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Как будут использовать вакцину от рака кожи в России - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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Как будут использовать вакцину от рака кожи в России
Как будут использовать вакцину от рака кожи в России - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Как будут использовать вакцину от рака кожи в России
До конца года в России должны предоставить вакцину от меланомы как минимум 20 пациентам. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, научный руководитель НИЦ... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T17:10
2026-08-29T16:54
новости
россия
александр гинцбург
здравоохранение в россии
вакцина от рака
наука и технологии
онкология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. До конца года в России должны предоставить вакцину от меланомы как минимум 20 пациентам. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По словам ученого, уже ведутся окончательные этапы создания этих препаратов. В планах на ближайшие два месяца – передать вакцины центру имени Герцена."До конца года еще восемь, а, может быть, и большее количество нам удастся больных начать лечить", – подытожил собеседник агентства.В конце июля Гинцбург сообщал, что первый пациент, который получил российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя хорошо. Взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой кожи могут стать претендентами для получения отечественной мРНК-вакцины для терапии меланомы.В конце ноября 2025 года Минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда отметил, что ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения, на начальном этапе речь не идет о массовом применении.В феврале 2026 года Минздрав РФ разрешил применение новой мРНК-вакцины для лечения рака кожи.В апреле в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России 60-летний пациент с меланомой кожи получил отечественную персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Длительный загар разрушает кожу – медикВ России создадут новые вакцины от трех видов ракаВ России готовятся зарегистрировать первый препарат от рака крови в 2026 году
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новости, россия, александр гинцбург, здравоохранение в россии, вакцина от рака, наука и технологии, онкология
Как будут использовать вакцину от рака кожи в России

В России вакцину от меланомы синтезируют минимум для 20 пациентов до конца года

17:10 29.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. До конца года в России должны предоставить вакцину от меланомы как минимум 20 пациентам. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Мы должны совместно с институтом Герцена провакцинировать еще минимум 20 человек до конца года, 12 человек из этих 20 продиагностировали, на них составлены все схемы мРНК-вакцин, они не только составлены, но и синтезированы", – рассказал академик.
По словам ученого, уже ведутся окончательные этапы создания этих препаратов. В планах на ближайшие два месяца – передать вакцины центру имени Герцена.
"До конца года еще восемь, а, может быть, и большее количество нам удастся больных начать лечить", – подытожил собеседник агентства.
В конце июля Гинцбург сообщал, что первый пациент, который получил российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя хорошо. Взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой кожи могут стать претендентами для получения отечественной мРНК-вакцины для терапии меланомы.
В конце ноября 2025 года Минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда отметил, что ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения, на начальном этапе речь не идет о массовом применении.
В феврале 2026 года Минздрав РФ разрешил применение новой мРНК-вакцины для лечения рака кожи.
В апреле в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России 60-летний пациент с меланомой кожи получил отечественную персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК".
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