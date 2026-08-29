Рейтинг@Mail.ru
На севере Крыма и в Судаке не будет воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260829/na-severe-kryma-i-v-sudake-ne-budet-vody-iz-za-avarii-1158914370.html
На севере Крыма и в Судаке не будет воды из-за аварии
На севере Крыма и в Судаке не будет воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 29.08.2026
На севере Крыма и в Судаке не будет воды из-за аварии
В Джанкойском и Красноперекопском районах, а также в Судаке и в ряде сел и курортных поселков на востоке полуострова временно не будет воды из-за... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T10:51
2026-08-29T10:51
новости крыма
джанкойский район
красноперекопский район
судак
феодосия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153515582_0:0:3636:2045_1920x0_80_0_0_56519759c75aa70510939c37a1883bab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Джанкойском и Красноперекопском районах, а также в Судаке и в ряде сел и курортных поселков на востоке полуострова временно не будет воды из-за аварийно-ремонтных работ. Об этом предупредили на госпредприятии "Вода Крыма".Так в Джанкойском районе не будет воды в селе Ленинское из-за выхода из строя насоса на скважине. В Красноперекопском районе до 16:00 (ориентировочно) отключат воду в селе Ишунь.Кроме того, в Судакском регионе произошла авария на сетях "Крымэнерго". Водоснабжение будет временно ограничено в Судаке, поселках городского типа Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, а также в селах: Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка, перечислили на предприятии.Ранее в Крыму в двух селах Джанкойского района вода два дня была непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабженияЕсли не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧСВ Крыму продлили срок подачи заявлений на выплаты при ЧС
джанкойский район
красноперекопский район
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153515582_667:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_1d722cee268f1ba7eb1aa5a9fab89950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, джанкойский район, красноперекопский район, судак, феодосия
На севере Крыма и в Судаке не будет воды из-за аварии

В Крыму не будет воды в двух районах и в Судаке из-за аварийно-ремонтных работ

10:51 29.08.2026
 
© РИА Новости КрымРеконструкция разводящих сетей
Реконструкция разводящих сетей - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Джанкойском и Красноперекопском районах, а также в Судаке и в ряде сел и курортных поселков на востоке полуострова временно не будет воды из-за аварийно-ремонтных работ. Об этом предупредили на госпредприятии "Вода Крыма".
"29 августа в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Джанкойском, Красноперекопском и Судакском филиалах", – говорится в сообщении.
Так в Джанкойском районе не будет воды в селе Ленинское из-за выхода из строя насоса на скважине. В Красноперекопском районе до 16:00 (ориентировочно) отключат воду в селе Ишунь.
Кроме того, в Судакском регионе произошла авария на сетях "Крымэнерго". Водоснабжение будет временно ограничено в Судаке, поселках городского типа Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, а также в селах: Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка, перечислили на предприятии.
Ранее в Крыму в двух селах Джанкойского района вода два дня была непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения
Если не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧС
В Крыму продлили срок подачи заявлений на выплаты при ЧС
 
Новости КрымаДжанкойский районКрасноперекопский районСудакФеодосия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04Российская армия освободила еще три населенных пункта в ДНР и Сумской области
12:52Увеличилось число раненных при ударе ВСУ по Ростовской области
12:31Вылетел на встречку и загорелся: в ДТП с автобусом на "Новороссии" погибли трое
12:07Что показало голосование Совбеза ООН по Украине – мнение
11:37Третья мировая на пороге: после ответа России Европе переговоры вести будет не с кем
11:11Ореховый спас: у православных – день Нерукотворного образа Иисуса Христа
10:51На севере Крыма и в Судаке не будет воды из-за аварии
10:33В Ростове после атаки ВСУ ввели режим ЧС
10:10В бронежилетах и с сухой плазмой крови – как работают медики в зоне СВО
09:43В Севастополе из-за атаки ВСУ погиб человек и трое ранены
09:39Удары по Украине в ночь на 29 августа: что атаковано в Киеве и других регионах страны
09:11В Анапе запретили купание на пляжах
08:52По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения
08:37313 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 11 регионов России
08:20Чрезвычайную пожароопасность в Крыму продлили до 1 сентября
08:04Крымский мост 29 августа утром: растет очередь на выезде с полуострова
07:36Новости Крыма и Севастополя на утро 29 августа
07:07Удар ВСУ по Ростовской области – ранены семь человек и повреждены дома
00:01Погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 29 августа
Лента новостейМолния