https://crimea.ria.ru/20260829/gde-zapravitsya-v-sevastopole-v-voskresene-1158928418.html

Где заправиться в Севастополе в воскресенье

Где заправиться в Севастополе в воскресенье - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Где заправиться в Севастополе в воскресенье

В воскресенье, 30 августа, в Севастополе можно приобрести топливо только на автозаправочных станциях ТЭС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T21:31

2026-08-29T21:31

2026-08-29T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье, 30 августа, в Севастополе можно приобрести топливо только на автозаправочных станциях ТЭС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на четырех АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Таврида-1, Таврида-2 Заправить газом авто можно на четырех АЗС: Таврида 2, Хрусталёва, 6, Гончарное, Фиолентовское шоссе.По информации губернатора, топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по кодам будут с 9:00 до 16:00. Если QR-код получен – нужно успеть заправиться в этот период, после 16:00 заправки по кодам не будет.Разрешена заправка в канистры (для работы домашних генераторов) – можно заправить часть объема в бак, а часть налить в канистру.Рассылка кодов начнется с 22:00. Если заявка была подана заранее, то она активная. Если запрос на получение заявки не подавался, то заявку подать можно в любое время, но учитываться она будут уже в завтрашней выдаче.Проверить бот можно по ссылке до 22:30: https://max.ru/fuel_92_bot.Губернатор напомнил о необходимости проверки карты перед выездом. Топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке: https://fuel.sevtech.org/mapСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, транспорт, топливо, михаил развожаев