разы, большая часть путешественников выбирают однодневные походы в горы и леса полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инструктор-проводник, организатор походов по горам Крыма, Кавказа и Непала Петр Тагинцев.По его информации, 80% туристов выбирают походы одного дня, однодневные маршруты, 15% выбирают поездку на море, с палаткой или без нее."Совсем маленькое количество, примерно 5%, выбирают походы с палатками, с рюкзаками, куда-то в горы, куда вообще можно уйти подальше от всего, перезагрузиться, переключиться, но это очень маленький процент, он всегда был таким маленьким", – пояснил специалист.По мнению инструктора, наиболее популярными направлениями в данное время являются маршруты легкой пешей доступности, куда можно без проблем попасть без автомобиля."Сейчас популярны те маршруты, на которые можно добраться. Были сложности даже с самой популярной нашей трассой, Симферополь – Ялта. Это излюбленные места путешествий, начиная от Перевального в сторону Алушты. И вот на главную гряду мы попадаем на Ангарском перевале. И вправо Чатыр-Даг, влево Демерджи, и дальше другие горы. Все, что вокруг Ангарского перевала, вот это, я думаю, сейчас самое популярное место. Оно таким было, и, я думаю, останется, потому что все маршрутки, автобусы, троллейбусы идут через Ангарский перевал. Добраться просто. Сейчас также пользуется спросом, когда в Марьино на конечной остановке голосуют туристы, чтобы как-то на попутных машинах добраться до ближайших гор", – рассказал собеседник.Повезло, считает организатор походов, жителям Симферополя – отсюда можно на городских маршрутках добраться до сел Чистенькое и Левадки."57 маршрутка – и, пожалуйста, идем в гору, урочище Таш-Джарган, там начинается внутренняя гряда, и там можно гулять целый день. Прекрасные виды, обрывистые скалы, легко запомнить – Таш-Джарган. Сейчас у всех есть навигаторы, в карте можно посмотреть, тот же Дырявый грот или Змеиная пещера. Посмотрели, и совершенно несложно подняться, буквально 40 минут, и ты уже в красивых местах. Если мы говорим о Симферополе, пешком можно сюда. Но и вокруг Симферополя есть много мест прямо в городской черте – например, район Пневматика, там тоже красивые скалы", – напомнил гость эфира.Можно совершать пешие походы и в районе Белогорска, однако немного подъехать на транспорте туда все же придется, добавил он."Белогорцам тоже повезло – с одной стороны у них степи и в доступности Белая скала. С другой стороны тоже идет подъем на главную гряду, и у них вообще хорошо, там еще и Белогорское водохранилище живописнейшее, источник, и леса тенистые есть", – заметил эксперт.Он обозначил, что самые выигрышные города, где можно погулять пешком или подъехать общественным транспортом – Симферополь и Ялта, хотя на ЮБК есть некоторая сложность с посещением лесов, которые являются особо охраняемыми природными территориями."Леса над Ялтой – это Ялтинский заповедник и Национальный парк Крымский. Конечно же, на пожароопасный период эти территории закрываются, но все крымчане и гости благодарны руководству Ялтинского заповедника, что какие-то маршруты все-таки остаются открытыми для массового посещения даже в пожароопасный период. Количество их, конечно, сократилось, их очень мало, но, тем не менее, они есть", – подытожил Петр Тагинцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Русский Таиланд" и тайный пляж Гагарина: куда ехать с палаткой в КрымуЭкотропа "Водопад Учан‑Су" снова открыта для туристовИмеет ли перспективу развитие кластера горного туризма в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, горы крыма, леса крыма, природа, крым