https://crimea.ria.ru/20260829/gde-zapravitsya-v-sevastopole-v-voskresene-1158928418.html
Где заправиться в Севастополе в воскресенье
Где заправиться в Севастополе в воскресенье - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Где заправиться в Севастополе в воскресенье
В воскресенье, 30 августа, в Севастополе можно приобрести топливо только на автозаправочных станциях ТЭС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T21:31
2026-08-29T21:31
2026-08-29T21:43
новости севастополя
севастополь
транспорт
топливо
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111199/22/1111992295_0:288:5520:3393_1920x0_80_0_0_2ed1578e96a5dca067aa1ea4ad593574.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье, 30 августа, в Севастополе можно приобрести топливо только на автозаправочных станциях ТЭС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на четырех АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Таврида-1, Таврида-2 Заправить газом авто можно на четырех АЗС: Таврида 2, Хрусталёва, 6, Гончарное, Фиолентовское шоссе.По информации губернатора, топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по кодам будут с 9:00 до 16:00. Если QR-код получен – нужно успеть заправиться в этот период, после 16:00 заправки по кодам не будет.Разрешена заправка в канистры (для работы домашних генераторов) – можно заправить часть объема в бак, а часть налить в канистру.Рассылка кодов начнется с 22:00. Если заявка была подана заранее, то она активная. Если запрос на получение заявки не подавался, то заявку подать можно в любое время, но учитываться она будут уже в завтрашней выдаче.Проверить бот можно по ссылке до 22:30: https://max.ru/fuel_92_bot.Губернатор напомнил о необходимости проверки карты перед выездом. Топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке: https://fuel.sevtech.org/mapСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111199/22/1111992295_307:0:5214:3680_1920x0_80_0_0_741b8b93f021a444a14c3d2b0492ec5a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, транспорт, топливо, михаил развожаев
Где заправиться в Севастополе в воскресенье
На автозаправках Севастополя 30 августа топливо можно будет купить только на АЗС ТЭС
21:31 29.08.2026 (обновлено: 21:43 29.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье, 30 августа, в Севастополе можно приобрести топливо только на автозаправочных станциях ТЭС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Продажа трех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит с 20 литров. ДТ, ДТ NP, АИ-100 и газ-пропан в свободной продаже – лимит до 40 литров", – проинформировал глава региона.
Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на четырех АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Таврида-1, Таврида-2
Заправить газом авто можно на четырех АЗС: Таврида 2, Хрусталёва, 6, Гончарное, Фиолентовское шоссе.
По информации губернатора, топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по кодам будут с 9:00 до 16:00. Если QR-код получен – нужно успеть заправиться в этот период, после 16:00 заправки по кодам не будет.
Разрешена заправка в канистры (для работы домашних генераторов) – можно заправить часть объема в бак, а часть налить в канистру.
Рассылка кодов начнется с 22:00. Если заявка была подана заранее, то она активная. Если запрос на получение заявки не подавался, то заявку подать можно в любое время, но учитываться она будут уже в завтрашней выдаче.
Проверить бот можно по ссылке до 22:30: https://max.ru/fuel_92_bot
.
Губернатор напомнил о необходимости проверки карты перед выездом. Топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке: https://fuel.sevtech.org/map
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.