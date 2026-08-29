https://crimea.ria.ru/20260829/novosti-sevastopolya-posle-ataki-vsu-vozbuzhdeno-delo-o-terakte-1158921391.html

Новости Севастополя: после атаки ВСУ возбуждено дело о теракте

Новости Севастополя: после атаки ВСУ возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Новости Севастополя: после атаки ВСУ возбуждено дело о теракте

Следком России возбудил дело о террористическом акте в связи с атакой ВСУ на Севастополь, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T14:27

2026-08-29T14:27

2026-08-29T14:27

новости севастополя

севастополь

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Следком России возбудил дело о террористическом акте в связи с атакой ВСУ на Севастополь, сообщает пресс-служба ведомства.В ночь на 29 августа во время атаки украинских боевиков на Севастополь погиб мужчина и еще три человека получили ранения. При отражении ночной атаки ВСУ сбили 26 беспилотников.Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям участников ВФУ, причастных к совершению преступлений, отметили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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