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Как выбрать и сохранить школьный букет – советы Роспотребнадзора
Как выбрать и сохранить школьный букет – советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Как выбрать и сохранить школьный букет – советы Роспотребнадзора
При выборе школьного букета лучше отдавать предпочтение сезонным видам цветов – хризантемам, герберам, астрам. Такими рекомендациями в преддверии 1 сентября... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T18:55
2026-08-29T18:55
2026-08-29T18:55
совет эксперта
1 сентября
цветы
день знаний
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. При выборе школьного букета лучше отдавать предпочтение сезонным видам цветов – хризантемам, герберам, астрам. Такими рекомендациями в преддверии 1 сентября поделились в Роспотребнадзоре.При выборе цветов следует обратить внимание на стебель – он должен быть зеленым, лепестки свежими, а бутоны плотными.Сразу после покупки необходимо поставить цветы в чистую вазу с водой. Кроме того, нужно подрезать стебли: толстые – наискосок, жесткие – обломите или расщепите. Нижние листья следует удалить, чтобы они не оказались в воде. Также при необходимости – добавить в воду специальное средство для срезанных цветов, пояснили в ведомстве.Ранее академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" посоветовал не брать домой собранные во время прогулок на природе букеты полевых цветов из-за угрозы принести вместе с ними клещей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цветы и конфеты учителям 1 сентября: подарок или взятка – разъяснение СКУчебный год для российских школьников начнется с короткой неделиГлава Минпросвещения России посетил школу Симферополя
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совет эксперта, 1 сентября, цветы, день знаний
Как выбрать и сохранить школьный букет – советы Роспотребнадзора
Для школьного букета лучше выбирать сезонные стойкие цветы – хризантемы и герберы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. При выборе школьного букета лучше отдавать предпочтение сезонным видам цветов – хризантемам, герберам, астрам. Такими рекомендациями в преддверии 1 сентября поделились в Роспотребнадзоре.
"Лучше отдавать предпочтение сезонным и стойким видам: хризантемам, герберам, астрам, георгинам, эустомам, гипсофиле", – говорится в сообщении.
При выборе цветов следует обратить внимание на стебель – он должен быть зеленым, лепестки свежими, а бутоны плотными.
Сразу после покупки необходимо поставить цветы в чистую вазу с водой. Кроме того, нужно подрезать стебли: толстые – наискосок, жесткие – обломите или расщепите. Нижние листья следует удалить, чтобы они не оказались в воде. Также при необходимости – добавить в воду специальное средство для срезанных цветов, пояснили в ведомстве.
Ранее академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" посоветовал не брать домой собранные во время прогулок на природе букеты полевых цветов
из-за угрозы принести вместе с ними клещей.
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