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Мошенники перед 1 сентября обманывают семьи с детьми – схемы
Мошенники перед 1 сентября обманывают семьи с детьми – схемы - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Мошенники перед 1 сентября обманывают семьи с детьми – схемы
Объявления о несуществующих выплатах для семей с детьми в России создают аферисты в преддверии 1 сентября. Доверчивые родители платят "комиссии" или... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Объявления о несуществующих выплатах для семей с детьми в России создают аферисты в преддверии 1 сентября. Доверчивые родители платят "комиссии" или подписываются на сомнительные Telegram-каналы и боты. Об этом РИА Новости рассказали в компаниях RuStore и F6.Мошенники, представляясь продавцами с популярных платформ бесплатных объявлений, предлагают выгодно приобрести школьные товары, технику с оплатой по фишинговой ссылке.Кроме того, встречаются и поддельные сайты с опросами от имени магазинов и маркетплейсов, где якобы разыгрывают денежные призы и подарочные сертификаты.Более того, все чаще дистанционные аферисты "работают" с детьми напрямую. Школьникам рассылают сообщения с "организационными" поводами. Например, якобы по поводу торжественной линейки, просят открыть файл со "списком класса" или перейти по ссылке: вместо документа жертва оказывается на фишинговой странице.Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова рассказывала, что перед началом учебного года мошенники все чаще используют школьную тему, чтобы получить деньги, данные банковских карт, пароли и коды из СМС. Кроме того, перед началом нового учебного года дистанционные мошенники начали выманивать деньги учителей под предлогом участия в профессиональных лже-конкурсах. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доксинг и цифровая гигиена – к чему может привести жизнь в открытом доступеМошенники обманули крымчан на 10 миллионовКоличество киберпреступлений в России уменьшилось на треть
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Мошенники перед 1 сентября обманывают семьи с детьми – схемы
Аферисты перед 1 сентября создают объявления о несуществующих выплатах для семей с детьми
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Объявления о несуществующих выплатах для семей с детьми в России создают аферисты в преддверии 1 сентября. Доверчивые родители платят "комиссии" или подписываются на сомнительные Telegram-каналы и боты. Об этом РИА Новости рассказали в компаниях RuStore и F6.
"Для обмана родителей киберпреступники используют и другие ловушки. Среди них – ложные объявления о несуществующих социальных выплатах для семей с детьми, для "получения" которых требуют заплатить комиссию или подписаться на сомнительные Telegram-каналы и боты", – говорится в сообщении.
Мошенники, представляясь продавцами с популярных платформ бесплатных объявлений, предлагают выгодно приобрести школьные товары, технику с оплатой по фишинговой ссылке.
Кроме того, встречаются и поддельные сайты с опросами от имени магазинов и маркетплейсов, где якобы разыгрывают денежные призы и подарочные сертификаты.
"Компрометация данных банковской карты на таких сайтах может привести к хищению денег с банковского счета, а подписка на сомнительные Telegram-каналы и боты – к дальнейшим мошенническим атакам", – предупреждают эксперты.
Более того, все чаще дистанционные аферисты "работают" с детьми напрямую. Школьникам рассылают сообщения с "организационными" поводами. Например, якобы по поводу торжественной линейки, просят открыть файл со "списком класса" или перейти по ссылке: вместо документа жертва оказывается на фишинговой странице.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова рассказывала
, что перед началом учебного года мошенники все чаще используют школьную тему, чтобы получить деньги, данные банковских карт, пароли и коды из СМС. Кроме того, перед началом нового учебного года дистанционные мошенники начали выманивать деньги учителей
под предлогом участия в профессиональных лже-конкурсах. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
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