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Чему обучают военных медиков - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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Чему обучают военных медиков
Чему обучают военных медиков - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Чему обучают военных медиков
Военные медики обладают не только глубокими медицинскими знаниями, их подготовка состоит также в обучении навыкам выживания, тактической медицины, работы в... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T16:27
2026-08-29T16:27
министерство обороны рф
медицина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Военные медики обладают не только глубокими медицинскими знаниями, их подготовка состоит также в обучении навыкам выживания, тактической медицины, работы в составе подразделения и взаимодействия с командирами. Ведь они на передовой находятся в тех же условиях, что и личный состав. Об этом рассказали в Минобороны России."Медподразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ежедневно выполняют сложную и опасную работу в зоне проведения СВО на Ореховском направлении в Запорожской области. &lt;…&gt; Медики находятся в тех же условиях, что и личный состав десантников: под обстрелами, в окопах, на маршрутах эвакуации &lt;…&gt; подготовка военного медицинского персонала соединения включает не только глубокие медицинские знания, но и навыки выживания, тактической медицины, работы в составе подразделения и взаимодействия с командирами", – говорится в сообщении.Военные медики не только лечат бойцов, они также проводят быструю диагностику, оказывают первую помощь в экстремальных условиях, эвакуируют раненых, поддерживают боеспособность подразделений за счет сохранения здоровья личного состава, уточнили в ведомстве.Подготовке врачебных кадров уделяют особое внимание, специалисты проходят обучение тактической медицине, симуляционные тренировки, отрабатывают алгоритмы действий в условиях, максимально приближенных к реальным, добавили в ведомстве.В зоне проведения специальной военной операции на Запорожском направлении военные медики 104-й десантно-штурмовой дивизии спасают десантников, работают в сложнейших условиях. Врачи применяют передовые методы. Например, используют сухую плазму крови.Ранее в Министерстве обороны сообщили, что военные медики мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" провели уникальную операцию в передовом медицинском госпитале – они извлекли из верхней конечности раненого взрывоопасный предмет. А военные хирурги одного из мотострелковых полков 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" проводят уникальные операции на открытом сердце при ранениях человеческого органа, операции на кровеносных сосудах при повреждении, а также их протезирование и восстановление жизнеобеспечивающих функций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Таких на фронте называют вторыми после БогаЗадача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зонеОставил снайперское дело ради спасения жизней – история военного медика
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министерство обороны рф, медицина
Чему обучают военных медиков

Военные медики умеют работать в составе подразделения и знают навыки выживания

16:27 29.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХирургическая операция
Хирургическая операция - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Военные медики обладают не только глубокими медицинскими знаниями, их подготовка состоит также в обучении навыкам выживания, тактической медицины, работы в составе подразделения и взаимодействия с командирами. Ведь они на передовой находятся в тех же условиях, что и личный состав. Об этом рассказали в Минобороны России.
"Медподразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ежедневно выполняют сложную и опасную работу в зоне проведения СВО на Ореховском направлении в Запорожской области. <…> Медики находятся в тех же условиях, что и личный состав десантников: под обстрелами, в окопах, на маршрутах эвакуации <…> подготовка военного медицинского персонала соединения включает не только глубокие медицинские знания, но и навыки выживания, тактической медицины, работы в составе подразделения и взаимодействия с командирами", – говорится в сообщении.
Военные медики не только лечат бойцов, они также проводят быструю диагностику, оказывают первую помощь в экстремальных условиях, эвакуируют раненых, поддерживают боеспособность подразделений за счет сохранения здоровья личного состава, уточнили в ведомстве.
"В зоне проведения специальной военной операции медики сталкиваются с особыми вызовами: ранения, высокий темп и боевой стресс требуют немедленного реагирования, а решения нужно принимать за считаные секунды. <…> Особое внимание уделяется внедрению современных технологий: от телемедицины до высокотехнологичного оборудования в полевых госпиталях", – отметили в пресс-службе.
Подготовке врачебных кадров уделяют особое внимание, специалисты проходят обучение тактической медицине, симуляционные тренировки, отрабатывают алгоритмы действий в условиях, максимально приближенных к реальным, добавили в ведомстве.
В зоне проведения специальной военной операции на Запорожском направлении военные медики 104-й десантно-штурмовой дивизии спасают десантников, работают в сложнейших условиях. Врачи применяют передовые методы. Например, используют сухую плазму крови.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что военные медики мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" провели уникальную операцию в передовом медицинском госпитале – они извлекли из верхней конечности раненого взрывоопасный предмет. А военные хирурги одного из мотострелковых полков 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" проводят уникальные операции на открытом сердце при ранениях человеческого органа, операции на кровеносных сосудах при повреждении, а также их протезирование и восстановление жизнеобеспечивающих функций.
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