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Впервые в мире: в Москве ИИ применили для управления автобусами
Впервые в мире: в Москве ИИ применили для управления автобусами - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Впервые в мире: в Москве ИИ применили для управления автобусами
В России впервые в мире применили искусственный интеллект (ИИ) для управления общественным транспортом. Технологию успешно протестировали в Москве. Об этом со... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T10:13
2026-08-28T10:13
2026-08-28T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В России впервые в мире применили искусственный интеллект (ИИ) для управления общественным транспортом. Технологию успешно протестировали в Москве. Об этом со ссылкой на Минтранс сообщили в Госавтоинспекции России.Практическое применение ИИ тестировали в течение двух недель на девяти маршрутах в Москве. В результате удалось объединить в единой модели три ключевых фактора - расписание движения, выходы машин на линию и смены водителей. Ранее это считалось невозможным из-за высокой сложности расчетов.Так, при помощи ИИ удалось снизить межрейсовые простои на 34%, водители стали меньше работать ночью. Кроме того, получилось высвободить два автобуса, чтобы направить их на усиление других маршрутов.Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что с нового учебного года в школах России появится новый курс внеурочной деятельности "Искусственный интеллект и информационная безопасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет интерес абитуриентов к инженерииМишустин просит глав регионов расширить налоговые льготы для программистовИнформационной безопасности и гигиене надо обучать с детства – историк
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искусственный интеллект, транспорт, москва, новости, логистика, наука и технологии
Впервые в мире: в Москве ИИ применили для управления автобусами
В России впервые в мире применили ИИ для управления общественным транспортом
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В России впервые в мире применили искусственный интеллект (ИИ) для управления общественным транспортом. Технологию успешно протестировали в Москве. Об этом со ссылкой на Минтранс сообщили в Госавтоинспекции России.
"Российские разработчики первыми в мире создали технологию оптимизации планирования работы общественного транспорта на основе искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
Практическое применение ИИ тестировали в течение двух недель на девяти маршрутах в Москве. В результате удалось объединить в единой модели три ключевых фактора - расписание движения, выходы машин на линию и смены водителей. Ранее это считалось невозможным из-за высокой сложности расчетов.
Так, при помощи ИИ удалось снизить межрейсовые простои на 34%, водители стали меньше работать ночью. Кроме того, получилось высвободить два автобуса, чтобы направить их на усиление других маршрутов.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал
, что с нового учебного года в школах России появится новый курс внеурочной деятельности "Искусственный интеллект и информационная безопасность".
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