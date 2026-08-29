https://crimea.ria.ru/20260829/85-bespilotnikov-vsu-likvidirovali-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1158928217.html

85 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России

85 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 29.08.2026

85 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России

85 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня 29 августа над Черным морем, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T20:39

2026-08-29T20:39

2026-08-29T20:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. 85 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня 29 августа над Черным морем, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, дроны ликвидировали над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Калужской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260829/vs-rf-snova-udarili-po-kievu-i-nikolaevu-razbity-elektropodstantsiya-i-sudoverf-1158927876.html

крым

черное море

белгородская область

брянская область

курская область

тульская область

орловская область

калужская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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