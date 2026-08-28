Вирус Эбола забирает тысячи жизней в Конго
В Конго от лихорадки Эбола скончались уже 2786 человек
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОтработка действий на случай поступления больных, инфицированных Эболой
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) выросло до 5794, скончались 2786 человек. Об этом сообщили в Национальном институте общественного здравоохранения страны, пишет РИА Новости.
"За последние 24 часа зарегистрирован 81 новый случай заражения, 42 смерти, 24 человека выздоровели. Таким образом общее число заболевших достигло 5794, погибших 2786 человек с момента начала вспышки", - сказано в отчете ведомства.
Ранее сообщалось, что вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) вызвал ранее не известный вариант вируса Бундибугио, предположительно, перешедший к человеку от животного.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 796 человек. 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
Также в июне первый случай заболевания вирусом Эболы был выявлен во Франции у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Конго.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Международном форуме по безопасности заявил, что в России есть наработки вакцины против нового штамма Эболы. В Роспотребнадзоре РФ сообщили, что в пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой лихорадки Эбола.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
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