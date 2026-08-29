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Где заправиться в Севастополе в воскресенье - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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Где заправиться в Севастополе в воскресенье
Где заправиться в Севастополе в воскресенье - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Где заправиться в Севастополе в воскресенье
В воскресенье, 30 августа, в Севастополе можно приобрести топливо только на автозаправочных станциях ТЭС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T21:31
2026-08-29T21:43
новости севастополя
севастополь
транспорт
топливо
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье, 30 августа, в Севастополе можно приобрести топливо только на автозаправочных станциях ТЭС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на четырех АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Таврида-1, Таврида-2 Заправить газом авто можно на четырех АЗС: Таврида 2, Хрусталёва, 6, Гончарное, Фиолентовское шоссе.По информации губернатора, топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по кодам будут с 9:00 до 16:00. Если QR-код получен – нужно успеть заправиться в этот период, после 16:00 заправки по кодам не будет.Разрешена заправка в канистры (для работы домашних генераторов) – можно заправить часть объема в бак, а часть налить в канистру.Рассылка кодов начнется с 22:00. Если заявка была подана заранее, то она активная. Если запрос на получение заявки не подавался, то заявку подать можно в любое время, но учитываться она будут уже в завтрашней выдаче.Проверить бот можно по ссылке до 22:30: https://max.ru/fuel_92_bot.Губернатор напомнил о необходимости проверки карты перед выездом. Топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке: https://fuel.sevtech.org/mapСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, транспорт, топливо, михаил развожаев
Где заправиться в Севастополе в воскресенье

На автозаправках Севастополя 30 августа топливо можно будет купить только на АЗС ТЭС

21:31 29.08.2026 (обновлено: 21:43 29.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобиль заправляется на одной из АЗС
Автомобиль заправляется на одной из АЗС - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье, 30 августа, в Севастополе можно приобрести топливо только на автозаправочных станциях ТЭС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Продажа трех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит с 20 литров. ДТ, ДТ NP, АИ-100 и газ-пропан в свободной продаже – лимит до 40 литров", – проинформировал глава региона.

Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на четырех АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Таврида-1, Таврида-2
Заправить газом авто можно на четырех АЗС: Таврида 2, Хрусталёва, 6, Гончарное, Фиолентовское шоссе.
По информации губернатора, топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по кодам будут с 9:00 до 16:00. Если QR-код получен – нужно успеть заправиться в этот период, после 16:00 заправки по кодам не будет.
Разрешена заправка в канистры (для работы домашних генераторов) – можно заправить часть объема в бак, а часть налить в канистру.
Рассылка кодов начнется с 22:00. Если заявка была подана заранее, то она активная. Если запрос на получение заявки не подавался, то заявку подать можно в любое время, но учитываться она будут уже в завтрашней выдаче.
Проверить бот можно по ссылке до 22:30: https://max.ru/fuel_92_bot.
Губернатор напомнил о необходимости проверки карты перед выездом. Топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке: https://fuel.sevtech.org/map
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Новости СевастополяСевастопольТранспортТопливоМихаил Развожаев
 
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