https://crimea.ria.ru/20260829/na-severe-kryma-i-v-sudake-ne-budet-vody-iz-za-avarii-1158914370.html

На севере Крыма и в Судаке не будет воды из-за аварии

На севере Крыма и в Судаке не будет воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 29.08.2026

На севере Крыма и в Судаке не будет воды из-за аварии

В Джанкойском и Красноперекопском районах, а также в Судаке и в ряде сел и курортных поселков на востоке полуострова временно не будет воды из-за... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T10:51

2026-08-29T10:51

2026-08-29T10:51

новости крыма

джанкойский район

красноперекопский район

судак

феодосия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153515582_0:0:3636:2045_1920x0_80_0_0_56519759c75aa70510939c37a1883bab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Джанкойском и Красноперекопском районах, а также в Судаке и в ряде сел и курортных поселков на востоке полуострова временно не будет воды из-за аварийно-ремонтных работ. Об этом предупредили на госпредприятии "Вода Крыма".Так в Джанкойском районе не будет воды в селе Ленинское из-за выхода из строя насоса на скважине. В Красноперекопском районе до 16:00 (ориентировочно) отключат воду в селе Ишунь.Кроме того, в Судакском регионе произошла авария на сетях "Крымэнерго". Водоснабжение будет временно ограничено в Судаке, поселках городского типа Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, а также в селах: Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка, перечислили на предприятии.Ранее в Крыму в двух селах Джанкойского района вода два дня была непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабженияЕсли не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧСВ Крыму продлили срок подачи заявлений на выплаты при ЧС

джанкойский район

красноперекопский район

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, джанкойский район, красноперекопский район, судак, феодосия