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На севере Крыма и в Судаке не будет воды из-за аварии
На севере Крыма и в Судаке не будет воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 29.08.2026
На севере Крыма и в Судаке не будет воды из-за аварии
В Джанкойском и Красноперекопском районах, а также в Судаке и в ряде сел и курортных поселков на востоке полуострова временно не будет воды из-за... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T10:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Джанкойском и Красноперекопском районах, а также в Судаке и в ряде сел и курортных поселков на востоке полуострова временно не будет воды из-за аварийно-ремонтных работ. Об этом предупредили на госпредприятии "Вода Крыма".Так в Джанкойском районе не будет воды в селе Ленинское из-за выхода из строя насоса на скважине. В Красноперекопском районе до 16:00 (ориентировочно) отключат воду в селе Ишунь.Кроме того, в Судакском регионе произошла авария на сетях "Крымэнерго". Водоснабжение будет временно ограничено в Судаке, поселках городского типа Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, а также в селах: Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка, перечислили на предприятии.Ранее в Крыму в двух селах Джанкойского района вода два дня была непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабженияЕсли не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧСВ Крыму продлили срок подачи заявлений на выплаты при ЧС
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новости крыма, джанкойский район, красноперекопский район, судак, феодосия
На севере Крыма и в Судаке не будет воды из-за аварии
В Крыму не будет воды в двух районах и в Судаке из-за аварийно-ремонтных работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Джанкойском и Красноперекопском районах, а также в Судаке и в ряде сел и курортных поселков на востоке полуострова временно не будет воды из-за аварийно-ремонтных работ. Об этом предупредили на госпредприятии "Вода Крыма".
"29 августа в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Джанкойском, Красноперекопском и Судакском филиалах", – говорится в сообщении.
Так в Джанкойском районе не будет воды в селе Ленинское из-за выхода из строя насоса на скважине. В Красноперекопском районе до 16:00 (ориентировочно) отключат воду в селе Ишунь.
Кроме того, в Судакском регионе произошла авария на сетях "Крымэнерго". Водоснабжение будет временно ограничено в Судаке, поселках городского типа Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, а также в селах: Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка, перечислили на предприятии.
Ранее в Крыму в двух селах Джанкойского района вода два дня была непригодной для питья из-за дезинфекции скважин
и сетей.
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