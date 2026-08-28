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ВС РФ поразили производство химвеществ для ракет "Фламинго"

ВС РФ поразили производство химвеществ для ракет "Фламинго" - РИА Новости Крым, 28.08.2026

ВС РФ поразили производство химвеществ для ракет "Фламинго"

Российские Вооруженные силы ударными беспилотниками поразили предприятие "Файер Поинт" в Киевской области, которое производило и хранило вещества для... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T18:34

2026-08-28T18:34

2026-08-28T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы ударными беспилотниками поразили предприятие "Файер Поинт" в Киевской области, которое производило и хранило вещества для твердотопливных ускорителей и боевых частей ракет "Фламинго", сообщили в Минобороны РФ.ВС РФ в пятницу продолжали нанесение групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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