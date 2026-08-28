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ВТБ предоставил кредитные каникулы 4 тысячам жителей Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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ВТБ предоставил кредитные каникулы 4 тысячам жителей Крыма и Севастополя
ВТБ предоставил кредитные каникулы 4 тысячам жителей Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 28.08.2026
ВТБ предоставил кредитные каникулы 4 тысячам жителей Крыма и Севастополя
ВТБ одобрил 4 тысячи заявок на кредитные каникулы от клиентов из Республики Крым и Севастополя, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T12:23
2026-08-28T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. ВТБ одобрил 4 тысячи заявок на кредитные каникулы от клиентов из Республики Крым и Севастополя, сообщает пресс-служба банка.Наибольшим спросом мера пользовалась среди ипотечных заемщиков – на них пришлось 35% обращений, еще 28% – на держателей кредитных карт. Остальные заявки на каникулы одобрены по кредитам наличными и автокредитам.Помимо каникул, предусмотренных федеральным законом №353-ФЗ, банк предлагает клиентам собственную программу помощи при ухудшении финансового положения – с отсрочкой платежей на срок шесть месяцев. На весь период каникул ВТБ приостанавливает начисление штрафов и пеней, а сама отсрочка не отражается на кредитной истории заемщика."Клиенты ВТБ могут рассчитывать как на все предусмотренные законом инструменты, так и на дополнительные меры от банка – мы подбираем решение под каждую ситуацию. Большинство клиентов подключили кредитные каникулы в первые недели действия режима ЧС в регионе", – сказал управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.Подать заявку можно дистанционно – через чат в "ВТБ Онлайн" или по телефону контакт-центра, а также при личном визите в любое отделение банка на полуострове. Дополнительные меры поддержки для жителей региона ВТБ запустил в конце июня в связи с введением режима чрезвычайной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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втб, кредит, кредитные каникулы, общество, режим чс, крым, новости крыма
ВТБ предоставил кредитные каникулы 4 тысячам жителей Крыма и Севастополя

ВТБ предоставил кредитные каникулы 4 тысячам жителей Крыма и Севастополя

12:23 28.08.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска банка ВТБ.
Вывеска банка ВТБ. - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. ВТБ одобрил 4 тысячи заявок на кредитные каникулы от клиентов из Республики Крым и Севастополя, сообщает пресс-служба банка.
Наибольшим спросом мера пользовалась среди ипотечных заемщиков – на них пришлось 35% обращений, еще 28% – на держателей кредитных карт. Остальные заявки на каникулы одобрены по кредитам наличными и автокредитам.
Помимо каникул, предусмотренных федеральным законом №353-ФЗ, банк предлагает клиентам собственную программу помощи при ухудшении финансового положения – с отсрочкой платежей на срок шесть месяцев. На весь период каникул ВТБ приостанавливает начисление штрафов и пеней, а сама отсрочка не отражается на кредитной истории заемщика.
"Клиенты ВТБ могут рассчитывать как на все предусмотренные законом инструменты, так и на дополнительные меры от банка – мы подбираем решение под каждую ситуацию. Большинство клиентов подключили кредитные каникулы в первые недели действия режима ЧС в регионе", – сказал управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
Подать заявку можно дистанционно – через чат в "ВТБ Онлайн" или по телефону контакт-центра, а также при личном визите в любое отделение банка на полуострове. Дополнительные меры поддержки для жителей региона ВТБ запустил в конце июня в связи с введением режима чрезвычайной ситуации.
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ВТБКредитКредитные каникулыОбществоРежим ЧСКрымНовости Крыма
 
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