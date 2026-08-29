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Атака ВСУ на Севастополь и встреча Путина и Лукашенко: главное за день

Атака ВСУ на Севастополь и встреча Путина и Лукашенко: главное за день - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Атака ВСУ на Севастополь и встреча Путина и Лукашенко: главное за день

В Севастополе во время удара ВСУ погиб мужчина и еще три человека ранены. В Ростовской области 11 человек ранены после атаки украинских беспилотников на регион. РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T21:55

2026-08-29T21:55

2026-08-29T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе во время удара ВСУ погиб мужчина и еще три человека ранены. В Ростовской области 11 человек ранены после атаки украинских беспилотников на регион. Армия России освободила еще три населенных пункта. Встреча президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко. В России продлили запрет на экспорт дизельного и судового топлива.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ ударили по СевастополюМужчина погиб во время атаки украинских боевиков на Севастополь в ночь на 29 августа, еще три человека получили ранения. Об этом в субботу сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его информации, в городе сбили 26 вражеских беспилотников.От Спасательной службы Севастополя зафиксирована информация о повреждениях в восьми частных домах – в них разбиты стекла в окнах, повреждены крыши, стены, заборы, и в трех многоквартирных. Также пострадали пять автомобилей.Следком России возбудил дело о террористическом акте в связи с атакой ВСУ на Севастополь.Атаку беспилотников ВСУ отразили в Ростовской областиВ ночь на субботу в Ростовской области отразили массированный удар ВСУ – первоначально сообщалось о семи раненых, были зафиксированы повреждения в многоквартирных и частных домах, произошел пожар в лесу. Позже появилась уточненная информация, что число пострадавших при ударе украинских беспилотников выросло до 11.В Ростове введен режим ЧС в границах пострадавших домов, работает оперштаб и мобильный пункт приема граждан для оказания помощи.Армия России освободила еще три населенных пунктаРоссийские войска освободили Храповщину в Сумской области, а также Рубежное и Новоандреевку в ДНР. Об этом в субботу рапортовали в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Храповщина Сумской области. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Рубежное и Новоандреевка Донецкой Народной Республики", – сообщается в сводке оборонного ведомства.Путин и Лукашенко встретились для переговоровПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко в подмосковной резиденции в Ново-Огарево обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества России и Беларуси."Несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это, все-таки, по нашей статистике, почти 52 миллиарда долларов оборот за прошлый год. Это хороший показатель. Ну и в этом году за первые шесть месяцев текущего года плюс еще 12,5 процента", – сказал Путин на встрече с Лукашенко.В России продлили запрет на экспорт ДТ и топлива для судовЗапрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля для производителей продлен до 30 сентября, сообщило правительство РФ.Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Однако для непосредственных производителей дизельного и судового топлива, а также газойлей ограничение действовало по 31 августа 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20260829/v-bronezhiletakh-i-s-sukhoy-plazmoy-krovi--kak-rabotayut-mediki-v-zone-svo-1158895999.html

https://crimea.ria.ru/20260829/tretya-mirovaya-na-poroge-posle-otveta-rossii-evrope-peregovory-vesti-budet-ne-s-kem-1158903893.html

https://crimea.ria.ru/20260829/chto-pokazalo-golosovanie-sovbeza-oon-po-ukraine--mnenie-1158901323.html

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