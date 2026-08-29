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Ореховый спас: у православных – день Нерукотворного образа Иисуса Христа - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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Ореховый спас: у православных – день Нерукотворного образа Иисуса Христа
Ореховый спас: у православных – день Нерукотворного образа Иисуса Христа - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Ореховый спас: у православных – день Нерукотворного образа Иисуса Христа
29 августа Православная церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа. Согласно Преданию, этот образ... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T11:11
2026-08-29T11:11
религия
православие
рпц (русская православная церковь)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. 29 августа Православная церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа. Согласно Преданию, этот образ сам проявился на полотенце, которым Спаситель отер лицо и которое он передал правителю Едессы Авгарю.Слухи о чудесах, творимых Христом, распространились по всей Сирии. Во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Услышав о Христе, он уверовал в Сына Божия и написал ему письмо с просьбой прийти и исцелить его, так как был поражен проказой по всему телу. Правитель отправил в Иерусалим живописца Ананию, поручив ему написать изображение Спасителя.Придя в Иерусалим, Анания увидел Христа, окруженного толпой народа. Не имея возможности подойти близко, он решил написать изображение издалека, но это сделать не удавалось. И вдруг Иисус сам позвал его по имени, передал письмо для Авгаря с обещанием прислать к нему своего ученика. Затем Христос попросил принести воду и убрус (полотенце). Умыв лицо, он отер его убрусом, и на ткани отобразился лик Спасителя. Убрус был передан Авгарю.Получив святыню, правитель исцелился: до прихода обещанного Господом ученика на его лице оставалась только малая часть следов болезни. Пришедший в Едессу с проповедью Евангелия святой апостол Фаддей крестил Авгаря и жителей города.После правитель написал на Нерукотворном образе слова "Христе Боже, всякий, уповая на тебя, не постыдится", украсил его и установил над городскими воротами. Жители почитали этот образ, с ним были связаны чудеса, вошедшие в историю города.В 630 году Едессой овладели арабы, но поклоняться святыне они не препятствовали. А в 944 состоялось перенесение Нерукотворного образа в православный Константинополь. Это было решение императора Константина Багрянородного, который выкупил святыню у эмира.С великими почестями Нерукотворный образ и письмо Христа Авгарю были перенесены духовенством в Константинополь. Именно это событие вспоминают верующие 29 августа.В Русской православной церкви особое почитание этого праздника выразилось в иконописании: так, икона Нерукотворного образа стала одной из наиболее распространенных, а ее Глинский список 18 века почитается как чудотворный. Также Нерукотворный образ помещался на знаменах русских войск.В народе этот день называют Ореховый или Хлебный Спас, так как это время сбора урожая и окончания жатвы. Это связано с ветхозаветной традицией приносить в храм для благословения первые плоды нового урожая. Однако само народное название является некорректным, так как Спас – это одно из имен Господа – Спаситель. Поэтому называть церковный праздник, посвященный Господу – ореховым, яблочным или медовым считается неуместным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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религия, православие, рпц (русская православная церковь), общество
Ореховый спас: у православных – день Нерукотворного образа Иисуса Христа

Ореховый спас – день Нерукотворного образа Иисуса Христа празднуют христиане

11:11 29.08.2026
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОсвещение плодов в праздник "Спасовки в Коломенском" на яблочный, медовый и хлебный Спас
Освещение плодов в праздник Спасовки в Коломенском на яблочный, медовый и хлебный Спас - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. 29 августа Православная церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа. Согласно Преданию, этот образ сам проявился на полотенце, которым Спаситель отер лицо и которое он передал правителю Едессы Авгарю.
Слухи о чудесах, творимых Христом, распространились по всей Сирии. Во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Услышав о Христе, он уверовал в Сына Божия и написал ему письмо с просьбой прийти и исцелить его, так как был поражен проказой по всему телу. Правитель отправил в Иерусалим живописца Ананию, поручив ему написать изображение Спасителя.
Придя в Иерусалим, Анания увидел Христа, окруженного толпой народа. Не имея возможности подойти близко, он решил написать изображение издалека, но это сделать не удавалось. И вдруг Иисус сам позвал его по имени, передал письмо для Авгаря с обещанием прислать к нему своего ученика. Затем Христос попросил принести воду и убрус (полотенце). Умыв лицо, он отер его убрусом, и на ткани отобразился лик Спасителя. Убрус был передан Авгарю.
Получив святыню, правитель исцелился: до прихода обещанного Господом ученика на его лице оставалась только малая часть следов болезни. Пришедший в Едессу с проповедью Евангелия святой апостол Фаддей крестил Авгаря и жителей города.
После правитель написал на Нерукотворном образе слова "Христе Боже, всякий, уповая на тебя, не постыдится", украсил его и установил над городскими воротами. Жители почитали этот образ, с ним были связаны чудеса, вошедшие в историю города.
В 630 году Едессой овладели арабы, но поклоняться святыне они не препятствовали. А в 944 состоялось перенесение Нерукотворного образа в православный Константинополь. Это было решение императора Константина Багрянородного, который выкупил святыню у эмира.
С великими почестями Нерукотворный образ и письмо Христа Авгарю были перенесены духовенством в Константинополь. Именно это событие вспоминают верующие 29 августа.
В Русской православной церкви особое почитание этого праздника выразилось в иконописании: так, икона Нерукотворного образа стала одной из наиболее распространенных, а ее Глинский список 18 века почитается как чудотворный. Также Нерукотворный образ помещался на знаменах русских войск.
В народе этот день называют Ореховый или Хлебный Спас, так как это время сбора урожая и окончания жатвы. Это связано с ветхозаветной традицией приносить в храм для благословения первые плоды нового урожая. Однако само народное название является некорректным, так как Спас – это одно из имен Господа – Спаситель. Поэтому называть церковный праздник, посвященный Господу – ореховым, яблочным или медовым считается неуместным.
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