https://crimea.ria.ru/20260829/85-bespilotnikov-vsu-likvidirovali-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1158928217.html
85 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
85 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 29.08.2026
85 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
85 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня 29 августа над Черным морем, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T20:39
2026-08-29T20:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. 85 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня 29 августа над Черным морем, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, дроны ликвидировали над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Калужской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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85 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
85 беспилотников ВСУ ликвидировали над над Крымом и другими регионами России 29 августа
20:39 29.08.2026 (обновлено: 20:43 29.08.2026)