Рейтинг@Mail.ru
85 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260829/85-bespilotnikov-vsu-likvidirovali-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1158928217.html
85 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
85 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 29.08.2026
85 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
85 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня 29 августа над Черным морем, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T20:39
2026-08-29T20:43
срочные новости крыма
крым
черное море
белгородская область
брянская область
курская область
тульская область
орловская область
калужская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:222:2886:1845_1920x0_80_0_0_9d6d23e7a209ee2c624e69108d9333a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. 85 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня 29 августа над Черным морем, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, дроны ликвидировали над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Калужской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260829/vs-rf-snova-udarili-po-kievu-i-nikolaevu-razbity-elektropodstantsiya-i-sudoverf-1158927876.html
крым
черное море
белгородская область
брянская область
курская область
тульская область
орловская область
калужская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_20b548cd34e56254699ffbe1e530da88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
срочные новости крыма, крым, черное море, белгородская область, брянская область, курская область, тульская область, орловская область, калужская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
85 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России

85 беспилотников ВСУ ликвидировали над над Крымом и другими регионами России 29 августа

20:39 29.08.2026 (обновлено: 20:43 29.08.2026)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. 85 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня 29 августа над Черным морем, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, дроны ликвидировали над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Калужской областей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
19:43
ВС РФ снова ударили по Киеву и Николаеву: разбиты электроподстанция и судоверфь
 
Срочные новости КрымаКрымЧерное мореБелгородская областьБрянская областьКурская областьТульская областьОрловская областьКалужская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:10Высадка с умом: в Крыму необходимо восстановление лесов после пожаров
20:55В Севастополе виноград собирают вручную
20:3985 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
20:24Вина будут великолепные: виноградари Крыма готовятся к сбору урожая
20:02Крымский мост: оперативная ситуация 29 августа вечером
19:43ВС РФ снова ударили по Киеву и Николаеву: разбиты электроподстанция и судоверфь
19:37Большую Ялту утром 30 августа полностью обесточат
19:28Пешком и с удовольствием: спрос на горный туризм вырос в Крыму
19:10Мошенники перед 1 сентября обманывают семьи с детьми – схемы
18:55Как выбрать и сохранить школьный букет – советы Роспотребнадзора
18:37В России детей и подростков атакуют мошенники
18:22В России появится новый стандарт обучения для младших классов
18:10Жить в доме: какая поддержка ИЖС необходима рынку жилья в Крыму
17:56Севастопольские предприниматели могут получить до трех миллионов на турпроекты
17:37В Подмосковье горят склады механического завода – огонь охватил 1400 "квадратов"
17:21В Бахчисарайском районе Крыма разгорелся пожар на 40 гектарах
17:10Как будут использовать вакцину от рака кожи в России
16:57ВСУ ударили по Белгородской области – ранены семь человек
16:27Чему обучают военных медиков
16:10Переговоры Путина и Лукашенко: о чем говорили президенты
Лента новостейМолния