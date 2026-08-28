https://crimea.ria.ru/20260828/za-rulem-novoy-volgi-putin-otsenil-rossiyskiy-avtoprom-1158909277.html

За рулем новой "Волги": Путин оценил российский автопром

За рулем новой "Волги": Путин оценил российский автопром - РИА Новости Крым, 28.08.2026

За рулем новой "Волги": Путин оценил российский автопром

Инженеры российского автопрома способны заглядывать в будущее и делают все для создания надежных и прочных машин. Об этом заявил президент России Владимир Путин РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T20:55

2026-08-28T20:55

2026-08-28T21:21

владимир путин (политик)

автомобиль

промышленность россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Инженеры российского автопрома способны заглядывать в будущее и делают все для создания надежных и прочных машин. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время визита на Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде, где протестировал новую Volga К50.Президент выразил уверенность, что будущее – за гибридными видами транспорта, а автомобили на газомоторном топливе наиболее перспективны для России в сравнении с электротранспортом.Новую Volga К50, за рулем которой, президент проехал от одного цеха нижегородского производственного кластера к другому в сопровождении представителя компании, российский лидер назвал комфортной, подчеркнув, что в сало авто хорошо устроена шумоизоляция."Управлять очень хорошо. Можно одним пальцем", – добавил президент.Путин в пятницу работает в Нижнем Новгороде, где посетил Горьковский автомобильный завод, там ему представили линейку автомобилей "Газель NN" новой модификации, а также новую модульную платформу для "Газелей". Также глава государства побеседовал с рабочими предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о развитии отечественного автопромаНадо пересаживать чиновников на российские автомобили – ПутинКакие промышленные производства получат программную поддержку в России

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), автомобиль, промышленность россии, новости