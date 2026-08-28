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За рулем новой "Волги": Путин оценил российский автопром
За рулем новой "Волги": Путин оценил российский автопром - РИА Новости Крым, 28.08.2026
За рулем новой "Волги": Путин оценил российский автопром
Инженеры российского автопрома способны заглядывать в будущее и делают все для создания надежных и прочных машин. Об этом заявил президент России Владимир Путин РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T20:55
2026-08-28T20:55
2026-08-28T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Инженеры российского автопрома способны заглядывать в будущее и делают все для создания надежных и прочных машин. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время визита на Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде, где протестировал новую Volga К50.Президент выразил уверенность, что будущее – за гибридными видами транспорта, а автомобили на газомоторном топливе наиболее перспективны для России в сравнении с электротранспортом.Новую Volga К50, за рулем которой, президент проехал от одного цеха нижегородского производственного кластера к другому в сопровождении представителя компании, российский лидер назвал комфортной, подчеркнув, что в сало авто хорошо устроена шумоизоляция."Управлять очень хорошо. Можно одним пальцем", – добавил президент.Путин в пятницу работает в Нижнем Новгороде, где посетил Горьковский автомобильный завод, там ему представили линейку автомобилей "Газель NN" новой модификации, а также новую модульную платформу для "Газелей". Также глава государства побеседовал с рабочими предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о развитии отечественного автопромаНадо пересаживать чиновников на российские автомобили – ПутинКакие промышленные производства получат программную поддержку в России
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владимир путин (политик), автомобиль, промышленность россии, новости
За рулем новой "Волги": Путин оценил российский автопром
Путин посетил Горьковский автозавод и лично протестировал новую Volga К50
20:55 28.08.2026 (обновлено: 21:21 28.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Инженеры российского автопрома способны заглядывать в будущее и делают все для создания надежных и прочных машин. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время визита на Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде, где протестировал новую Volga К50.
"Очень важно, что вы смотрите, заглядываете за горизонт, в будущее заглядываете – через два-три десятилетия будет то-то, то-то. Очень приятно констатировать, что есть люди, в том числе в вашей отрасли, которые знают и хотят, и делают все для того, чтобы через два, три десятилетия у нас было все стабильно, надежно и прочно", – сказал Путин.
Президент выразил уверенность, что будущее – за гибридными видами транспорта, а автомобили на газомоторном топливе наиболее перспективны для России в сравнении с электротранспортом.
Новую Volga К50, за рулем которой, президент проехал от одного цеха нижегородского производственного кластера к другому в сопровождении представителя компании, российский лидер назвал комфортной, подчеркнув, что в сало авто хорошо устроена шумоизоляция.
"Управлять очень хорошо. Можно одним пальцем", – добавил президент.
Путин в пятницу работает в Нижнем Новгороде, где посетил Горьковский автомобильный завод, там ему представили линейку автомобилей "Газель NN" новой модификации, а также новую модульную платформу для "Газелей". Также глава государства побеседовал с рабочими предприятия.
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