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Взрывы в Севастополе – военные проводят учения - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Взрывы в Севастополе – военные проводят учения
Взрывы в Севастополе – военные проводят учения - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Взрывы в Севастополе – военные проводят учения
В бухтах Севастополя в пятницу вечером военные проводят учения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T19:23
2026-08-28T19:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В бухтах Севастополя в пятницу вечером военные проводят учения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его данным, в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, учения
Взрывы в Севастополе – военные проводят учения

Развожаев: флот в Севастополе проводит учения

19:23 28.08.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В бухтах Севастополя в пятницу вечером военные проводят учения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
По его данным, в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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НовостиКрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяУчения
 
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