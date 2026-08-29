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Большую Ялту утром 30 августа полностью обесточат - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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Большую Ялту утром 30 августа полностью обесточат
Большую Ялту утром 30 августа полностью обесточат - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Большую Ялту утром 30 августа полностью обесточат
Большая Ялта будет полностью отключена от электроснабжения на несколько часов утром 30 августа. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T19:37
2026-08-29T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Большая Ялта будет полностью отключена от электроснабжения на несколько часов утром 30 августа. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города.По данным ЕДДС, отключение запланировано на 30 августа с 5 до 10 часов утра.В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности из-за повреждений оборудования. В этой связи сохраняются перебои с подачей электроэнергии в населенные пункты полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, ялта, большая ялта, электричество, электроэнергия, электросети крыма, отключение электроэнергии
Большую Ялту утром 30 августа полностью обесточат

В Крыму полностью обесточат Большую Ялту утром 30 августа из-за ремонтных работ

19:37 29.08.2026
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Большая Ялта будет полностью отключена от электроснабжения на несколько часов утром 30 августа. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города.
"В связи с ремонтными работами в центральных сетях будет отключено энергоснабжение по всей большой Ялте", – проинформировали в диспетчерской службе.
По данным ЕДДС, отключение запланировано на 30 августа с 5 до 10 часов утра.
В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности из-за повреждений оборудования. В этой связи сохраняются перебои с подачей электроэнергии в населенные пункты полуострова.
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