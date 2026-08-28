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Вирус Эбола забирает тысячи жизней в Конго

Вирус Эбола забирает тысячи жизней в Конго - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Вирус Эбола забирает тысячи жизней в Конго

Число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) выросло до 5794, скончались 2786 человек. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T17:10

2026-08-28T17:10

2026-08-28T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) выросло до 5794, скончались 2786 человек. Об этом сообщили в Национальном институте общественного здравоохранения страны, пишет РИА Новости.Ранее сообщалось, что вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) вызвал ранее не известный вариант вируса Бундибугио, предположительно, перешедший к человеку от животного.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 796 человек. 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.Также в июне первый случай заболевания вирусом Эболы был выявлен во Франции у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Конго.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Международном форуме по безопасности заявил, что в России есть наработки вакцины против нового штамма Эболы. В Роспотребнадзоре РФ сообщили, что в пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой лихорадки Эбола.Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа самая смертоносная инфекция в миреВ России выявили завозной случай крайне опасного заболеванияЧума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, эбола, конго, здоровье, здравоохранение в россии, в мире, воз