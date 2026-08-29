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Новости Севастополя: после атаки ВСУ возбуждено дело о теракте
Новости Севастополя: после атаки ВСУ возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Новости Севастополя: после атаки ВСУ возбуждено дело о теракте
Следком России возбудил дело о террористическом акте в связи с атакой ВСУ на Севастополь, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T14:27
2026-08-29T14:27
2026-08-29T14:27
новости севастополя
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беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Следком России возбудил дело о террористическом акте в связи с атакой ВСУ на Севастополь, сообщает пресс-служба ведомства.В ночь на 29 августа во время атаки украинских боевиков на Севастополь погиб мужчина и еще три человека получили ранения. При отражении ночной атаки ВСУ сбили 26 беспилотников.Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям участников ВФУ, причастных к совершению преступлений, отметили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости севастополя, севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Новости Севастополя: после атаки ВСУ возбуждено дело о теракте
После атаки ВСУ на Севастополь возбуждено дело о теракте – СК