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Новости СВО: армия России давит ВСУ в Сумской области и на Донбассе - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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Новости СВО: армия России давит ВСУ в Сумской области и на Донбассе
Новости СВО: армия России давит ВСУ в Сумской области и на Донбассе - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Новости СВО: армия России давит ВСУ в Сумской области и на Донбассе
Армия России движется по Сумской области, продолжает освобождать территорию ДНР. Суточные потери Киева превысили 1400 боевиков. Об этом говорится в субботней... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T15:57
2026-08-29T15:57
новости сво
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сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Армия России движется по Сумской области, продолжает освобождать территорию ДНР. Суточные потери Киева превысили 1400 боевиков. Об этом говорится в субботней сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" разбили силы противника в Сумской области возле населенных пунктов Садки, Вакаловщина, Уланово и Кияница. Также в Харьковской области нанесено поражение формированиям боевиков под Сосновый Бором, Бережным, Подсредним, Токаревкой и селом Слизнево. За сутки ВСУ потеряли свыше 250 боевиков, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ослабив украинское сопротивление в районах населенных пунктов Студенок Харьковской области, Святогорск, Сидорово, Татьяновка, Крымки и Богородичное ДНР. В боях уничтожены свыше 220 боевиков режима Зеленского, сожжен американский бронеавтомобиль HMMWV, а также выведены из строя 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. ВСУ поражены на территории ДНР – возле Васильевской Пустоши, Красного Молочара, Славянска, Краматорска, Николаевки, Дружковки и Высокоивановки. На этой линии фронта противник не досчитался порядка 200 боевиков, пяти броневиков, 24 автомобилей и двух артиллерийских орудий.Подразделения группировки "Центр" нанесли сокрушительные удары по противнику в районах населенных пунктов Белозерское, Веселое Поле, Святогоровка, Золотой Колодезь, Сергеевка, Доброполье, Новогригоровка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Украинские потери на этом участке достигли 395 боевиков, также ликвидированы броневик и семь автомобилей, отметили в Минобороны.Подразделения группировки "Восток" продолжают ломать оборону противника. В течение суток живая сила и техника ВСУ уничтожена в районах населенных пунктов Ивановка, Васильковка Днепропетровской области, Вольнянка, Никольское, Общее, Василевское, Розовка и Зоревка Запорожской области. Российские бойцы в этом квадрате ликвидировали до 310 боевиков и разбили шесть автомобилей.Подразделения группировки "Днепр" поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Орехов Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Ранее в субботу сообщалось, что российская армия взяла под свой контроль Храповщину в Сумской области, а также Рубежное и Новоандреевку в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили производство химвеществ для ракет "Фламинго"Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под ОреховымУкраинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю
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РИА Новости Крым
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новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: армия России давит ВСУ в Сумской области и на Донбассе

Новости СВО – суточные потери украинских войск превысили 1400 боевиков

15:57 29.08.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Армия России движется по Сумской области, продолжает освобождать территорию ДНР. Суточные потери Киева превысили 1400 боевиков. Об этом говорится в субботней сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки "Север" разбили силы противника в Сумской области возле населенных пунктов Садки, Вакаловщина, Уланово и Кияница. Также в Харьковской области нанесено поражение формированиям боевиков под Сосновый Бором, Бережным, Подсредним, Токаревкой и селом Слизнево. За сутки ВСУ потеряли свыше 250 боевиков, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ослабив украинское сопротивление в районах населенных пунктов Студенок Харьковской области, Святогорск, Сидорово, Татьяновка, Крымки и Богородичное ДНР. В боях уничтожены свыше 220 боевиков режима Зеленского, сожжен американский бронеавтомобиль HMMWV, а также выведены из строя 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. ВСУ поражены на территории ДНР – возле Васильевской Пустоши, Красного Молочара, Славянска, Краматорска, Николаевки, Дружковки и Высокоивановки. На этой линии фронта противник не досчитался порядка 200 боевиков, пяти броневиков, 24 автомобилей и двух артиллерийских орудий.
Подразделения группировки "Центр" нанесли сокрушительные удары по противнику в районах населенных пунктов Белозерское, Веселое Поле, Святогоровка, Золотой Колодезь, Сергеевка, Доброполье, Новогригоровка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Украинские потери на этом участке достигли 395 боевиков, также ликвидированы броневик и семь автомобилей, отметили в Минобороны.
Подразделения группировки "Восток" продолжают ломать оборону противника. В течение суток живая сила и техника ВСУ уничтожена в районах населенных пунктов Ивановка, Васильковка Днепропетровской области, Вольнянка, Никольское, Общее, Василевское, Розовка и Зоревка Запорожской области. Российские бойцы в этом квадрате ликвидировали до 310 боевиков и разбили шесть автомобилей.
Подразделения группировки "Днепр" поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Орехов Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Ранее в субботу сообщалось, что российская армия взяла под свой контроль Храповщину в Сумской области, а также Рубежное и Новоандреевку в ДНР.
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Новости СВОХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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14:27Новости Севастополя: после атаки ВСУ возбуждено дело о теракте
14:11В России продлили запрет на экспорт дизельного и судового топлива
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13:31В Симферополе открылась выставка об истории Черноморского казачества
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