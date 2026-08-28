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Взрывы в Севастополе – военные проводят учения
Взрывы в Севастополе – военные проводят учения - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Взрывы в Севастополе – военные проводят учения
В бухтах Севастополя в пятницу вечером военные проводят учения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T19:23
2026-08-28T19:23
2026-08-28T19:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В бухтах Севастополя в пятницу вечером военные проводят учения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его данным, в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Взрывы в Севастополе – военные проводят учения
Развожаев: флот в Севастополе проводит учения