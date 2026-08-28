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ВС РФ поразили производство химвеществ для ракет "Фламинго" - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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ВС РФ поразили производство химвеществ для ракет "Фламинго"
ВС РФ поразили производство химвеществ для ракет "Фламинго" - РИА Новости Крым, 28.08.2026
ВС РФ поразили производство химвеществ для ракет "Фламинго"
Российские Вооруженные силы ударными беспилотниками поразили предприятие "Файер Поинт" в Киевской области, которое производило и хранило вещества для... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T18:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы ударными беспилотниками поразили предприятие "Файер Поинт" в Киевской области, которое производило и хранило вещества для твердотопливных ускорителей и боевых частей ракет "Фламинго", сообщили в Минобороны РФ.ВС РФ в пятницу продолжали нанесение групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, украина, удары по украине, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
ВС РФ поразили производство химвеществ для ракет "Фламинго"

ВС РФ поразили производство химвеществ для ракет "Фламинго" - Минобороны

18:34 28.08.2026 (обновлено: 18:43 28.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы ударными беспилотниками поразили предприятие "Файер Поинт" в Киевской области, которое производило и хранило вещества для твердотопливных ускорителей и боевых частей ракет "Фламинго", сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ в пятницу продолжали нанесение групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.
"В результате ударными беспилотными летательными аппаратами в Киевской области поражено промышленное предприятие (ООО "Файер Поинт"), осуществлявшее производство и хранение химических веществ, необходимых для изготовления твердотопливных ускорителей и боевых частей крылатых ракет большой дальности "Фламинго", - говорится в сообщении.
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