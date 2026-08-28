https://crimea.ria.ru/20260828/vzryvy-v-sevastopole--voennye-provodyat-ucheniya-1158905097.html

Взрывы в Севастополе – военные проводят учения

Взрывы в Севастополе – военные проводят учения - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Взрывы в Севастополе – военные проводят учения

В бухтах Севастополя в пятницу вечером военные проводят учения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T19:23

2026-08-28T19:23

2026-08-28T19:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В бухтах Севастополя в пятницу вечером военные проводят учения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его данным, в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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