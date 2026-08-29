https://crimea.ria.ru/20260829/chemu-obuchayut-voennykh-medikov-1158919412.html

Чему обучают военных медиков

Чему обучают военных медиков - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Чему обучают военных медиков

Военные медики обладают не только глубокими медицинскими знаниями, их подготовка состоит также в обучении навыкам выживания, тактической медицины, работы в... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T16:27

2026-08-29T16:27

2026-08-29T16:27

министерство обороны рф

медицина

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145895624_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79e8355f3f630ac4e6ff2835e9da42a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Военные медики обладают не только глубокими медицинскими знаниями, их подготовка состоит также в обучении навыкам выживания, тактической медицины, работы в составе подразделения и взаимодействия с командирами. Ведь они на передовой находятся в тех же условиях, что и личный состав. Об этом рассказали в Минобороны России."Медподразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ежедневно выполняют сложную и опасную работу в зоне проведения СВО на Ореховском направлении в Запорожской области. <…> Медики находятся в тех же условиях, что и личный состав десантников: под обстрелами, в окопах, на маршрутах эвакуации <…> подготовка военного медицинского персонала соединения включает не только глубокие медицинские знания, но и навыки выживания, тактической медицины, работы в составе подразделения и взаимодействия с командирами", – говорится в сообщении.Военные медики не только лечат бойцов, они также проводят быструю диагностику, оказывают первую помощь в экстремальных условиях, эвакуируют раненых, поддерживают боеспособность подразделений за счет сохранения здоровья личного состава, уточнили в ведомстве.Подготовке врачебных кадров уделяют особое внимание, специалисты проходят обучение тактической медицине, симуляционные тренировки, отрабатывают алгоритмы действий в условиях, максимально приближенных к реальным, добавили в ведомстве.В зоне проведения специальной военной операции на Запорожском направлении военные медики 104-й десантно-штурмовой дивизии спасают десантников, работают в сложнейших условиях. Врачи применяют передовые методы. Например, используют сухую плазму крови.Ранее в Министерстве обороны сообщили, что военные медики мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" провели уникальную операцию в передовом медицинском госпитале – они извлекли из верхней конечности раненого взрывоопасный предмет. А военные хирурги одного из мотострелковых полков 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" проводят уникальные операции на открытом сердце при ранениях человеческого органа, операции на кровеносных сосудах при повреждении, а также их протезирование и восстановление жизнеобеспечивающих функций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Таких на фронте называют вторыми после БогаЗадача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зонеОставил снайперское дело ради спасения жизней – история военного медика

https://crimea.ria.ru/20260829/v-bronezhiletakh-i-s-sukhoy-plazmoy-krovi--kak-rabotayut-mediki-v-zone-svo-1158895999.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, медицина