https://crimea.ria.ru/20260829/novosti-svo-armiya-rossii-davit-vsu-v-sumskoy-oblasti-i-na-donbasse-1158919565.html

Новости СВО: армия России давит ВСУ в Сумской области и на Донбассе

Новости СВО: армия России давит ВСУ в Сумской области и на Донбассе - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Новости СВО: армия России давит ВСУ в Сумской области и на Донбассе

Армия России движется по Сумской области, продолжает освобождать территорию ДНР. Суточные потери Киева превысили 1400 боевиков. Об этом говорится в субботней... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T15:57

2026-08-29T15:57

2026-08-29T15:57

новости сво

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

вооруженные силы россии

потери всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1d/1157234713_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_bf7e3b85204d9ea6dd6d370995ce83ce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Армия России движется по Сумской области, продолжает освобождать территорию ДНР. Суточные потери Киева превысили 1400 боевиков. Об этом говорится в субботней сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" разбили силы противника в Сумской области возле населенных пунктов Садки, Вакаловщина, Уланово и Кияница. Также в Харьковской области нанесено поражение формированиям боевиков под Сосновый Бором, Бережным, Подсредним, Токаревкой и селом Слизнево. За сутки ВСУ потеряли свыше 250 боевиков, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ослабив украинское сопротивление в районах населенных пунктов Студенок Харьковской области, Святогорск, Сидорово, Татьяновка, Крымки и Богородичное ДНР. В боях уничтожены свыше 220 боевиков режима Зеленского, сожжен американский бронеавтомобиль HMMWV, а также выведены из строя 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. ВСУ поражены на территории ДНР – возле Васильевской Пустоши, Красного Молочара, Славянска, Краматорска, Николаевки, Дружковки и Высокоивановки. На этой линии фронта противник не досчитался порядка 200 боевиков, пяти броневиков, 24 автомобилей и двух артиллерийских орудий.Подразделения группировки "Центр" нанесли сокрушительные удары по противнику в районах населенных пунктов Белозерское, Веселое Поле, Святогоровка, Золотой Колодезь, Сергеевка, Доброполье, Новогригоровка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Украинские потери на этом участке достигли 395 боевиков, также ликвидированы броневик и семь автомобилей, отметили в Минобороны.Подразделения группировки "Восток" продолжают ломать оборону противника. В течение суток живая сила и техника ВСУ уничтожена в районах населенных пунктов Ивановка, Васильковка Днепропетровской области, Вольнянка, Никольское, Общее, Василевское, Розовка и Зоревка Запорожской области. Российские бойцы в этом квадрате ликвидировали до 310 боевиков и разбили шесть автомобилей.Подразделения группировки "Днепр" поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Орехов Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Ранее в субботу сообщалось, что российская армия взяла под свой контроль Храповщину в Сумской области, а также Рубежное и Новоандреевку в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили производство химвеществ для ракет "Фламинго"Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под ОреховымУкраинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу