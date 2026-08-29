https://crimea.ria.ru/20260829/kak-vybrat-i-sokhranit-shkolnyy-buket--sovety-rospotrebnadzora-1158914675.html

Как выбрать и сохранить школьный букет – советы Роспотребнадзора

Как выбрать и сохранить школьный букет – советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Как выбрать и сохранить школьный букет – советы Роспотребнадзора

При выборе школьного букета лучше отдавать предпочтение сезонным видам цветов – хризантемам, герберам, астрам. Такими рекомендациями в преддверии 1 сентября... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T18:55

2026-08-29T18:55

2026-08-29T18:55

совет эксперта

1 сентября

цветы

день знаний

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. При выборе школьного букета лучше отдавать предпочтение сезонным видам цветов – хризантемам, герберам, астрам. Такими рекомендациями в преддверии 1 сентября поделились в Роспотребнадзоре.При выборе цветов следует обратить внимание на стебель – он должен быть зеленым, лепестки свежими, а бутоны плотными.Сразу после покупки необходимо поставить цветы в чистую вазу с водой. Кроме того, нужно подрезать стебли: толстые – наискосок, жесткие – обломите или расщепите. Нижние листья следует удалить, чтобы они не оказались в воде. Также при необходимости – добавить в воду специальное средство для срезанных цветов, пояснили в ведомстве.Ранее академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" посоветовал не брать домой собранные во время прогулок на природе букеты полевых цветов из-за угрозы принести вместе с ними клещей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цветы и конфеты учителям 1 сентября: подарок или взятка – разъяснение СКУчебный год для российских школьников начнется с короткой неделиГлава Минпросвещения России посетил школу Симферополя

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, 1 сентября, цветы, день знаний