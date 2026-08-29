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Атака ВСУ на Севастополь и встреча Путина и Лукашенко: главное за день - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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Атака ВСУ на Севастополь и встреча Путина и Лукашенко: главное за день
Атака ВСУ на Севастополь и встреча Путина и Лукашенко: главное за день - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Атака ВСУ на Севастополь и встреча Путина и Лукашенко: главное за день
В Севастополе во время удара ВСУ погиб мужчина и еще три человека ранены. В Ростовской области 11 человек ранены после атаки украинских беспилотников на регион. РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T21:55
2026-08-29T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе во время удара ВСУ погиб мужчина и еще три человека ранены. В Ростовской области 11 человек ранены после атаки украинских беспилотников на регион. Армия России освободила еще три населенных пункта. Встреча президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко. В России продлили запрет на экспорт дизельного и судового топлива.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ ударили по СевастополюМужчина погиб во время атаки украинских боевиков на Севастополь в ночь на 29 августа, еще три человека получили ранения. Об этом в субботу сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его информации, в городе сбили 26 вражеских беспилотников.От Спасательной службы Севастополя зафиксирована информация о повреждениях в восьми частных домах – в них разбиты стекла в окнах, повреждены крыши, стены, заборы, и в трех многоквартирных. Также пострадали пять автомобилей.Следком России возбудил дело о террористическом акте в связи с атакой ВСУ на Севастополь.Атаку беспилотников ВСУ отразили в Ростовской областиВ ночь на субботу в Ростовской области отразили массированный удар ВСУ – первоначально сообщалось о семи раненых, были зафиксированы повреждения в многоквартирных и частных домах, произошел пожар в лесу. Позже появилась уточненная информация, что число пострадавших при ударе украинских беспилотников выросло до 11.В Ростове введен режим ЧС в границах пострадавших домов, работает оперштаб и мобильный пункт приема граждан для оказания помощи.Армия России освободила еще три населенных пунктаРоссийские войска освободили Храповщину в Сумской области, а также Рубежное и Новоандреевку в ДНР. Об этом в субботу рапортовали в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Храповщина Сумской области. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Рубежное и Новоандреевка Донецкой Народной Республики", – сообщается в сводке оборонного ведомства.Путин и Лукашенко встретились для переговоровПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко в подмосковной резиденции в Ново-Огарево обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества России и Беларуси."Несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это, все-таки, по нашей статистике, почти 52 миллиарда долларов оборот за прошлый год. Это хороший показатель. Ну и в этом году за первые шесть месяцев текущего года плюс еще 12,5 процента", – сказал Путин на встрече с Лукашенко.В России продлили запрет на экспорт ДТ и топлива для судовЗапрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля для производителей продлен до 30 сентября, сообщило правительство РФ.Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Однако для непосредственных производителей дизельного и судового топлива, а также газойлей ограничение действовало по 31 августа 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260829/vosem-raket-flamingo-atakovali-regiony-rossii-1158922708.html
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Атака ВСУ на Севастополь и встреча Путина и Лукашенко: главное за день

Удар ВСУ по Севастополю и переговоры Путина и Лукашенко – главное за день

21:55 29.08.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПамятник Затопленным кораблям в Севастополе
Памятник Затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе во время удара ВСУ погиб мужчина и еще три человека ранены. В Ростовской области 11 человек ранены после атаки украинских беспилотников на регион. Армия России освободила еще три населенных пункта. Встреча президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко. В России продлили запрет на экспорт дизельного и судового топлива.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

ВСУ ударили по Севастополю

Мужчина погиб во время атаки украинских боевиков на Севастополь в ночь на 29 августа, еще три человека получили ранения. Об этом в субботу сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его информации, в городе сбили 26 вражеских беспилотников.
От Спасательной службы Севастополя зафиксирована информация о повреждениях в восьми частных домах – в них разбиты стекла в окнах, повреждены крыши, стены, заборы, и в трех многоквартирных. Также пострадали пять автомобилей.
Следком России возбудил дело о террористическом акте в связи с атакой ВСУ на Севастополь.
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
15:10
Восемь ракет "Фламинго" атаковали регионы России

Атаку беспилотников ВСУ отразили в Ростовской области

В ночь на субботу в Ростовской области отразили массированный удар ВСУ – первоначально сообщалось о семи раненых, были зафиксированы повреждения в многоквартирных и частных домах, произошел пожар в лесу. Позже появилась уточненная информация, что число пострадавших при ударе украинских беспилотников выросло до 11.
В Ростове введен режим ЧС в границах пострадавших домов, работает оперштаб и мобильный пункт приема граждан для оказания помощи.
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
16:57
ВСУ ударили по Белгородской области – ранены семь человек

Армия России освободила еще три населенных пункта

Российские войска освободили Храповщину в Сумской области, а также Рубежное и Новоандреевку в ДНР. Об этом в субботу рапортовали в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Храповщина Сумской области. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Рубежное и Новоандреевка Донецкой Народной Республики", – сообщается в сводке оборонного ведомства.
Как работают медики в зоне СВО
10:10
В бронежилетах и с сухой плазмой крови – как работают медики в зоне СВО

Путин и Лукашенко встретились для переговоров

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко в подмосковной резиденции в Ново-Огарево обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества России и Беларуси.
"Несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это, все-таки, по нашей статистике, почти 52 миллиарда долларов оборот за прошлый год. Это хороший показатель. Ну и в этом году за первые шесть месяцев текущего года плюс еще 12,5 процента", – сказал Путин на встрече с Лукашенко.
Флаги Британии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
11:37
Третья мировая на пороге: после ответа России Европе переговоры вести будет не с кем

В России продлили запрет на экспорт ДТ и топлива для судов

Запрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля для производителей продлен до 30 сентября, сообщило правительство РФ.
Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Однако для непосредственных производителей дизельного и судового топлива, а также газойлей ограничение действовало по 31 августа 2026 года.
Совет Безопасности ООН
12:07
Что показало голосование Совбеза ООН по Украине – мнение
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Заголовок открываемого материала
21:55Атака ВСУ на Севастополь и встреча Путина и Лукашенко: главное за день
21:31Где заправиться в Севастополе в воскресенье
21:10Высадка с умом: в Крыму необходимо восстановление лесов после пожаров
20:55В Севастополе виноград собирают вручную
20:3985 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
20:24Вина будут великолепные: виноградари Крыма готовятся к сбору урожая
20:02Крымский мост: оперативная ситуация 29 августа вечером
19:43ВС РФ снова ударили по Киеву и Николаеву: разбиты электроподстанция и судоверфь
19:37Большую Ялту утром 30 августа полностью обесточат
19:28Пешком и с удовольствием: спрос на горный туризм вырос в Крыму
19:10Мошенники перед 1 сентября обманывают семьи с детьми – схемы
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18:22В России появится новый стандарт обучения для младших классов
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17:37В Подмосковье горят склады механического завода – огонь охватил 1400 "квадратов"
17:21В Бахчисарайском районе Крыма разгорелся пожар на 40 гектарах
17:10Как будут использовать вакцину от рака кожи в России
16:57ВСУ ударили по Белгородской области – ранены семь человек
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