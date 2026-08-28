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ВТБ предоставил кредитные каникулы 4 тысячам жителей Крыма и Севастополя

ВТБ предоставил кредитные каникулы 4 тысячам жителей Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 28.08.2026

ВТБ предоставил кредитные каникулы 4 тысячам жителей Крыма и Севастополя

ВТБ одобрил 4 тысячи заявок на кредитные каникулы от клиентов из Республики Крым и Севастополя, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T12:23

2026-08-28T12:23

2026-08-28T12:23

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кредитные каникулы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. ВТБ одобрил 4 тысячи заявок на кредитные каникулы от клиентов из Республики Крым и Севастополя, сообщает пресс-служба банка.Наибольшим спросом мера пользовалась среди ипотечных заемщиков – на них пришлось 35% обращений, еще 28% – на держателей кредитных карт. Остальные заявки на каникулы одобрены по кредитам наличными и автокредитам.Помимо каникул, предусмотренных федеральным законом №353-ФЗ, банк предлагает клиентам собственную программу помощи при ухудшении финансового положения – с отсрочкой платежей на срок шесть месяцев. На весь период каникул ВТБ приостанавливает начисление штрафов и пеней, а сама отсрочка не отражается на кредитной истории заемщика."Клиенты ВТБ могут рассчитывать как на все предусмотренные законом инструменты, так и на дополнительные меры от банка – мы подбираем решение под каждую ситуацию. Большинство клиентов подключили кредитные каникулы в первые недели действия режима ЧС в регионе", – сказал управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.Подать заявку можно дистанционно – через чат в "ВТБ Онлайн" или по телефону контакт-центра, а также при личном визите в любое отделение банка на полуострове. Дополнительные меры поддержки для жителей региона ВТБ запустил в конце июня в связи с введением режима чрезвычайной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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