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Крымский мост: оперативная ситуация 29 августа вечером
Крымский мост: оперативная ситуация 29 августа вечером - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Крымский мост: оперативная ситуация 29 августа вечером
В субботу вечером проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом свободен с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T20:02
2026-08-29T20:02
2026-08-29T20:02
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В субботу вечером проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом свободен с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост: оперативная ситуация 29 августа вечером
Крымский мост 29 августа вечером свободен для проезда