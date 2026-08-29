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Переговоры Путина и Лукашенко: о чем говорили президенты

Переговоры Путина и Лукашенко: о чем говорили президенты - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Переговоры Путина и Лукашенко: о чем говорили президенты

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко в подмосковной резиденции в Ново-Огарево обсудили развитие... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T16:10

2026-08-29T16:10

2026-08-29T16:26

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко в подмосковной резиденции в Ново-Огарево обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества России и Беларуси.О главных заявления лидеров двух стран – в материале РИА Новости Крым.О торгово-экономическом сотрудничестве"Несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это, все-таки, по нашей статистике, почти 52 миллиарда долларов оборот за прошлый год. Это хороший показатель. Ну и в этом году за первые шесть месяцев текущего года плюс еще 12,5 процента", – сказал Путин на встрече с Лукашенко.По словам российского лидера, страны успешно развивают торговое взаимодействие."Динамика наших отношений такая, что все время появляются новые и новые моменты, на которые нужно обратить внимание, которые нужно согласовать, отрегулировать. Но в целом хочу отметить, что главное наше направление взаимодействия – торгово-экономическое – развивается успешно", – сказал российский лидер.Путин подчеркнул, что это происходит, несмотря на все попытки внешнего воздействия.Лукашенко, в свою очередь, отметил, что значительную долю в товарообороте занимает современная электроника. По его словам, у Белоруссии в этой сфере есть неплохие компетенции.О работе на международной аренеРоссия и Белоруссия продолжают активно работать на международной арене, укреплять Союзное государство, заявил Владимир Путин.Более того, по его словам, в ближайшее время планируется Совет министров Союзного государства.Также президент РФ сообщил об активной работе Москвы и Минска на всех международных площадках, включая ООН, а также СНГ и ШОС.О совместном преодолении трудностейВ свою очередь, Александр Лукашенко заверил своего российского коллегу, что Минск готов вместе с Москвой преодолевать все трудности."В том, что мы будем вместе, сотрудничая, преодолевать всякие трудности, – вы можете даже в этом не сомневаться. Я это говорил уже не один раз, встречаясь с представителями российского бизнеса, с руководством областей, регионов", – сказал белорусский лидер.Накануне сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александр Лукашенко, которая состоялась в Москве, обсудили ситуацию на юге Белоруссии и на западе России.Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. В пятницу он провел переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, визит Лукашенко носит неофициальный характер. Ожидается, что после переговоров главы государств побеседуют в неформальной обстановке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин примет участие в саммите ШОС – что запланированоТоварооборот России и Белоруссии вырос на 3% за годО чем Путин и Лукашенко говорили на Валдае

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, белоруссия, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, сотрудничество, переговоры, союзное государство