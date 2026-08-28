Рейтинг@Mail.ru
Вирус Эбола забирает тысячи жизней в Конго - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260828/virus-ebola-zabiraet-tysyachi-zhizney-v-kongo-1158900888.html
Вирус Эбола забирает тысячи жизней в Конго
Вирус Эбола забирает тысячи жизней в Конго - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Вирус Эбола забирает тысячи жизней в Конго
Число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) выросло до 5794, скончались 2786 человек. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T17:10
2026-08-28T17:10
новости
эбола
конго
здоровье
здравоохранение в россии
в мире
воз
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110266/43/1102664325_0:275:2663:1773_1920x0_80_0_0_3fc79d10dd489d4f4502114fa1259790.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) выросло до 5794, скончались 2786 человек. Об этом сообщили в Национальном институте общественного здравоохранения страны, пишет РИА Новости.Ранее сообщалось, что вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) вызвал ранее не известный вариант вируса Бундибугио, предположительно, перешедший к человеку от животного.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 796 человек. 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.Также в июне первый случай заболевания вирусом Эболы был выявлен во Франции у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Конго.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Международном форуме по безопасности заявил, что в России есть наработки вакцины против нового штамма Эболы. В Роспотребнадзоре РФ сообщили, что в пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой лихорадки Эбола.Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа самая смертоносная инфекция в миреВ России выявили завозной случай крайне опасного заболеванияЧума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие
конго
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110266/43/1102664325_0:26:2663:2023_1920x0_80_0_0_44e4afd45fc456becc69f6f0ef935785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, эбола, конго, здоровье, здравоохранение в россии, в мире, воз
Вирус Эбола забирает тысячи жизней в Конго

В Конго от лихорадки Эбола скончались уже 2786 человек

17:10 28.08.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОтработка действий на случай поступления больных, инфицированных Эболой
Отработка действий на случай поступления больных, инфицированных Эболой - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) выросло до 5794, скончались 2786 человек. Об этом сообщили в Национальном институте общественного здравоохранения страны, пишет РИА Новости.
"За последние 24 часа зарегистрирован 81 новый случай заражения, 42 смерти, 24 человека выздоровели. Таким образом общее число заболевших достигло 5794, погибших 2786 человек с момента начала вспышки", - сказано в отчете ведомства.
Ранее сообщалось, что вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) вызвал ранее не известный вариант вируса Бундибугио, предположительно, перешедший к человеку от животного.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 796 человек. 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
Также в июне первый случай заболевания вирусом Эболы был выявлен во Франции у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Конго.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Международном форуме по безопасности заявил, что в России есть наработки вакцины против нового штамма Эболы. В Роспотребнадзоре РФ сообщили, что в пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой лихорадки Эбола.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Названа самая смертоносная инфекция в мире
В России выявили завозной случай крайне опасного заболевания
Чума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие
 
НовостиЭболаКонгоЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииВ миреВОЗ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:27Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под Ореховым
17:10Вирус Эбола забирает тысячи жизней в Конго
16:45В МИДе раскрыли цель информационной войны запада против России
16:32На космодроме Плесецк провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты
16:24Мишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе России
16:04Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 7 сентября
15:44Как дают свет в Красногвардейском районе Крыма – власти озвучили график
15:26Симоньян разоблачила фейк украинских СМИ
15:12Когда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властей
15:05На Сочи надвигается шторм с сильными дождями и смерчами
14:53Приедут ли международные наблюдатели в Крым на выборах в Госдуму
14:44В Севастополе двоим любителям сладкого вынесли приговор за кражи из магазина
14:25На Украине заговорили о "возвращении" Крыма: для чего это делается
14:16Крымский мост сейчас – со стороны Керчи сохраняется очередь
14:08Названо имя нового короля Норвегии
13:56Российские военные уничтожили почти 10 тысяч боевиков ВСУ
13:44Украинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю
13:36Арестовича* осудили в России на 11 лет
13:21По Украине нанесли 12 групповых ударов за неделю
13:12Пожар в заповеднике Утриш в Анапе потушили
Лента новостейМолния