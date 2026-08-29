https://crimea.ria.ru/20260829/chto-pokazalo-golosovanie-sovbeza-oon-po-ukraine--mnenie-1158901323.html

Что показало голосование Совбеза ООН по Украине – мнение

Что показало голосование Совбеза ООН по Украине – мнение - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Что показало голосование Совбеза ООН по Украине – мнение

Недавнее голосование Совбеза ООН за заявление по Украине стало демонстрацией обвала всей милитаристской политики Европы, которая была заточена на русофобии, а... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T12:07

2026-08-29T12:07

2026-08-29T12:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Недавнее голосование Совбеза ООН за заявление по Украине стало демонстрацией обвала всей милитаристской политики Европы, которая была заточена на русофобии, а также доказательством того, что многополярный мир уже реально состоялся. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.На заседании Совбеза ООН 24 августа за заявление, в котором Россию в очередной раз осуждали из-за конфликта на Украине и призывали к "полному, немедленному и безусловному прекращению огня и возобновлению переговоров", проголосовали 50 государств и делегация от ЕС. Встречу организовали по инициативе пяти европейских членов СБ ООН: Латвии, Дании, Франции, Греции и Великобритании. США не присоединились к документу второй год подряд.Колесниченко обращает внимание на то, сколько стран поставили свою подпись под русофобским заявлением."И это при том, что почти 200 стран являются членами ООН", – отметил Колесниченко.По мнению политолога, произошедшее стало яркой иллюстрацией того, что на наших глазах происходит "обвал всей милитаристской политики Европы, которая была заточена на русофобии".Мир сегодня, по словам Колесниченко, уже разделился на экономические, политические и военные кластеры, и как бы это не выводило из себя коллективный Запад, процесс продолжается, и с ним придется смириться.Он отметил, что на этом фоне ничего не предпринимается для того, чтобы предотвратить "готовящийся удар" России, о котором не устает говорить Европа, и так происходит потому, что сама она к переговорному процессу не готова, так что в действительности это России приходится сегодня принуждать ее к миру, сказал Колесниченко.На прошедшем в понедельик, 24 августа, заседании СБ ООН заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло заявила, что июль стал самым смертоносным месяцем для Украины с мая 2022 года, поскольку Россия усилила масштабные удары, причем Киев и Киевская область подверглись одним из самых интенсивных обстрелов за все время конфликта.При этом сама Дикарло также выразила обеспокоенность расширением последствий конфликта на территории Российской Федерации, отметив, что генсек ООН "в равной степени осуждает недавние атаки беспилотников, которые... привели к жертвам среди мирного населения и разрушению гражданской инфраструктуры в России".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генсек ООН Гутерриш осудил украинские удары по территории России В Крыму ответили британскому генералу на слова об "удушении" полуострова Медведев предсказал Зеленскому судьбу Саакашвили

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, украина, вадим колесниченко, мнения, политика, в мире