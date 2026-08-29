Как будут использовать вакцину от рака кожи в России
В России вакцину от меланомы синтезируют минимум для 20 пациентов до конца года
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛаборатория
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. До конца года в России должны предоставить вакцину от меланомы как минимум 20 пациентам. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Мы должны совместно с институтом Герцена провакцинировать еще минимум 20 человек до конца года, 12 человек из этих 20 продиагностировали, на них составлены все схемы мРНК-вакцин, они не только составлены, но и синтезированы", – рассказал академик.
По словам ученого, уже ведутся окончательные этапы создания этих препаратов. В планах на ближайшие два месяца – передать вакцины центру имени Герцена.
"До конца года еще восемь, а, может быть, и большее количество нам удастся больных начать лечить", – подытожил собеседник агентства.
В конце июля Гинцбург сообщал, что первый пациент, который получил российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя хорошо. Взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой кожи могут стать претендентами для получения отечественной мРНК-вакцины для терапии меланомы.
В конце ноября 2025 года Минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда отметил, что ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения, на начальном этапе речь не идет о массовом применении.
В феврале 2026 года Минздрав РФ разрешил применение новой мРНК-вакцины для лечения рака кожи.
В апреле в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России 60-летний пациент с меланомой кожи получил отечественную персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК".
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