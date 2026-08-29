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Большую Ялту утром 30 августа полностью обесточат

Большую Ялту утром 30 августа полностью обесточат - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Большую Ялту утром 30 августа полностью обесточат

Большая Ялта будет полностью отключена от электроснабжения на несколько часов утром 30 августа. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T19:37

2026-08-29T19:37

2026-08-29T19:37

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большая ялта

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Большая Ялта будет полностью отключена от электроснабжения на несколько часов утром 30 августа. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города.По данным ЕДДС, отключение запланировано на 30 августа с 5 до 10 часов утра.В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности из-за повреждений оборудования. В этой связи сохраняются перебои с подачей электроэнергии в населенные пункты полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ялта

большая ялта

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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