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Новости Севастополя: после атаки ВСУ возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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Новости Севастополя: после атаки ВСУ возбуждено дело о теракте
Новости Севастополя: после атаки ВСУ возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Новости Севастополя: после атаки ВСУ возбуждено дело о теракте
Следком России возбудил дело о террористическом акте в связи с атакой ВСУ на Севастополь, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T14:27
2026-08-29T14:27
новости севастополя
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Следком России возбудил дело о террористическом акте в связи с атакой ВСУ на Севастополь, сообщает пресс-служба ведомства.В ночь на 29 августа во время атаки украинских боевиков на Севастополь погиб мужчина и еще три человека получили ранения. При отражении ночной атаки ВСУ сбили 26 беспилотников.Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям участников ВФУ, причастных к совершению преступлений, отметили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Новости Севастополя: после атаки ВСУ возбуждено дело о теракте

После атаки ВСУ на Севастополь возбуждено дело о теракте – СК

14:27 29.08.2026
 
Место преступления
Место преступления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Следком России возбудил дело о террористическом акте в связи с атакой ВСУ на Севастополь, сообщает пресс-служба ведомства.
В ночь на 29 августа во время атаки украинских боевиков на Севастополь погиб мужчина и еще три человека получили ранения. При отражении ночной атаки ВСУ сбили 26 беспилотников.
"Следователи СК России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Белгородской и Курской областей, а также города Севастополя", – сказано в сообщении СК.
Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям участников ВФУ, причастных к совершению преступлений, отметили в ведомстве.
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Новости СевастополяСевастопольСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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