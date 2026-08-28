https://crimea.ria.ru/20260828/vtb-predostavil-kreditnye-kanikuly-4-tysyacham-zhiteley-kryma-i-sevastopolya-1158888154.html
ВТБ предоставил кредитные каникулы 4 тысячам жителей Крыма и Севастополя
ВТБ предоставил кредитные каникулы 4 тысячам жителей Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 28.08.2026
ВТБ предоставил кредитные каникулы 4 тысячам жителей Крыма и Севастополя
ВТБ одобрил 4 тысячи заявок на кредитные каникулы от клиентов из Республики Крым и Севастополя, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T12:23
2026-08-28T12:23
2026-08-28T12:23
втб
кредит
кредитные каникулы
общество
режим чс
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/14/1157803624_352:0:3902:1997_1920x0_80_0_0_16a071dc36591bfbb20d5086861f5208.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. ВТБ одобрил 4 тысячи заявок на кредитные каникулы от клиентов из Республики Крым и Севастополя, сообщает пресс-служба банка.Наибольшим спросом мера пользовалась среди ипотечных заемщиков – на них пришлось 35% обращений, еще 28% – на держателей кредитных карт. Остальные заявки на каникулы одобрены по кредитам наличными и автокредитам.Помимо каникул, предусмотренных федеральным законом №353-ФЗ, банк предлагает клиентам собственную программу помощи при ухудшении финансового положения – с отсрочкой платежей на срок шесть месяцев. На весь период каникул ВТБ приостанавливает начисление штрафов и пеней, а сама отсрочка не отражается на кредитной истории заемщика."Клиенты ВТБ могут рассчитывать как на все предусмотренные законом инструменты, так и на дополнительные меры от банка – мы подбираем решение под каждую ситуацию. Большинство клиентов подключили кредитные каникулы в первые недели действия режима ЧС в регионе", – сказал управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.Подать заявку можно дистанционно – через чат в "ВТБ Онлайн" или по телефону контакт-центра, а также при личном визите в любое отделение банка на полуострове. Дополнительные меры поддержки для жителей региона ВТБ запустил в конце июня в связи с введением режима чрезвычайной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/14/1157803624_795:0:3458:1997_1920x0_80_0_0_8c647f81dd3417992279117690e4fa12.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, кредит, кредитные каникулы, общество, режим чс, крым, новости крыма
ВТБ предоставил кредитные каникулы 4 тысячам жителей Крыма и Севастополя
ВТБ предоставил кредитные каникулы 4 тысячам жителей Крыма и Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. ВТБ одобрил 4 тысячи заявок на кредитные каникулы от клиентов из Республики Крым и Севастополя, сообщает пресс-служба банка.
Наибольшим спросом мера пользовалась среди ипотечных заемщиков – на них пришлось 35% обращений, еще 28% – на держателей кредитных карт. Остальные заявки на каникулы одобрены по кредитам наличными и автокредитам.
Помимо каникул, предусмотренных федеральным законом №353-ФЗ, банк предлагает клиентам собственную программу помощи при ухудшении финансового положения – с отсрочкой платежей на срок шесть месяцев. На весь период каникул ВТБ приостанавливает начисление штрафов и пеней, а сама отсрочка не отражается на кредитной истории заемщика.
"Клиенты ВТБ могут рассчитывать как на все предусмотренные законом инструменты, так и на дополнительные меры от банка – мы подбираем решение под каждую ситуацию. Большинство клиентов подключили кредитные каникулы в первые недели действия режима ЧС в регионе", – сказал управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
Подать заявку можно дистанционно – через чат в "ВТБ Онлайн" или по телефону контакт-центра, а также при личном визите в любое отделение банка на полуострове. Дополнительные меры поддержки для жителей региона ВТБ запустил в конце июня в связи с введением режима чрезвычайной ситуации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.