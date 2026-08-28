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Враг атакует Крым и регионы РФ – сколько дронов сбили в пятницу - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Враг атакует Крым и регионы РФ – сколько дронов сбили в пятницу
Враг атакует Крым и регионы РФ – сколько дронов сбили в пятницу - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Враг атакует Крым и регионы РФ – сколько дронов сбили в пятницу
В течение дня в пятницу над Крымом и черноморской акваторией, а также над другими регионами России уничтожены 112 украинских беспилотников, сообщали в... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T20:35
2026-08-28T20:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В течение дня в пятницу над Крымом и черноморской акваторией, а также над другими регионами России уничтожены 112 украинских беспилотников, сообщали в Минобороны РФ.В частности, вражеские беспилотники уничтожена над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, уточнили в российском оборонном ведомстве.В ночь на пятницу над Крымом и другими регионами России были уничтожены 512 украинских беспилотников, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские дроноводы сорвали ночные атаки ВСУ на правом берегу ДнепраНад Россией сбили 80 авиабомб и 6000 дроновЧто происходит в Севастополе после удара ВСУ по пятиэтажному дому
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министерство обороны рф, пво, новости, срочные новости крыма, новости крыма, новости сво
Враг атакует Крым и регионы РФ – сколько дронов сбили в пятницу

Минобороны: над Крымом и регионами РФ за день уничтожены 112 вражеских БПЛА

20:35 28.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В течение дня в пятницу над Крымом и черноморской акваторией, а также над другими регионами России уничтожены 112 украинских беспилотников, сообщали в Минобороны РФ.
"В течение дня дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
В частности, вражеские беспилотники уничтожена над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, уточнили в российском оборонном ведомстве.
В ночь на пятницу над Крымом и другими регионами России были уничтожены 512 украинских беспилотников, сообщали ранее в Минобороны РФ.
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