https://crimea.ria.ru/20260828/vrag-atakuet-krym-i-regiony-rf--skolko-dronov-sbili-v-pyatnitsu-1158907643.html

Враг атакует Крым и регионы РФ – сколько дронов сбили в пятницу

Враг атакует Крым и регионы РФ – сколько дронов сбили в пятницу - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Враг атакует Крым и регионы РФ – сколько дронов сбили в пятницу

В течение дня в пятницу над Крымом и черноморской акваторией, а также над другими регионами России уничтожены 112 украинских беспилотников, сообщали в... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T20:35

2026-08-28T20:35

2026-08-28T20:35

министерство обороны рф

пво

новости

срочные новости крыма

новости крыма

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156132496_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_95569fd296737ed35b775965c0e637e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В течение дня в пятницу над Крымом и черноморской акваторией, а также над другими регионами России уничтожены 112 украинских беспилотников, сообщали в Минобороны РФ.В частности, вражеские беспилотники уничтожена над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, уточнили в российском оборонном ведомстве.В ночь на пятницу над Крымом и другими регионами России были уничтожены 512 украинских беспилотников, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские дроноводы сорвали ночные атаки ВСУ на правом берегу ДнепраНад Россией сбили 80 авиабомб и 6000 дроновЧто происходит в Севастополе после удара ВСУ по пятиэтажному дому

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, новости, срочные новости крыма, новости крыма, новости сво