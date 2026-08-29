https://crimea.ria.ru/20260829/moshenniki-pered-1-sentyabrya-obmanyvayut-semi-s-detmi--skhemy-1158914815.html

Мошенники перед 1 сентября обманывают семьи с детьми – схемы

Мошенники перед 1 сентября обманывают семьи с детьми – схемы - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Мошенники перед 1 сентября обманывают семьи с детьми – схемы

Объявления о несуществующих выплатах для семей с детьми в России создают аферисты в преддверии 1 сентября. Доверчивые родители платят "комиссии" или... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T19:10

2026-08-29T19:10

2026-08-29T19:10

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Объявления о несуществующих выплатах для семей с детьми в России создают аферисты в преддверии 1 сентября. Доверчивые родители платят "комиссии" или подписываются на сомнительные Telegram-каналы и боты. Об этом РИА Новости рассказали в компаниях RuStore и F6.Мошенники, представляясь продавцами с популярных платформ бесплатных объявлений, предлагают выгодно приобрести школьные товары, технику с оплатой по фишинговой ссылке.Кроме того, встречаются и поддельные сайты с опросами от имени магазинов и маркетплейсов, где якобы разыгрывают денежные призы и подарочные сертификаты.Более того, все чаще дистанционные аферисты "работают" с детьми напрямую. Школьникам рассылают сообщения с "организационными" поводами. Например, якобы по поводу торжественной линейки, просят открыть файл со "списком класса" или перейти по ссылке: вместо документа жертва оказывается на фишинговой странице.Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова рассказывала, что перед началом учебного года мошенники все чаще используют школьную тему, чтобы получить деньги, данные банковских карт, пароли и коды из СМС. Кроме того, перед началом нового учебного года дистанционные мошенники начали выманивать деньги учителей под предлогом участия в профессиональных лже-конкурсах. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доксинг и цифровая гигиена – к чему может привести жизнь в открытом доступеМошенники обманули крымчан на 10 миллионовКоличество киберпреступлений в России уменьшилось на треть

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости