https://crimea.ria.ru/20260828/vpervye-v-mire-v-moskve-ii-primenili-dlya-upravleniya-avtobusami-1158884393.html

Впервые в мире: в Москве ИИ применили для управления автобусами

Впервые в мире: в Москве ИИ применили для управления автобусами - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Впервые в мире: в Москве ИИ применили для управления автобусами

В России впервые в мире применили искусственный интеллект (ИИ) для управления общественным транспортом. Технологию успешно протестировали в Москве. Об этом со... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T10:13

2026-08-28T10:13

2026-08-28T10:13

искусственный интеллект

транспорт

москва

новости

логистика

наука и технологии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1c/1158884532_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_5d88f82567d9db93e9167ceee38e669d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В России впервые в мире применили искусственный интеллект (ИИ) для управления общественным транспортом. Технологию успешно протестировали в Москве. Об этом со ссылкой на Минтранс сообщили в Госавтоинспекции России.Практическое применение ИИ тестировали в течение двух недель на девяти маршрутах в Москве. В результате удалось объединить в единой модели три ключевых фактора - расписание движения, выходы машин на линию и смены водителей. Ранее это считалось невозможным из-за высокой сложности расчетов.Так, при помощи ИИ удалось снизить межрейсовые простои на 34%, водители стали меньше работать ночью. Кроме того, получилось высвободить два автобуса, чтобы направить их на усиление других маршрутов.Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что с нового учебного года в школах России появится новый курс внеурочной деятельности "Искусственный интеллект и информационная безопасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет интерес абитуриентов к инженерииМишустин просит глав регионов расширить налоговые льготы для программистовИнформационной безопасности и гигиене надо обучать с детства – историк

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искусственный интеллект, транспорт, москва, новости, логистика, наука и технологии